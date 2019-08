Le pagelle di SPAL-Atalanta 2-3

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6 – L’ex para tutto il parabile e tiene a galla la SPAL. Cade solo sul tiro da fuori di Muriel che lo coglie impreparato in occasione del 2-2, ma fin lì era stato perfetto.

Thiago CIONEK 4,5 - Una calamità. È davvero un alleato dell’Atalanta: non chiude mai, rischia l’autogol, regala palla agli avversari e sbanda. Rimandato con tanto di giallo nel finale.

Francesco VICARI 5,5 – Alla guida del reparto con ordine finché non finisce la benzina. Ripresa in affanno.

FELIPE 5,5 – La banda Semplici sbanda dopo un primo tempo gagliardo. Muriel gli toglie i punti di riferimento.

Marco D’ALESSANDRO 5 – Sovrastato da Gosens sull’1-2, non riesce a farsi perdonare con il passare dei minuti (dal 72’ Nenad TOMOVIC 6 – Entra quando la frittata è già fatta. Non ha responsabilità).

Mattia VALOTI 6,5 – Positivo con guizzi di qualità e personalità. Non doveva uscire (dal 65’ Alessandro MURGIA 5,5 – Non dà il cambio di passo sperato. Meglio Valoti...).

Simone MISSIROLI 5,5 – Il missile procede a corrente alternata ma è uno dei meno pimpanti nella SPAL anche quando gira tutto per il verso giusto.

Jasmin KURTIC 6 – Parte con piglio gagliardo. Non ha la solita precisione negli inserimenti.

IGOR 6,5 - Una sorpresa questa spina nel fianco. Sulla sinistra non fa per nulla rimpiangere Fares e mette in difficoltà Hateboer. Gasato (dal 78’ Sergio FLOCCARI s.v.).

Andrea PETAGNA 7 – Un assist al bacio per Di Francesco e un gol da bomber di razza. L’ex colpisce sempre la Dea: nel secondo tempo rifiata.

Federico DI FRANCESCO 6,5 – Apre le marcature ed è sempre nel vivo delle azioni. Poi, quando non arrivano più i rifornimenti, diventa tutto più difficile.

All. Leonardo SEMPLICI 6 – Gara preparata bene ma l’Atalanta è una squadra più attrezzata. La SPAL cala fisicamente e a inizio stagione ci può stare. L’unico vero errore è il cambio Valoti-Murgia.

Video - SPAL 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio 00:58

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 – Incolpevole sui due gol subiti, presta attenzione nelle altre circostanze.

Andrea MASIELLO 5,5 – Incerto. Con Petagna e Di Francesco vive una serata deludente (dal 55’ Luis MURIEL 8 - Una sentenza. Entra e ribalta la partita: si presenta con un gran tiro al volo, poi buca due volte Berisha. L’uomo della svolta. Che esordio!).

José Luis PALOMINO 6 – Comincia male ma cresce e nel secondo tempo chiude puntualmente i varchi.

Berat DJIMSITI 5,5 – Falsa partenza, poi riprende coraggio come tutta la squadra. Occhio, però, ai blackout.

Hans HATEBOER 6 – La media è tra il 5 in fase difensiva (che fatica su Igor) e il 7 in quella offensiva (non male l’assist per Gosens).

Marten DE ROON 6 – Lavoro sporco, anche fin troppo oscuro, ma la sostanza non manca.

Remo FREULER 6,5 – Impegna severamente Berisha, è sempre un’arma negli inserimenti di Gasperini (dal 54’ Ruslan MALINOVSKIY 6,5 – Impatto positivo, porta la squadra ad alzare il suo baricentro).

Robin GOSENS 7 – Che violenza con il colpo di testa dell’1-2. Suona la carica e affonda sulla fascia.

Mario PASALIC 5 – Poco fosforo, idee confuse e rifornimenti scarsi per la coppia di attaccanti.

Alejandro Dario GOMEZ 6 – Tanti tentativi centrali ma poca precisione. Manca la freddezza per colpire.

Duvan ZAPATA 5,5 – Scheggia la traversa di testa, fa a sportellate ma incide poco là davanti (dall’81’ Rafael TOLOI s.v.).

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Primo tempo complesso, ma i suoi hanno la forza di ribaltare la situazione. Ottima partenza con squillo in trasferta, Muriel è la mossa vincente.