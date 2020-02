Le pagelle di Sassuolo-Parma 0-1: Gervinho ritrovato e gran difesa, buona prova di Locatelli

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI 6 - Praticamente mai impegnato. Sul gol di Gervinho non può nulla, nella ripresa viene impegnato sul tiro di Pezzella dalla distanza. Poi poco altro da segnalare.

Jeremy TOLJAN 5 - Dopo alcune ottime prestazioni, un grande passo indietro per Toljan. Scatta col contagocce e quando arriva sul fondo la sbaglia costantemente.

Filippo ROMAGNA 5,5 - Preciso, attento e sicuro negli interventi. Purtroppo però si perde Gervinho in occasione del gol degli ospiti.

Gian Marco FERRARI 6 - Pochi palloni pericolosi dalle sue parti. Quasi mai chiamato a chiudere. Tiene Cornelius nella ripresa.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5 - Sulla corsia di sinistra oggi non riesce mai a trovare l'intesa con Boga.

Pedro OBIANG 6,5 - Presenza fisica importante in mezzo al campo. Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso dei padroni di casa, dai suoi piedi arrivano le occasioni più nitide del Sassuolo. (Dal 64' Mehdi BOURABIA 5 - Molto male. Entra e fatica ad entrare in partita. Troppi errori).

Manuel LOCATELLI 7 - Gioca con grande sicurezza distribuendo palloni in mezzo al campo e dettando i ritmi di gioco. Clamorosa la traversa nel secondo tempo. Sicuramente il migliore nei padroni di casa.

Domenico BERARDI 6 - Difficile dare il voto alla partita di Berardi. Prima parte di gara veramente negativa, sempre fumoso e mai propositivo. Nel secondo tempo però le prova tutte anche lui per segnare e si rende pericoloso con diversi assist per Caputo e compagni.

Filip DJURICIC 5 - Poco da segnalare. Mai in partita, sempre nascosto, non si vede praticamente mai. (Dal 64' Gregoire DEFREL 5,5 - Entra e si insinua nel traffico nella zona centrale del campo. Non riesce però ad essere efficace).

Jeremie BOGA 4,5 - Era forse l'uomo più atteso dei padroni di casa. Esce prima del tempo, assolutamente bocciato. Fermato senza grossi problemi da Laurini e Darmian. Non riesce mai a partire in velocità. Assolutamente anonimo. (Dal 77' Lukas HARASLIN 5 - De Zerbi lo manda nella mischia nel finale ma sulla fascia fa solo danni).

Francesco CAPUTO 6,5 - Guadagna diveri falli, si prende un po' di botte. Corre per quattro e le prova tutte per segnare, ma Colombi gli nega sempre la gioia del gol.

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - Oggi purtroppo per il Sassuolo non tutto va per il verso giusto. Incassa il gol su contropiede, la sua squadra le prove tutte per rimontare ma il muro ducale regge. Male Boga, Berardi corre un po' troppo a vuoto, Caputo sbatte contro Colombi. Un peccato per il Sassuolo che incassa la sconfitta dopo alcune ottime prestazioni.

Gervinho - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

=== PARMA ===

Simone COLOMBI 7,5 - La sua storia è quasi una favola. Riavvolgiamo un attimo il nastro: il Parma con l'infortunio grave di Sepe decide di tornare sul mercato e comprare Radu, forse perché non si fida del secondo Colombi. Comunque Simone viene schierato titolare, con tanti dubbi contro il Cagliari, dimostrandosi però assolutamente affidabile. Il resto è storia: grande partita contro la Lazio, pazzesca prestazione contro il Sassuolo. Sempre sicuro, sembra insuperabile. Oggi se il Parma vince è merito di una solidità difensiva da prima della classe e di un gran portiere.

Matteo DARMIAN 6,5 – Tutto il Parma gioca bene in difesa nel primo tempo e Darmian chiude senza problemi Boga, non facendolo mai scattare in campo aperto. Esce però per infortunio. (Dal 42' Vincent LAURINI 6,5 - Dopo aver giocato pochissimo in questa stagione, entra e risponde in maniera egregia, proseguendo nel lavoro di Darmian).

Simone IACOPONI 6 – Grazie alla sua velocità tiene il più possibile Caputo e soci. Uomo di D'Aversa per eccellenza, sbaglia raramente un intervento.

BRUNO ALVES 7 - Praticamente perfetto. Nonostante le tante primavere sulle spalle non perde un duello fisico, ogni palla alta è sua. Grande gara del capitano.

Riccardo GAGLIOLO 6 – Berardi sulla fascia fa molto poco e per Gagliolo è quasi una giornata tranquilla. Utilissimo anche quando il Parma si mette a cinque dietro nei minuti finali.

Jasmin KURTIC 5,5 – L'unico insufficiente degli ospiti. Sia da mezz'ala che in attacco non riesce mai a farsi vedere. Non trova la migliore posizione per rendersi utile alla squadra.

Gaston BRUGMAN 7 - Migliora giorno dopo giorno. In un ottimo periodo di forma, oggi è straordinario in fase difensiva, chiudendo su Boga e compagni in più occasioni. Inoltre aiuta quando può Gervinho e Cornelius in avanti.

HERNANI 6,5 – Ordinato in mezzo al campo, ma troppi errori palla al piede. Corre tantissimo, sia in difesa che in attacco.

GERVINHO 6,5 - Beh che dire, dopo un mese di assenza torna e segna. Fa il suo. Bravo a farsi trovare pronto, ottimo soprattutto nel non perdere la forma nonostante il mesetto di inattività: infatti sin dai primi minuti dimostra di essere in ritmo, molto propositivo su tutto il fronte offensivo. Non ha però i 90 minuti nelle gambe e quindi ad inizio ripresa esce. Comunque assolutamente ritrovato, il Parma ha assolutamente bisogn di GR27. (Dal 55' Alberto GRASSI 6 - Sostanza in mezzo al campo, aiuta tantissimo la difesa nel momento cruciale).

Luca SILIGARDI 6,5 - In una partita così difensiva di ducali, il suo è un lavoro molto tattico e di copertura. Oggi la sua prestazione è positiva. Porta palla in avanti, tiene basso Kyriakopoulos, fa quello che gli chiede D'Aversa. (Dal 75' Giuseppe PEZZELLA 6 - Entra e fa il suo sulla fascia. Bravo anche a lanciarsi in avanti e a provare il tiro nel finale che impegna Consigli).

Andreas CORNELIUS 6 – Partita molto difficile per Andreas, che però anche oggi si rivela utlissimo. Bello l'assist per Gervinho, per il resto le prova in tutti i modi a far salire la squadra.

All. Roberto D'AVERSA 6,5 – Il Parma gioca al meglio e sfrutta alla grande le sue armi: difesa e contropiede. I crociati in ripartenza continuano a pungere e anche oggi la vincono in questo modo. Ma attenzione, il Parma non è solo Gervinho. E' anche una super difesa, un centrocampo che aiuta tantissimo in fase difensiva e un portiere da primo della classe. 35 punti in classifica che al momento valgono il sesto posto alla pari con il Verona. I 40 sono vicini, ma l'appetito vien mangiando.