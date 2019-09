Le pagelle di SPAL-Lazio 2-1: Petagna sempre presente, Inzaghi sbaglia formazione

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 7 - Prende gol su rigore da Immobile, poi fa quel che può per tenere in piedi la SPAL

Thiago CIONEK 7 - Qualche sbavatura all’inizio, poi chiude su ogni attaccante della Lazio. Ha tempo anche per attaccare e dare fastidio alla fase difensiva degli ospiti.

Francesco VICARI 6,5 - Diversi gli anticipi molto puntuali su Immobile. Ha buoni tempi di gioco.

Nenad TOMOVIĆ 5,5 - Il meno preciso della difesa ferrarese. È proprio lui che provoca il rigore in favore della Lazio. (dall’80’ Dal Bello FELIPE 6 - Fa quel che deve fare nel finale di gara).

Marco D'ALESSANDRO 6 - Semplici lo vuole esterno tutta fascia, lui fa quel che può. Non è un asso, ma gioca una partita onorevole. (dal 73’ Jacopo SALA 6 - Qualche offensiva sulla fascia destra, ma poca roba. È comunque bravo a non soffrire sul lato di Lulic).

Alessandro MURGIA 6 - Non gioca una partita sfavillante, anzi. Ma lo troviamo in ogni zona del campo ad attaccare il portatore di palla avversario.

Simone MISSIROLI 6 - Imposta il gioco a centrocampo, anche se nel primo tempo i suoi ritmi non sono un granché.

Kurtic - SPAL-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Jasmin KURTIĆ 7 - Insieme a Di Francesco è uno dei pochi che cerca di scuotere la sua SPAL nel primo tempo. Nella ripresa si fa sempre trovare al posto giusto e segna il gol vittoria al 92’ con un gran inserimento.

Arkadiusz RECA 5 - Semplici lo doveva tirare fuori anche prima. Due retropassaggi e due rischi colossali per la SPAL. (dal 62’ Gabriel STREFEZZA 6 - Riesce anche lui a dare fastidio ai difensori della Lazio).

Federico DI FRANCESCO 6,5 - Ogni volta che prende palla fa salire tutta la squadra con la sua velocità. Se fosse anche preciso al momento del tiro...

Andrea PETAGNA 7 - Ancora una volta si conferma con un gran gol che regala il pareggio. Una sicurezza per chi ha puntato su di lui all’asta.

All. Lorenzo SEMPLICI 6,5 - È bravo a cambiare la mentalità dei suoi. La SPAL non era neanche scesa in campo nel primo tempo, ma nella ripresa viaggia a velocità doppia della Lazio.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5,5 - Non perfetto in occasione del gol di Petagna.

Gabarrón PATRIC 5 - Sbaglia tutto quello che si potrebbe sbagliare. Simone Inzaghi è costretto al cambio dopo la fine del primo tempo per giocare in 11. (dal 48’ Denis VAVRO 5,5 - Anche lui un po’ timoroso nel finale quando ci voleva maggiore lucidità).

Francesco ACERBI 6 - L’unico che si salva in difesa. È anche pericoloso dalle parti di Berisha.

Stefan RADU 5 - Superato dall’avversario di turno ad ogni affondo.

Manuel LAZZARI 6 - Va più forte dei suoi stessi compagni. Inzaghi chiede alla squadra di giocare sulla fascia destra, ma la Lazio ancora non ha imparato a sfruttare Lazzari.

Marco PAROLO 6 - Con lui i ritmi non sono alti, ma fa sempre il suo in mezzo al campo.

Lucas LEIVA 6 - Gioca una buona gara per un’ora, verticalizza per il duo Immobile-Caicedo e lancia sulle fasce. (dal 68’ Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ 5 - Qualcuno l’ha visto in campo?).

Luis ALBERTO 5,5 - Ha qualche giocata interessante e soprattutto l’occasione per segnare, ma sbaglia tanto, troppo, davanti alla porta.

Senad LULIĆ 5,5 - Non ha il motore per spingere, nonostante ci sia a destra un D’Alessandro non abituato a difendere.

Immobile - SPAL-Lazio - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Felipe CAICEDO 6 - Trova un palo e si procura il rigore. Nella ripresa sparisce anche lui. (dal 67’ Joaquín CORREA 5 - Non dà nulla di più alla manovra offensiva).

Ciro IMMOBILE 6 - Si prende la sufficienza solo grazie al rigore. Per il resto gira a vuoto e non trova l’intesa con Caicedo.

All. Simone INZAGHI 5 - Incredibile la scelta di fare turnover alla terza giornata. Ok che ci sarà il debutto in Europa League in settimana, ma la Lazio doveva centrare questa occasione per salire al 2° posto ed affiancare la Juventus.