Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6,5 - Non ha colpe sui tre gol subiti. Anzi, si fa trovare pronto in altre occasioni, evitando nel finale una sconfitta più umiliante.

Thiago CIONEK 5 - Incerto. Si prende un'ammonizione e rischia di regalare un rigore alla SPAL, venendo graziato dalla VAR. E Semplici lo toglie all'intervallo (dal 46' Kevin BONIFAZI 5 - Secondo esordio da dimenticare con la maglia della SPAL: con un disimpegno da film horror manda in porta Soriano)

Francesco VICARI 5,5 - Tecnicamente è il meno impreciso della traballante difesa di casa. Anche lui, per, ha la sua dose di colpa con la deviazione che regala il pari al Bologna.

IGOR 4,5 - Non è solo colpa sua, per carità, ma sta di fatto che dalla sua parte Soriano si inserisce un po' come gli pare. Terribile la respinta di testa che consente a Barrow di andare a segno.

Gabriel STREFEZZA 6 - Elettrico, come sempre. Tra iniziative palla al piede, cross e conclusioni lascia sul campo tutto quel che ha.

Bryan DABO 5,5 - Tenta di dare peso al centrocampo, tra pressing e qualche inserimento, ma non brilla eccessivamente.

Simone MISSIROLI 6 - Brillante nel miglior momento della SPAL, tanto da sfiorare un gran gol da fuori area. Perde fiducia con il passare dei minuti.

Mattia VALOTI 5,5 - Sempre prezioso nell'economia di squadra. Dal punto di vista individuale, però, si nota molto poco (dal 73' Alberto PALOSCHI 5,5 - Non trova la maniera di incidere)

Arkadiusz RECA 6,5 - Gran corsa, ottimi polmoni. Difficile stargli dietro quando parte in velocità. Tomiyasu boccheggia, anche se con un intervento miracoloso gli nega il gol.

Federico DI FRANCESCO 6 - Sempre in movimento, sempre insidioso. Si guadagna un rigore e sfiora il gol dell'ex su punizione (dall'80' Sergio FLOCCARI s.v.)

Andrea PETAGNA 6,5 - Più che positivo, nonostante la sconfitta. Glaciale dal dischetto e sempre capace, con il fisico e la sua capacità di far salire la squadra, di tenere sulla corda la difesa bolognese.

All. Leonardo SEMPLICI 6 - Come sempre la SPAL se la gioca alla pari, forte di un'organizzazione consolidata. Con una difesa così ballerina, però, anche lui può poco.

Petagna a segno su rigore in SPAL-BolognaGetty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Viene superato dal rigore di Petagna e pare dover vivere un pomeriggio complicato. Invece, da lì in poi, chiude la porta.

Takehiro TOMIYASU 6 - Soffre parecchio le costanti accelerazioni di Reca, che spesso lo brucia. Però non si abbatte e, sull'1-1, salva il Bologna con un intervento che vale come un gol.

DANILO 6 - Più solido di Paz. Anche lui va in affanno quando la SPAL si porta dalle parti dell'area bolognese, ma senza mai tirare i remi in barca.

Nehuen PAZ 5 - Molto male difensivamente: soffre Petagna, commette un fallo da rigore, si prende un giallo e flirta con la seconda ammonizione. Quando si spinge nell'area avversaria, sfiora il gol.

Ibrahima MBAYE 6 - Deve vedersela con il pericolosissimo Strefezza e, com'era preventivabile, qualcosa patisce. Anche se non commette errori particolarmente gravi.

Andrea POLI 6,5 - Esperienza e battaglia in mezzo al campo. E proprio lui, in inserimento, chiude i conti con la rete dell'1-3 (dall'82' Mattias SVANBERG s.v.)

Jerdy SCHOUTEN 6,5 - Ottima personalità. Chiede palla ai compagni anche in posizioni non semplici del campo ed è preziosissimo in fase di copertura.

Riccardo ORSOLINI 6 - Meno decisivo di altre occasioni, ma comunque importante con i suoi duetti con Soriano. Lascia anzitempo la partita (dal 70' Andreas SKOV OLSEN 5,5 - Non benissimo. Spreca un paio di buone iniziative e si fa ipnotizzare da Berisha)

Roberto SORIANO 7 - Il grande protagonista del match. Con i suoi inserimenti manda in tilt la difesa della SPAL, che non riesce mai a leggerne i movimenti. Decisivo nel risultato: un autogol provocato, un assist al bacio.

Rodrigo PALACIO 6,5 - Una sentenza. In un modo o nell'altro, non tradisce praticamente mai. E anche in un pomeriggio in cui si mette meno in mostra rispetto ad altre prestazioni, entra nelle azioni sia del primo che del secondo gol.

Federico SANTANDER 6 - Si batte valorosamente tenendo impegnati i difensori spallini. Sfortunato nelle due occasioni che ha per andare in gol (dal 58' Musa BARROW 6,5 - Entra e, al primo pallone toccato, fa imparabilmente secco Berisha. Dire che abbia avuto un impatto decisivo non rende abbastanza l'idea)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Organizza la gara nel modo giusto, sparigliando le carte con gli inserimenti da dietro di Soriano. Altro successo preziosissimo.