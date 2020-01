Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Una sola parata vera, ma fondamentale: l'intervento a mani aperte che nega lo 0-2 a Belotti. In precedenza, Rincon lo aveva superato senza colpe.

Jeremy TOLJAN 6,5 - Una freccia costantemente proiettata verso il fondo. Si sovrappone continuamente a Berardi, formando una catena di destra insidiosissima.

Filippo ROMAGNA 6 - In coppia con Peluso deve fronteggiare un Belotti in formissima, ma ha il merito di non sbagliare individualmente.

Federico PELUSO 6 - Giudizio in linea con quello di Romagna. Qualche momento di affanno nel complesso di una prestazione attenta.

Giorgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Se Toljan impressiona, il greco non è da meno. Quando avanza e va al cross, anche lui sa creare più di un pericolo.

Pedro OBIANG 6 - Fa da scudiero di Locatelli, badando più che altro a spezzare il gioco avversario. Ci riesce abbastanza bene.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Piede delicato, idee, qualità. Non si abbatte dopo il mancato rinvio del tiro di Rincon e gioca sempre a testa alta. Mette Berardi in porta e solo Sirigu gli nega il gol da fuori.

Domenico BERARDI 7 - Dà ragione alla testardaggine del Sassuolo, che chiede e ottiene la riduzione della sua squalifica. Punta e spesso salta il diretto avversario, dialoga coi compagni, calcia. E, ciliegina sulla torta, trova il gol della vittoria (dal 90' Mert MULDUR s.v.)

Hamed TRAORE 5,5 - Sbaglia tanto e combina pochino. Galleggia tra le linee, tra il centrocampo e l'attacco neroverde, ma non diventa mai un fattore (dal 69' Filip DJURICIC 5,5 - Si vede poco nei 20 minuti più recupero finali)

Jeremie BOGA 7 - Complessivamente va a sprazzi, iniziando bene ma spegnendosi col passare dei minuti. Quando si risveglia, però, è mortale: un super gol, un assist vincente. Una furia.

Francesco CAPUTO 5,5 - Ha una sola occasione, ma si fa stregare da un super Sirigu. Per il resto prova a farsi vedere, ma riceve pochissimi rifornimenti dai compagni (dall'88' Francesco MAGNANELLI s.v.)

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Punta tutto sul gioco sulle fasce ed è lì che affossa il Torino. Un successo meritato che significa luce in fondo al tunnel.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 - Esce dal campo sconfitto, sì, ma ancora una volta con un voto sopra la sufficienza: grande il suo intervento su Caputo nel primo tempo, poi si ripete anche su Locatelli.

Armando IZZO 6 - Riesce a tenere a bada abbastanza bene Boga, prima che l'avversario trovi comunque il modo di scatenarsi. Pericoloso nell'area avversaria, ma il suo gol viene annullato.

Nicolas NKOULOU 6 - Non sempre posizionato nel modo giusto, riesce comunque a far sì che Caputo si renda pericoloso una sola volta.

Koffi DJIDJI 6 - Fondamentale, nel primo tempo, un suo doppio intervento per negare un gol fatto a Berardi. Nonostante ciò, la sofferenza è continua (dal 75' Vincenzo MILLICO 6,5 - Pimpante e vicinissimo al pareggio: se il suo tiro a giro fosse entrato, sarebbe stato il classico "gol della domenica")

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Resta bassissimo, non riuscendo quasi mai ad avanzare la propria posizione, ma non dà un grande apporto difensivo: Boga lo salta agevolmente nell'azione del raddoppio neroverde.

Sasa LUKIC 5,5 - Un paio di buone imbucate, sprazzi di qualità. Ma, in generale, non convince appieno. Specialmente quando il Sassuolo prende il sopravvento.

Tomas RINCON 6 - Grinta e recuperi in mezzo al campo. Suo il bel gol che regala il vantaggio al Torino. Poi viene beffato da Boga, che gli rifila un tunnel prima di andare a segno (dal 79' Soualiho MEITÉ s.v.)

Ola AINA 5 - Attacca poco e senza troppi squilli. Dietro fatica a tenere il passo di Berardi e Toljan, prendendosi un'ammonizione e dimenticandosi il mancino in occasione del 2-1.

Simone VERDI 6 - Schierato da Mazzarri dopo la baruffa di 7 giorni fa, offre discrete risposte. Idee, partecipazione offensiva e l'assist per il vantaggio di Rincon (dal 53' Diego LAXALT 5,5 - Partecipa agli assalti finali e ha la palla del 2-2, ma la getta alle ortiche)

Alex BERENGUER 5,5 - Il meno positivo dell'attacco del Torino. Nascosto tra le pieghe del gioco, tenta qualche giocata personale ma è poco concreto.

Andrea BELOTTI 6,5 - Suona la carica e, nonostante la sconfitta, è assieme a Sirigu il migliore del Torino. Sfiora per due volte un gran gol e manda nel panico praticamente da solo un'intera sconfitta. Se c'è qualcuno che non merita il ko, questo è lui.

All. Walter MAZZARRI 5,5 - Impartisce una buona organizzazione di gioco al Torino, ma non per tutti i 90 minuti. E togliendo un discreto Verdi, e abbassando così il baricentro del Torino, si getta la zappa sui piedi.