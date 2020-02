Le pagelle di SPAL-Juventus 1-2: Cuadrado-Dybala assistmen, Rugani ingenuo su Missiroli

--- Le pagelle della SPAL ---

Etrit BERISHA 6,5 - Due interventi miracolosi su CR7 a inizio ripresa e poi ancora su Cuadrado. Se la SPAL se la gioca fino alla fine è anche grazie a lui

Thiago CIONEK 5 - Il cliente è quello più scomodo: CR7. Lo contiene fino all'1-0 dove lo lascia libero di colpire

Kevin BONIFAZI 5,5 - Diligente, ma concede una prateria a Ramsey in occasione del 2-0

Ervin ZUKANOVIC 6 - Ramsey è anche di sua competenza sul 2-0, ma un paio di chiusure miracolose gli fanno guadagnare nel complesso la sufficienza

Gabriel STREFEZZA 6 - Crea qualche pericolo a Chiellini ed Alex Sandro, ma poco di più

Mirko VALDIFIORI 6 - Dà ordine assieme a Valdifiori anche nei momenti di confusione dei suoi. Da un suo corner Petagna sfiora l'1-0

Simone MISSIROLI 6,5 - La giocata di prima è il suo credo, predica calma a centrocampo. Si guadagna il rigore approfittando di un'entrata irruenta di Rugani (Dall'80' TUNJOV S.V.).

Arkadiusz RECA 5,5 - Spinge tanto nelle prime fasi del match, ma va in affanno con il passare dei minuti in marcatura su Cuadrado

Lucas CASTRO 5 - Non è in grande condizione fisica e si vede. Sempre in ritardo (dal 59' FARES 5,5 - Torna dopo un lungo stop con l'ovazione del Mazza. Combina poco, però)

Mattia VALOTI 5 - Graziato da La Penna per un fallaccio su Danilo che meritava l'espulsione, non riesce mai a trovare il bandolo della matassa (dall'89' DI FRANCESCO S.V.)

Andrea PETAGNA 6,5 - Sempre nel vivo dell'azione emiliana. Va vicino all'1-0 di testa sovrastando Ramsey, ha il merito di tenere viva la SPAL realizzando il rigore.

All. Luigi DI BIAGIO 5,5 - Non era la partita per fare punti, ma arrivare al 96' con solo un gol di scarto con i Campioni d'Italia è un attestato di stima. La sensazione è che questa gara possa aiutare la SPAL, almeno dal punto di vista mentale

Cristiano Ronaldo esulta con Cuadrado e RamseyGetty Images

--- Le pagelle della Juventus ---

Wojciech SZCZESNY 6 - Dà sicurezza al reparto. Non riesce ad indovinare l'angolo sul rigore di Petagna

DANILO 6 - La fascia destra bianconera funziona più di quella sinistra nelle ultime uscite: il brasiliano all'inizio soffre un po' la pressione di Reca, poi si lascia andare in attacco. Da una sua intuizione nasce una palla gol di Cristiano Ronaldo neutralizzata da Berisha

Daniele RUGANI 5 - Diligente fino al 69' quando butta giù Missiroli in area di rigore: un errore ingenuo che poteva costare caro

Giorgio CHIELLINI 6 - Non sarà ancora al 100%, ma la prima da titolare dopo 182 giorni del capitano bianconero è un'ottima notizia per Sarri (dal 54' DE LIGT 6 - Amministra bene gli ultimi concitati minuti di gara)

Alex SANDRO 6 - Si contiene un po' troppo in fase offensiva anche se ha l'attenuante di avere un cliente scomodo come Strefezza dalla sua parte

Aaron RAMSEY 6,5 - Partecipa a tantissime azioni d'attacco dei suoi con entusiasmo e velocità. Lo scavetto che beffa Berisha sul 2-0 è un'opera d'arte (dal 73' RABIOT 5,5 - Dovrebbe mettere il pallone in cassaforte nel finale, ma lo perde in più di un'occasione)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Si vede poco, ma non è il suo ruolo. Sarri lo mette in cabina di regia al posto di Pjanic e l'uruguaiano se la cava egregiamente

Blaise MATUIDI 6 - Tanto lavoro sporco, tanta legna, ma anche tanti falli (dall'80' BERNARDESCHI S.V.)

Juan CUADRADO 7 - La sua intesa con CR7 è il pericolo numero 1 per Berisha. Regala un cioccolatino al portoghese per l'1-0. Non molla un centimetro fino al 96'

Paulo DYBALA 7 - Una spanna sopra gli altri per qualità, fantasia e esecuzione. Dopo appena 2 minuti pennella per CR7: fuorigioco. Poco prima l'1-0 solo il palo interno gli nega la gioia su un tiro a giro da fuori area. Nella ripresa si inventa una palla immaginifica per Ramsey per il 2-0. Difficile immaginarlo in panchina contro il Lione

Cristiano RONALDO 7 - Festeggia nel migliore dei modi la partita numero 1000 in carriera (anche se c'è chi dice che siano 998, si discute sull'ufficialità di due sue presenze con lo Sporting Lisbona). Tap-in facile facile, un gol annullato (giustamente) per fuorigioco e una traversa sulla migliore punizione del portoghese con la maglia bianconera. Mezzo punto in meno per un errore a porta sguarnita: non da lui

All. Maurizio SARRI 6,5 - Il turnover funziona anche se il gioco un po' ne risente. La sua Juve torna alla vittoria in trasferta, va a +4 dalla Lazio e si prepara all'ottavo con il Lione. Deve migliorare il cinismo dei suoi: un aspetto che può risparmiare energie importanti in vista degli impegni di fine stagione