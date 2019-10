Le pagelle di SPAL-Napoli 1-1: Elmas e Mertens non brillano, Kurtic sì

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6 - Nettamente sorpreso dal sinistro, non impossibile, di Milik. Si riscatta nella ripresa, negando per due volte al polacco il secondo vantaggio.

Nenad TOMOVIC 6 - Fondamentale nel respingere nei pressi della linea un tocco di Mertens per Milik. Trasloca sul centro-sinistra dopo l'uscita dal campo di Igor.

Francesco VICARI 6 - Protegge la difesa da vero capitano, anche se tenere a bada lo scatenato Milik è un'impresa. Sfiora il gol della rimonta, ma Ospina è strepitoso nel negarglielo.

IGOR 6,5 - Con fisico e concentrazione massima sbroglia più di una situazione intricata. Lascia il campo nei primi minuti della ripresa (dal 54' Thiago CIONEK 5,5 - In difficoltà dal suo ingresso in campo. Fatica a leggere i movimenti avversari e si prende un giallo)

Gabriel STREFEZZA 6,5 - Incendia la fascia destra della SPAL, soprattutto nel primo tempo, con azioni continue e ficcanti. Perfetto il cross radente che consente a Kurtic di andare a segno.

Alessandro MURGIA 6 - In mezzo al campo fa il suo in fase di contenimento. E quando calcia dalla bandierina fa partire traiettorie sempre interessanti.

Simone MISSIROLI 5,5 - Ha compiti prettamente difensivi. Spesso costretto a rincorrere il palleggio avversario, resta in ombra per buona parte della gara.

Jasmin KURTIC 6,5 - Riporta in quota la SPAL con il suo secondo gol in campionato. Conferma di essere un giocatore mortale negli inserimenti da dietro (dal 79' Mattia VALOTI s.v.)

Arkadiusz RECA 6 - Rispetto a Strefezza privilegia maggiormente la fase difensiva, senza rinunciare però a qualche apprezzabile scorribanda finale.

Andrea PETAGNA 6 - Per un'ora buona, prima che subentri la stanchezza, tiene in ambasce la difesa napoletana. Splendida la punizione calciata contro la traversa.

Alberto PALOSCHI 5,5 - Schierato titolare da Semplici per la prima volta in stagione, si batte per la squadra ma manca la porta nell'unica occasione a disposizione (dal 61' Sergio FLOCCARI 5,5 - Ha l'arduo compito di tener su qualche pallone, ma lo si vede più che altro nella propria metà campo)

All. Leonardo SEMPLICI 6,5 - La sua SPAL soffre, stringe i denti, e alla fine si porta a casa un pari meritato contro un avversario più quotato. Aggressività e organizzazione, a tratti, imbrigliano il Napoli.

Milik in gol in SPAL-NapoliGetty Images

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6,5 - Non perfetto quando rischia di regalare il vantaggio a Paloschi con un'uscita a farfalle. Si riscatta ampiamente con un intervento strepitoso su Vicari.

Kevin MALCUIT 5,5 - Si spinge spesso e volentieri in avanti, ma senza troppa fortuna. Preoccupa il Napoli con un infortunio a un ginocchio poco promettente. Auguri (dal 70' José Maria CALLEJON 5,5 - Teoricamente terzino, in pratica ala. Ma senza la giusta precisione nei cross)

Kalidou KOULIBALY 5,5 - Distratto. Tra qualche intervento falloso ingenuo e un piede non esattamente registrato, non è la sua miglior giornata.

Sebastiano LUPERTO 6 - Rispetto a Koulibaly non commette particolari ingenuità, anche se nel finale rimedia un'ammonizione.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Confermato sulla fascia "sbagliata", non riesce a celare le proprie difficoltà. Soffre Strefezza, che proprio da lì fa partire l'azione del pareggio.

Eljif ELMAS 5 - Largo a destra, come ampiamente prevedibile, non rende. Combina poco e viene sostituito a inizio ripresa. Colpa anche di Ancelotti per averlo schierato in quella posizione (dal 54' Fabian RUIZ 6,5 - La sua entrata dà la classica scossa al Napoli. Solo il palo gli nega un gol bello e meritato)

ALLAN 6,5 - Non sempre accompagna precisione alla grinta, ma nel secondo tempo è lui a suonare la carica. Suo anche il tocco al limite che Milik trasforma nel gol del vantaggio.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Non brilla particolarmente. Partecipa anche lui ai tentativi finali, ma in maniera infruttuosa.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Poco da fare: il Napoli dipende dalle sue invenzioni. Quando si accende e sforna assist per i compagni nascono alcune delle migliori palle gol azzurre.

Arkadiusz MILIK 6,5 - Trova il gol del vantaggio proprio sul campo in cui si fece male due stagioni fa e fa di tutto per trovare anche la doppietta. Scatenato, ma non basta.

Dries MERTENS 5,5 - Parte sulla trequarti, ma senza riuscire a incidere. Si vede solo in due occasioni: quando Tomovic salva quasi sulla linea e nell'azione del rigore concesso e poi tolto da La Penna (dal 72' Fernando LLORENTE 5,5 - Ha sulla testa la chance finale, ma la manca)

All. Carlo ANCELOTTI 5,5 - Partire con Elmas largo sulla fascia non è un colpo di genio. Nel finale sbilancia la squadra, senza trovare il guizzo vincente.