Le pagelle di Sassuolo-Lazio 1-2: provvidenza Caicedo, Consigli incerto

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5 - Un’incertezza non da lui spiana la strada alla Lazio. Sul tiro di Immobile rimedia una magra figura, poi viene trafitto da Caicedo al 91’. Alla prossima.

Jeremy TOLJAN 6 – Un po’ troppo molle su Immobile in occasione dello 0-1, ma non ci sono altre sbavature nel suo pomeriggio.

MARLON 6 – Punto di riferimento del reparto, non demerita. Si affida spesso all’anticipo.

Filippo ROMAGNA 6 – Insieme a Toljan lascia troppo spazio al capocannoniere, ma si destreggia nella difesa a tre.

Federico PELUSO 5,5 – Soffre moltissimo Lazzari, ma può almeno festeggiare l’assist a Caputo con una precisa sponda di testa.

Alfred DUNCAN 6 – Va ripetutamente vicino al gol con diverse conclusioni dal limite. È il più pericoloso dei suoi.

Francesco MAGNANELLI 5,5 – Ubriacato da Caicedo al 91’, soccombe così per l’1-2 definitivo.

Manuel LOCATELLI 6 – Bravo in fase propositiva, ma in quella difensiva concede troppo come sull’1-2 in un concorso di colpa con Magnanelli (dal 75’ Mehdi BOURABIA s.v.).

Filip DJURICIC 6 - Trova solo Patric con una conclusione pericolosa. Nel vivo delle azioni ma non è freddo sottoporta (dal 69’ Geōrgios KYRIAKOPOULOS 5,5 - Un po' timido ma era alla terza presenza in Serie A).

Francesco CAPUTO 6,5 - Puntuale a fine primo tempo. Lui c'è ma dovrebbe essere servito meglio.

Jeremie BOGA 5 - Fuori giri, impreciso e svogliato. Si sacrifica nel secondo tempo, ma soffre tanto Lazzari (dall’88’ Giacomo RASPADORI s.v.).

All. Roberto DE ZERBI 6 - Altri punti persi nel finale ma la squadra aveva dimostrato di meritare il pareggio.

L'esultanza di Caputo in Sassuolo-Lazio - Serie A 2019-2020Imago

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Incolpevole sul gol subito, non deve compiere parate proibitive nell’arco dei 90 minuti.

PATRIC 6 – Una partita abbastanza attenta se non fosse per la posizione sulla rete del pareggio: tiene in gioco Caputo. Mura Djuricic nel finale immolandosi.

LUIZ FELIPE 6 – Una prestazione ordinata, ma Inzaghi lo toglie dalla mischia a inizio ripresa anche perché è già ammonito (dal 50’ BASTOS 6 – Porta a casa la sufficienza. A volte rischia ma alla fine se la cava con qualche intervento deciso).

Francesco ACERBI 6 – Una leggerezza nella ripresa rischia di costare cara, ma non macchia una prova complessivamente solida.

Manuel LAZZARI 6,5 – E’ una furia sulla corsia destra, nel primo tempo non lo tengono mai.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 – Poco ispirato, sbaglia molti suggerimenti e conclude senza freddezza.

Lucas LEIVA 6 – In cabina di regia tiene il pallone in banca. Andamento lento, ma poche palle perse.

LUIS ALBERTO 7 – Un assist d’oro per Lukaku. È sempre lui l’apriscatole, l’uomo che tra centrocampo e attacco cuce il gioco e illumina.

Senad LULIC 5,5 – Incerto in fase di spinta e concede anche dietro, Inzaghi sceglie di sostituirlo presto (dal 50’ Jordan LUKAKU 6 – Rischia di entrare nel tabellino con un tiro ribattutto. Ingresso gagliardo).

Joaquin CORREA 5,5 – Suo il pallone che innesca Immobile per lo 0-1, ma è l’unica nota positiva di un pomeriggio opaco. Polveri bagnate e un paio di tiri che non creano problemi a Consigli (dal 79’ Felipe CAICEDO 7 - Ingresso determinante e gol da tre punti. Poche parole, tanti fatti e un movimento da attaccante di razza).

Ciro IMMOBILE 6,5 - È il primo giocatore della Lazio capace di segnare in otto gare di Serie A consecutive. Questa volta ci mette lo zampino Consigli, ma intanto fanno 15 in campionato, gli stessi della scorsa stagione. Peccato che siano passate 13 giornate e non 38...

All. Simone INZAGHI 6,5 – Quinta vittoria di fila, Caicedo è la mossa giusta e questa Lazio non si arrende mai. Il terzo posto è rassicurante.