Le pagelle di Sassuolo-Napoli 1-2: Allan suona la carica, Mario Rui delude. Traorè ancora a segno

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Gianluca PEGOLO 6 - Dopo due clean sheet deve arrendersi a una prodezza di Allan e ad un gol di un suo compagno. Incolpevole nelle due occasioni, è attento e preciso nel resto della partita

Mert MULDUR 5,5 - Due prestazioni diametralmente opposte: in fase offensiva è un treno e sfiora addirittura il 2-0 con uno slalom da brividi in area, in difesa si fa saltare da Insigne sistematicamente. Deve trovare equilibrio

Federico PELUSO 5 - La svolta del match nasce da una sua svista: si lascia aggirare come un birillo da Allan

MARLON 6 - Una certezza al centro della difesa degli emiliani (dal 51' ROMAGNA 5,5 - Ha la sfortuna di entrare nel momento in cui cambia l'inerzia della partita)

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Disinvolto e sicuro di sè il terzino greco: costringe agli straordinari Di Lorenzo anche se si perde un po' nel finale

Pedro OBIANG 5,5 - Fisico e personalità al servizio della squadra: una partita di grande sacrificio quella dell'ex Samp. Allo scadere, però si macchia indelebilmente con la deviazione nella porta di Pegolo

Manuel LOCATELLI 6,5 - Sfiora il vantaggio dopo 90 secondi con una spizzata da veterano. Serve l'assist dell'1-0 a Boga: palla col contagiri. Non cala mai di rendimento: in crescita costante nelle ultime uscite

Jeremie BOGA 5 - Altra prova opaca dell'ex Blues dopo i tanti gol sbagliati contro il Brescia. Qualche accelerazione, ma poca, pochissima continuità nei 90'... In calo (dall'83' MAGNANELLI S.V.)

TRAORE' 6,5 - Il ragazzo ci ha preso gusto (terzo gol in campionato, il secondo consecutivo). Mario Rui se lo sognerà stanotte: la zampata dell'1-0 è da vero bomber d'area e i suoi inserimenti sono sempre pericolosi. A 19 anni un mix esplosivo che manda in tilt le difese. L'Empoli gongola

Alfred DUNCAN 6,5 - Avanzato da De Zerbi nel tridente causa assenza di Berardi, il ghanese cresciuto nell'Inter interpreta alla perfezione il ruolo, portando anche il primo pressing sul portatore di palla del Napoli. Il tecnico neroverde all'ora di gioco decide di toglierlo: errore (dal 64' DJURICIC 5,5 - Dovrebbe portare freschezza e qualità, ma il Sassuolo si spegne. E'anche colpa sua)

Francesco CAPUTO 5,5 - Ci mette tanta voglia, ma non basta contro Manolas. Non molla fino alla fine: nel recupero sfiora la traversa prima del 2-1 di Obiang

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - I suoi giocano un'ora ad altissimo livello, imponendo personalità e giocate. Manca solo il gol del raddoppio. Nel finale, però, è l'allenatore a sbagliare la lettura: perchè togliere Duncan?

--- Le pagelle del Napoli ---

Alex MERET 6 - Salva il risultato in un paio di occasioni sull'1-0, anche se sul gol di Traorè la posizione non è perfetta

Giovanni DI LORENZO 6 - Gara tuttosommato positiva dell'ex Empoli che dimostra maturità facendo un tempo da terzino e un tempo da centrale. Meglio nella ripresa (come tutto il Napoli)

Kostas MANOLAS 6 - Un punto di riferimento al centro della difesa. Contiene Caputo

Sebastiano LUPERTO 6 - Non se la cava male al fianco di Manolas da vice-Koulibaly. Costretto a uscire a fine primo tempo per un problema muscolare (dal 46' HYSAJ 6,5 - Dà nuova linfa alla banda di Gattuso concendendosi anche qualche discesa dalle parti di Kyriakopoulos)

Mário RUI 5 - Dopo 90 secondi salva sulla linea una spizzata di Locatelli. Rimarrà l'unico intervento positivo della sua partita. Colpevole in occasione dell'1-0 e si fa ubriacare da Muldur nella ripresa, rischiando il rigore. Rimandato

Piotr ZIELINSKI 6 - Si accende nel finale dopo un'ora di gioco ectoplasmatica: suo l'assist ad Allan impreziosito dal velo di Milik

Marques ALLAN 7 - Suona la carica all’ora di gioco: il suo gol (un capolavoro) è il turning point della partita. Primo tempo insufficiente del brasiliano, ripresa da migliore in campo. Non è un caso che il Napoli abbia seguito lo stesso trend

Fabián RUIZ 5 - Ha giocato? In cabina di regia è un pesce fuor d'acqua. Sbaglia tempi, modi e passaggi (dal 70' ELMAS 6,5 - Nel posto giusto al momento giusto: il 2-1 è per metà merito suo)

José CALLEJÓN 6 - Un gol annullato e una traversa sono i punti più alti della sua prestazione, anche se sparisce per larghi tratti. In crescita

Arkadiusz MILIK 6,5 - Il migliore del reparto d'attacco di mister Gattuso: il suo velo per Allan è poesia in movimento (dal 77' MERTENS 6,5 - Entra e dà la fiammata decisiva per la vittoria)

Lorenzo INSIGNE 6 - Nella serata in cui raggiunge Ciro Ferrara al 6° posto nella classifica dei giocatori con più presenze in azzurro in tutte le competizioni (322), si accende solo alla fine. Ma è già qualcosa

All. Rino GATTUSO 6,5 - La prima, soffertissima, gioia partenopea. Ringhio azzecca i cambi (Mertens ed Elmas in particolare) e si vendica" di De Zerbi che col Benevento, proprio nel recupero, gli aveva rovinato l'esordio alla guida del Milan con il gol di Brignoli. Corsi e ricorsi