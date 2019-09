SPAL

Etrit BERISHA 5,5 - Il portiere della SPAL non è nella sua serata migliore: in un paio di occasioni rischia di combinare il patatrac.

Thiago CIONEK 5 - In costante affanno al cospetto di Babacar, commette il fallo da rigore su Mancosu che induce Rocchi a fischiare il secondo rigore al Lecce.

Francesco VICARI 5,5 - Nel finale di primo tempo un suo salvataggio sulla linea evita ai suoi di andare all'intervallo sotto di un gol. Sfortunato in occasione del gol di Calderoni, ma dei tre dietro è senza dubbio il migliore.

FELIPE 5 - Se il match per la SPAL comincia in salita la colpa è sostanzialmente sua: scomposto e forse inutile l'intervento a forbice su Babacar dopo una decina di minuti che provoca il primo penalty della serata.

dal 55' IGOR 6 - Si perde Falco e rimedia subito un cartellino giallo. Cerca di riscattarsi spingendo con buona applicazione sulla sinistra e non demerita.

Arkadiusz RECA 5,5 - Non sempre puntuale sulla sinistra sia in fase di spinta che in fase difensiva. Sfiora il gol con una grande conclusione deviata sulla quale Gabriel si supera.

dal 77' Mattia VALOTI 6 - Entra nei minuti finali, prova a dare un contributo in fase offensiva e si fa notare per una rovesciata debole che non impensierisce Gabriel.

Alessandro MURGIA 6 - Guadagna la sufficienza per l'intelligenza della sponda di petto con la quale serve a Di Francesco il pallone dell'1-1.

Simone MISSIROLI 5,5 - Lavoro oscuro in mezzo al campo, senza particolari squilli. Soffre le ripartenze del Lecce.

Jasmin KURTIC 6 - Meno brillante del solito, anche se nella ripresa prova a far valere la sua personalità nel tentativo di organizzare la rimonta. Uno dei pochi a salvarsi.

Federico DI FRANCESCO 6,5 - Una delle poche note liete per Semplici: segna la rete dell'1-1 con un sinistro chirurgico dal limite dell'area che finisce nell'angolino, dà vivacità all'attacco dei ferraresi ma è costretto a lasciare il campo nella ripresa a causa di un problema muscolare.

dal 57' Gabriel STREFEZZA 5,5 - Rispetto a Di Francesco è tutta un'altra musica: emblematico un suo destro dal limite che finisce in curva.

Sergio FLOCCARI 5 - Neutralizzato dalla difesa del Lecce, ha pochissime occasioni per mettersi in mostra anche perché non gli arrivano palloni giocabili.

Andrea PETAGNA 5,5 - Lotta su ogni pallone, non si tira mai indietro ma quando riesce a liberarsi alla conclusione non riesce a essere efficace e concreto. Deve ritrovare in fretta la forma migliore.

All.: Leonardo SEMPLICI 5 - La SPAL dello scorso anno è uno sbiadito ricordo. La difesa subisce troppo e appare poco protetta, la manovra offensiva è poco pungente e i risultati parlano chiaro: serve al più presto una reazione altrimenti di questo passo la strada verso la salvezza si fa complicata.

Alessandro Murgia e Zan Majer - Spal-Lecce Serie A 2019-20Getty Images

LECCE

GABRIEL 7 - Sul gol di Di Francesco non può nulla, si riscatta nel secondo tempo con un grande intervento su Reca e con un paio di uscite in mischia nelle quali mette in mostra una presa d'acciaio.

Andrea RISPOLI 6 - Partita diligente e ordinata, si prende la licenza di offendere nella ripresa andando vicino al gol con un coast to coast.

Fabio LUCIONI 6,5 - Prestazione convincente del difensore che sa farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto: ottimo senso della posizione e anticipi sempre puntuali.

Luca ROSSETTINI 6,5 - Discorso analogo a quello fatto per il suo collega di reparto: se la SPAL non si rende quasi mai pericolosa il merito è anche suo.

Marco CALDERONI 7 - Bravo e fortunato in occasione del gol quando lascia partire un sinistro che, complice la deviazione di Vicari, riporta in vantaggio il Lecce in un momento chiave del match. Per il resto è sempre ben presente all'interno del match.

Zan MAJER 6 - Grande faticatore in mezzo al campo, si rende utile in fase di copertura senza rinunciare a inserirsi in fase offensiva.

dal 74' Giannelli IMBULA 6 - Si posiziona in mezzo al campo nel quarto d'ora finale cercando di abbassare la saracinesca e di chiudere qualsiasi spazio.

Jacopo PETRICCIONE 5,5 - Cresce col passare dei minuti, anche se il suo apporto nella prima parte di gara è insufficiente.

Andrea TABANELLI 6,5 - Lotta come un leone su ogni palla con grande personalità e coraggio.

Marco MANCOSU 7,5 - Assolutamente determinante. Trasforma due rigori procurandosi il secondo: sale a quota 4 gol in 5 partite, sta attraversando un momento di grazia.

Filippo FALCO 6,5 - Quando entra in possesso del pallone e ha spazio si rivela un'arma micidiale: forse meno continuo rispetto ad altre occasioni, ma la sua presenza è fondamentale nello scacchiere di Liverani.

dall'84' Andrea LA MANTIA s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Khouma BABACAR 7 - Qualche amnesia e qualche errore banale, ma all'interno di una partita di spessore: si procura il rigore che sblocca la partita con una grande giocata e sfiora il gol personale che, continuando così, arriverà molto presto.

dal 68' Yevgeniy SHAKHOV 6 - Il suo è un lavoro utile soprattutto in fase di contenimento durante l'assedio finale della SPAL.

All.: Fabio LIVERANI 7 - Il suo Lecce si sta rivelando la sorpresa di queste prime giornate, soprattutto per la sua capacità di fare punti su campi difficili come Torino e Ferrara. Squadra messa bene in campo e che ha una logica: di questo passo la salvezza non è un miraggio.