Le pagelle di SPAL-Genoa 1-1: favola Sturaro, grandi prove dei portieri Radu e Berisha

=== SPAL ===

Etrit BERISHA 7: come il collega, può vantare un paio di interventi davvero importanti. Su tutti, il colpo di testa dalla traiettoria beffarda di Lerager, prontamente smanacciato al 36'.

Jacopo SALA 6: fa decisamente meglio nella fase offensiva, in cui sfiora il gol in un paio di circostanze: dalla lunga distanza alla mezz'ora e in elevazione al 92': in entrambi i casi, Radu si dimostra miracoloso.

Francesco VICARI 6: ha il suo ben daffare, nella ripresa, a contenere l'estro giovanissimo ma cristallino di Cleonise e Agudelo. In qualche modo ci riesce.

FELIPE 6: prestazione senza particolari sbavature al centro della difesa spallina.

Arkadiusz RECA 5,5: d'accordo il miracolo di Radu, ma da meno di due metri non si può sbagliare. Macchia così una prova tutto sommato discreta lungo la mancina..

Simone MISSIROLI 5,5: l'unico merito che ha è la conquista del penalty con cui la SPAL si porta in vantaggio. Per il resto un cartellino giallo (praticamente "arancio" dopo un erroraccio in controllo palla) e tanti palloni sbagliati a metà campo..

Mirko VALDIFIORI 6: buona prestazione dell'ex Napoli, con qualche idea rimarchevole e traiettorie ben calibrate.

Dal 79' Alessandro Murgia: sv.

Jasmin KURTIC 6,5: ricco di energie a metà campo, da mezzala sinistra. Mette al centro tanti ottimi palloni e compensa alla staticità di Missiroli.

Gabriel STREFEZZA 6: dà tutto nei primi 45'. Poi perde energie e finisce per essere sostituito al 68'.

SPAL-Genoa, Serie A 2019-2020: da sinistra, Stefano Sturaro (Genoa) e Gabriel Strefezza (SPAL) che contrasta Domenico Criscito (Genoa) (LaPresse)LaPresse

Dal 68' Igor: il suo ingresso da centrale puntuale in campo riporta a "3" la difesa e la SPAL alle vecchie abitudini.

Andrea PETAGNA 6: trasforma il rigore scacciando i fantasmi di Udine, ma là davanti combina assai poco, fino a mancare un ghiotto traversone di Valoti.

Il gol di Petagna in SPAL-GenoaGetty Images

Federico DI FRANCESCO 6: corre e si sbatte parecchio là davanti ma è sfortunato procurandosi un guaio muscolare alla coscia sinistra a inizio ripresa.

Dal 49' Mattia Valoti 6,5: pimpante, quasi tarantolato. Dribbling e cross a profusione: entra benissimo in partita.

Mister Leonardo SEMPLICI 6: la strada è ancora lunga. La sua squadra, là davanti, è ancora troppo timida.

=== Genoa ===

Ionut RADU 7,5: il Genoa ci prova parecchio là davanti, specie la ripresa, ma deve comunque ringraziare il proprio portiere per le prodezze che lo portano agli incredibili salvataggi sul bolide di Sala, il tap-in di Reca e il colpo di testa - di nuovo di Sala - in pieno recupero.

Paolo GHIGLIONE 7: si conferma l'uomo dei cross. Strepitoso quello che, dalla destra. porta a segno Sturaro di testa.

Cristian ROMERO 6,5: annulla, di fatto, un "armadio" come Petagna, immolandosi con coraggio alla bisogna.

Cristian ZAPATA 6,5: l'ex Milan è puntuale sia nelle chiusure che in marcatura. Prestazione ampiamente sufficiente..

Domenico CRISCITO 5: tutta la sua esperienza evapora sull'intervento avventato commesso ai danni di Missiroli in area a inizio ripresa, che porta al calcio di rigore per la SPAL.

Lukas LERAGER 6,5: il suo colpo di testa al 36' su cross di Ghiglione meriterebbe miglior sorte: Berisha risponde da campione.

Dal 62' Goran Pandev 5,5: l'esperto attaccante macedone tocca pochi palloni dal suo ingresso in campo.

Ivan RADOVANOVIC 5,5: senz'arte né parte dal suo presidio centrale di metà campo.

Stefano STURARO 7: gran bella favola la sua. Rientra dopo circa un anno dal suo infortunio al ginocchio e, al debutto stagionale, va a segno donando un punto al suo Genoa.

Il gol di Sturaro in SPAL-GenoaGetty Images

Dal 74' Denilho Cleonise 6,5: la giovane trottola olandese scuola Ajax sfiora il gol-vittoria con una bella incursione sulla sinistra. Il classe 2001 è un elemento da tenere in grande considerazione.

Kevin AGUDELO 6,5: moto perpetuo. E gran qualità tra le linee offensive.

Francesco CASSATA 5,5: si accende solo a tratti, là davanti.

Andrea PINAMONTI 5: pochissimi spunti. Il centravanti ex Frosinone delude ampiamente.

Dal 62' Andrea Favilli 6,5: subito in partita con inserimenti ficcanti e ottimi scambi con ll resto del reparto avanzato.

Mister Thiago MOTTA 6: la sua squadra prevale nel secondo tempo, in cui forse meriterebbe qualcosa in più del pareggio.