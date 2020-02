Le pagelle di Sassuolo-Roma 4-2: Caputo e Djuricic da urlo, Santon e Mancini da incubo

SASSUOLO

Andrea CONSIGLI 6,5 - Inoperoso nel primo tempo, poi nella ripresa sale in cattedra esibendosi in una parata super su un bolide di Cristante. Una sicurezza tra i pali.

Jeremy TOLJAN 7 - Disintegra la difesa della Roma con le sue accelerazioni sulla destra. Firma l'assist per il 2-0 di Caputo con una sovrapposizione perfetta e anche nel secondo tempo semina il panico tra i giallorossi con un paio di ripartenze.

Filippo ROMAGNA 7 - Preciso, attento e sicuro negli interventi. Non sbaglia praticamente nulla. Partita molto positiva.

Gian Marco FERRARI 6 - Si perde Dzeko e il bosniaco non perdona insaccando di testa da due passi. Nel primo tempo ha sulla coscienza un gol sbagliato a tu per tu con Pau Lopez complice un controllo sbagliato.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Sulla corsia di sinistra crea un binario travolgente con Boga. Attento anche quando si tratta di accorciare e difendere.

Pedro OBIANG 6,5 - Presenza fisica importante in mezzo al campo. Dà una mano a Locatelli recuperando molti palloni e facendo un ottimo filtro davanti alla difesa. Una delle sue prestazioni più convincenti da inizio stagione.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Gioca con grande sicurezza (anche troppa) distribuendo palloni in mezzo al campo e dettando i ritmi di gioco. Qualche pallone sbagliato, ma prova ampiamente sufficiente.

Domenico BERARDI 7 - Partita di qualità e quantità. Assist perfetto per il 3-0 di Caputo, imprevedibile negli ultimi venti metri e utile anche in fase di copertura. Se giocasse sempre con questa dedizione e continuità sarebbe un giocatore di altissimo livello.

dall'87' Giangiacomo MAGNANI s.v. - Gioca una manciata di minuti, non giudicabile.

Filip DJURICIC 7,5 - Tatticamente fondamentale nel 4-2-3-1 disegnato da De Zerbi. Si muove benissimo tra le linee, non dà punti di riferimento alla Roma, dialoga che è una meraviglia con i compagni d'attacco ed è gelido al momento di trafiggere Pau Lopez. Impossibile chiedergli di più.

Jeremie BOGA 7 - Quando parte palla al piede in dribbling e prende velocità non lo prendi mai. ll gol del 4-2, che blinda il tabellino, è una gemma da guardare e riguardare. Mezzo voto in meno perché è lui a causare il rigore che riporta in partita la Roma con un ingenuo fallo di mano.

dall'82' Francesco MAGNANELLI s.v. - In campo solo nel finale, troppo poco per giudicare la sua prova.

Francesco CAPUTO 7,5 - Doppietta sensazionale in poco più di un quarto d'ora. Splendida la finta con cui mette a sedere Mancini e sblocca il risultato. Peccato solo per quel gol sbagliato a tu per tu con Pau Lopez nella ripresa. Le doppiette stagionali in Serie A diventano 3: solo Immobile ha messo a segno più marcature multiple di lui nel nostro campionato.

dal 75' Gregoire DEFREL 6 - Entra e sfiora subito il gol con un sinistro da due passi respinto da Pau Lopez. Motivato e grintoso anche se ha a disposizione pochissimo tempo per mettersi in mostra.

All.: Roberto DE ZERBI 7,5 - Primo tempo incredibile per intensità e qualità delle giocate. Il 3-0 con cui i neroverdi vanno al riposo è strameritato. Nella ripresa la squadra abbassa un po' troppo il baricentro, ma ci pensa Boga a rendere il finale meno palpitante. Classifica bella da guardare: quel +11 sulla zona retrocessione lascia presagire un girone di ritorno senza particolari ansie.

