=== SPAL ===

Etrit BERISHA 7 - Se la SPAL rimane in partita fino quasi alla fine è solo merito suo. Ottima partita, tanti interventi grandiosi, due su tutti quello su Pazzini (anche se era offside) e su Rrahmani

Nenad TOMOVIC 4 - Nei primi minuti è l'unico della difesa della SPAL meritevole di attenzione. Poi però decide di intervenire in maniera scellerata su Faraoni e finisce sotto la doccia dopo soli 37 minuti.

Francesco VICARI 5 - Molte dormite, colleziona tante indecisioni durante la gara e non raggiunge la sufficienza. (Dal 77' Dal Bello FELIPE S.V)

IGOR 4 - Oggi il Verona gioca alla grande mentre la SPAL sbaglia moltissimo. E' lui il peggiore, dato che si perde costantemente Pazzini e compagni per quasi tutto il match.

Thiago CIONEK 4,5 - Lazovic sembra un fenomeno sulla fascia. Onore alla grande partita del serbo, ma è stato anche aiutato dall'indecente prestazione di Cionek, mai sul pezzo.

Mattia VALOTI 5: Qualche lampo, per il resto perennemente sovrastato dal centrocampo avversario.

Simone MISSIROLI 5,5 - Primo tempo molto male, nella ripresa migliora leggermente ma non merita il sei.

Jasmin KURTIC 6 - Spirito da combattente e intelligenza calcistica. Almeno ci prova con tanti cross sulla fascia.

Gabriel STREFEZZA 6,5 - L'unico insieme a Berisha a disputare una buona gara nella brutta partita degli Spallini. Ci prova con le armi che ha, sia a centrocampo che sulla fascia. (Dall'83' Sergio FLOCCARI S.V)

Alberto PALOSCHI 5 - Si è visto molto poco, un po' per il gioco della squadra mai propositivo ma anche un po' per colpa sua, dato che si muove veramente poco. Ha solo una palla utile in zona offensiva, la spreca a due passi dalla porta. (Dal 56' Federico DI FRANCESCO 6 - Entra e prova a rendersi pericoloso con diverse conclusioni dalla distanza).

Andrea PETAGNA 5,5 - Poco meglio rispetto al collega di reparto. Con tanti movimenti prova almeno a farsi vedere in zona offensiva. Vicino al gol nella ripresa.

All. Leonardo SEMPLICI 5 - Molto male. Squadra quasi non pervenuta e mai pericolosa. Tomovic gli rovina ancora più la gara con una espulsione scellerata. 12 punti. penultimo posto in classifica. C'è da lavorare, sopratuttto sul gioco e sulla prestazione atletica, assolutamente insufficiente.

Giampaolo Pazzini esulta in Spal-VeronaLaPresse

=== HELLAS VERONA ===

Marco SILVESTRI 6 - Poco impegnato, ma sempre sicuro ogni volta che viene chiamato in causa.

Amir RRHAMANI 7 - Uno dei migliori. Ottimo in fase difensiva, grandioso nelle sue costanti percussioni in avanti. Più volte vicino al gol.

Marash KUMBULLA 6,5 - La personalità non manca. Oggi qualche sbavatura ma prestazione solida a comando della retroguardia.

Koray GUNTER 6 - Forse il peggiore dei tre dietro, ma comunque assolutamente sufficiente.

Davide FARAONI 7 - Prima parte di gara da migliore in campo. Tanta corsa e molti problemi creati agli avversari. Cala nella ripresa.

Matteo PESSINA 6,5 - Lotta, corre, si sbatte e ringhia. Si conferma in un ottimo momento di forma.

Miguel VELOSO 5,5 - Gara difficile, di contenimento per larghi tratti. Da lui ci si aspettava qualcosa in più. E' l'unico non totalmente sufficiente del Verona.

Darko LAZOVIC 8 - Assolutamente il migliore di oggi. Sempre una spina nel fianco della squadra ospite, pericoloso ogni volta che tocca il pallone, c'è il suo zampino su entrambi i gol.

Mattia ZACCAGNI 6,5 - A centrocampo la SPAL non si vede mai e per Zaccagni ci sono praterie a disposizione per farsi vedere anche in zona offensiva. (Dall'80' Emmanuel Agyemang-BADU S.V)

Valerio VERRE 6 - Bene ma non benissimo. Ne ha di palloni per rendersi pericoloso e creare qualcosa di buono, non riesce in toto nell'intento. (Dal 90' Paweł DAWIDOWICZ S.V).

Giampaolo PAZZINI 7,5 - Eterno. Aveva chiuso il 2019 segnando, lo riapre allo stesso modo. Partito da titolare, è lui uno dei più attivi e pericolosi di tutto l'incontro. (Dal 70' Mariusz STEPINSKI 6,5 - Entra e ci mette pochi minuti a timbrare il cartellino).

Giampaolo Pazzini esulta il gol di SPAL-Verona, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

All. Ivan JURIC 7,5 - Che partita dei suoi. Verona sempre prositivo, spinge con tutti i suoi uomini e porta a casa una vittoria assolutamente meritata. La classifica è di tutto rispetto: chi lo avrebbe detto ad agosto un Verona a 22 punti ad inizio gennaio?