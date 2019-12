Le pagelle di SPAL-Brescia 0-1: Balotelli decisivo, ma l'uomo partita è Joronen

===SPAL===

Etrit BERISHA 6 – Incolpevole sul gol.

Thiago CIONEK 6 – Il migliore della difesa della SPAL. Si va vedere anche in un paio di sortite offensive, tra cui l’ultima per l’assist che Moncini non riesce a girare in porta.

Francesco VICARI 5,5 – Soffre le sortite sull’esterno.

Nenad TOMOVIC 6 – Abbastanza preciso nonostante il ko finale dei suoi. La sua è una partita sufficiente.

Marko JANKOVIC 5,5 – Una ghiotta occasione fallita prima dell’uscita dal campo. C’è quantità, ma poca qualità. Dal 71’ Alberto PALOSCHI 6,5 – Neanche il tempo di entrare in campo e con un controllo il corsa ‘alla Cassano’ si conquista poi il calcio di rigore. Per sua sfortuna non trasformato da Petagna.

Alessandro MURGIA 5 – Combina poco in mezzo al campo e si macchia di più di un’errore in fase offensiva. Dall’86’ Gabriele MONCINI – sv.

Simone MISSIROLI 5,5 – Non un gran pomeriggio nemmeno per lui. La sua SPAL infatti parte bene, ma quando si arriva al momento della sostanza non trova mai la giocata giusta.

Jasmin KURTIC 6,5 – Il migliore della SPAL. Il più attivo, specie sul fronte offensivo. E’ quello dotato di tecnica migliore e alla fine si vede: quasi tutte le azioni offensive partono dai suoi piedi.

IGOR 5 – Spinge, ma non trova mai la giocata giusta. E dal punto di vista difensivo si è vista più di una lacuna.

Andrea PETAGNA 4 – Un errore pesantissimo dal dischetto. Come anticipato non calcia male, ma siamo della teoria che non segnare dagli undici metri sia sempre più un errore dell’attaccante che un numero del portiere.

Mattia VALOTI 5 – Praticamente non pervenuto. Dal 58’ Sergio FLOCCARI 5,5 – Viene messo dentro con la speranza che riesca a ravvivare il reparto. Speranza che resterà tale.

All. Leonardo SEMPLICI 6 – La sua SPAL non parte male, ma non riesce a concretizzare. Nel momento in cui va sotto trova anche la reazione. Onestamente difficile punire il tecnico per le scelte o per errori visti oggi. Il materiale umano è quello, il rigore sbagliato da Petagna lo condanna oltremodo.

===BRESCIA===

Jesse JORONEN 7 – Una parata che vale letteralmente 3 punti. Preciso per tutto il pomeriggio, si supera sul rigore calciato anche discretamente bene da Petagna, che aveva trovato l’angolino.

Ales MATEJU 6 – Non affonda un granché, ma nemmeno si macchia di particolari colpe.

Jhon CHANCELLOR 6,5 – Sulle palle alte si conferma una forza, specie oggi contro un avversario tosto come Petagna.

Andrea CISTANA 6,5 – Rimedia quasi subito un giallo evitabile (che gli costa tra l’altro il prossimo match decisivo col Lecce). Si riscatta però nel corso della partita, specie con il salvataggio all'ultimo secondo.

Stefano SABELLI 6,5 – Positivo, come spesso gli è capitato in questa stagione al di là del momento del Brescia. Parte dai suoi piedi l’azione che alla fine manda in gol Balotelli.

Emanuele NDOJ 5,5 – Spesso presente negli inserimenti in zona offensiva, ma altrettanto impreciso nel momento della conclusione. Dal 66’ Giangiacomo MAGNANI 5 – Entra e regala il rigore a Paloschi. Impatto terrificante; per sua fortuna Joronen copre il disastro.

ROMULO 5,5 – E’ in tante azioni pericolose del Brescia, ma il contropiede finale 4 contro 2 in cui egoisticamente non serve i compagni è l’immagine perfetta della sua scarsa lucidità nel momento decisivo. Rimandato.

Sandro TONALI 6,5 – Il solito schermo davanti alla difesa con la solita enorme quantità di palle sporcate o recuperate. Prezioso.

Dimitri BISOLI 6,5 – Tanta corsa e buona qualità delle giocate. Un pomeriggio prezioso il suo.

Ernesto TORREGROSSA 6 – Si batte e si ‘sbatte’ tanto per i compagni. Poco lucido in paio di occasioni, ma la risultante è positiva. Dal 78’ Alfredo DONNARUMMA 5,5 – Al 96’ riesce a colpire l’unico difensore a protezione di una porta ormai vuota. Non era semplice...

Mario BALOTELLI 6,5 – Oggi in versione generosa, non brilla particolarmente per giocate ma è decisivo nel farsi trovare al posto giusto quando serviva. Dal 71’ Florian AYE 6 – Un finale generoso dove aiuta la squadra e si mette a disposizione, senza però incidere.

All. Eugenio CORINI 6,5 – Rientra e porta quei 3 punti che mancavano da settembre. Oggi il suo Brescia ha lanciato un evidente segnale di vita, specie dal punto di vista dell’atteggiamento.