Edin Dzeko e Pedro Obiang - Sassuolo-Roma Serie A 2019-20Getty Images

ROMA

Pau LOPEZ 6 - Prende 4 gol, ma di fatto è tra i meno responsabili della sconfitta. Gli attaccanti del Sassuolo sbucano da tutte le parti e lui cerca di mettere una pezza quando può. Bravo nel primo tempo su un sinistro ravvicinato su Boga e con un'uscita in tuffo.

Davide SANTON 4,5 - Dalla sua parte Boga e Kyriakopoulos fanno quello che vogliono. Si addormenta sull'1-0 del Sassuolo pensando più a chiedere un fuorigioco che non esiste. Dopo quell'errore va in tilt e non si riprende più. Fonseca lo lascia negli spogliatoi nell'intervallo ed è difficile dargli torto.

dal 46' Bruno PERES 6 - Rispetto a Santon garantisce maggiore dinamicità sulla destra. Si procura il rigore poi trasformato da Veretout con una bella iniziativa.

Gianluca MANCINI 4 - Un buco dopo l'altro, prestazione sconcertante. Sul primo gol di Caputo abbocca a una finta e si sdraia letteralmente sul terreno di gioco, un errore gravissimo per un difensore di Serie A.

Chris SMALLING 5 - Distratto, poco reattivo e concentrato. L'ombra del difensore sicuro e attento ammirato nella prima parte di stagione.

Leonardo SPINAZZOLA 5,5 - In fase di spinta ha buona gamba ed è uno dei più intraprendenti. Quando si tratta di difendere, però, va in grande difficoltà: il duo Berardi-Toljan gli fa passare una bruttissima serata.

Bryan CRISTANTE 5 - Legnoso in mezzo al campo, spesso in ritardo e ruvido nei contrasti al punto da meritare presto un cartellino giallo. Affonda di fronte alla maggiore rapidità dei centrocampisti neroverdi.

Jordan VERETOUT 5,5 - Passo lento in mezzo al campo, appena il Sassuolo alza il ritmo va in confusione insieme a tutti i suoi compagni. Trasforma il rigore che riapre la partita per pochi istanti, ma non gli basta per guardagnare la sufficienza.

dall'81' Gonzalo VILLAR s.v. - Entra quando ormai la partita non ha più nulla da dire.

Cengiz UNDER 4,5 - Fumoso. Prova a mettere qualche pallone sulla destra, ma i suoi cross finiscono puntualmente nella terra di nessuno. I guizzi non gli mancano, ma deve trovare continuità altrimenti in queste condizioni è più dannoso che utile.

dal 66' Carles PEREZ 5,5 - All'esordio in Serie A, prova a proporsi ma per ovvie ragioni non può ancora avere raggiunto un'intesa sufficiente con i compagni. Da rivedere.

Lorenzo PELLEGRINI 5 - Impreciso ed eccessivamente nervoso. Rimedia un pestone nel primo tempo, rimane stoicamente in campo e confeziona l'assist per il gol di Dzeko. Ingenuo quando si fa espellere per doppia ammonizione lasciando i suoi in inferiorità numerica nel momento più caldo della partita.

Justin KLUIVERT 5 - Primo tempo anonimo, poi nella ripresa prova a cambiare passo ma più che altro fa confusione. Non ci siamo.

Edin DZEKO 6,5 - Nel primo tempo non gli arriva mezzo pallone giocabile. È lui a dare la scossa a inizio secondo tempo con un sinistro che impegna Consigli e - soprattutto - con l'incornata del momentaneo 3-1 dopo un palo con una girata a colpo sicuro. Gol numero 100 con la Roma, il settimo di sempre a raggiungere questa soglia nella storia del club giallorosso. Sbaglia anche un altro gol già fatto, ma senza di lui la Roma non sarebbe mai rientrata in partita.

All.: Paulo FONSECA 4,5 - Partita preparata malissimo dal punto di vista tattico. Il Sassuolo nella prima mezz'ora quando riparte fa malissimo e lasciare praterie a Boga e Berardi non è mai una buona idea. Insiste su Santon ed è un errore. Sconfitta brutta e meritata.