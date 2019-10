Le pagelle di SPAL-Parma 1-0: la decide Petagna, Strefezza è il migliore fino al rosso

=== PARMA ===

Luigi SEPE 7,5: Tre parate ottime, di cui una stratosferica nel primo tempo. Si prende lui la palma di migliore in campo di oggi. Se il Parma è rimasto in partita sino alla fine è merito suo.

Simone IACOPONI 6: Spostato sulla destra per assoluta emergenza, si guadagna la sufficienza.

Bruno ALVES 6: Lotta con Floccari in tutti i modi. Alla fine riesce ad arginare in qualche modo il coetaneo attaccante.

Riccardo GAGLIOLO 5: Meglio rispetto allo sciagurato match contro il Torino, è comunque lui quello che si perde Petagna in occasione del gol.

Giuseppe PEZZELLA 5: Molto male. Strefezza per larghi tratti sembra un fenomeno. Merito del giocatore avversario, ma è anche grazie a una pessima prestazione dell'ex Udinese.

HERNANI 4,5: Molto male a centrocampo. Gli attaccanti del Parma per una vita non vedono una palla e gran parte della colpa è della linea mediana che non porta avanti un pallone. Lui è sicuramente il peggiore dei tre. (Dal 56' Mattia SPROCATI 5,5: Si fa vedere solo per i tanti corner battuti, neanche tanto bene, nella ripresa).

Antonino BARILLA' 5: Negativo come tutta la linea mediana del Parma. Il centrocampo a tre è fallimentare quest'oggi. (Dal 77' Roberto INGLESE 6: Con i suoi movimenti dà la sveglia ai suoi per un finale convincente. Purtroppo però è il colpevole dell'annullamento del gol a Gervinho).

Juraj KUCKA 5: Prima da titolare quest'anno, purtroppo non riesce per nulla a farsi notare. Mai nel vivo dell'azione, tante giocate sbagliate.

Dejan KULUSEVSKI 5: Dalla prestazione spettacolare di lunedì al nulla più assoluto di oggi. Non tocca un pallone per tutto il primo tempo. D'Aversa sceglie di farlo uscire e cambiare modulo. (Dal 46' Matteo SCOZZARELLA 6: Tenuto a riposo, entra nella ripresa ma non riesce a fare la differenza. Poi però dopo l'espulsione di Strefezza prende campo e lascia il segno nel mezzo).

Andreas CORNELIUS 6: Ancora una volta titolare, stavolta fatica a farsi notare. Primo tempo invisibile, nella ripresa fa qualcosa di più.

GERVINHO 5,5: Malissimo per larghi tratti, nel finale si sveglia con alcune accelerazioni e la zampata decisiva, annullata per offside di Inglese. Comunque troppo poco per la sufficienza.

All Roberto D'AVERSA 5: La scelta di lasciare Scozzarella in panchina per Hernani è certamente un suo errore. Passo indietro in termini di gioco e di atteggiamento della sua squadra dopo due belle vittorie.

Petagna - SPAL-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

=== SPAL ===

Etrit BERISHA 6: Poco impegnato, sicuro nelle prese alte.

Nenad TOMOVIC 6,5: Tiene a bada Gervinho senza il minimo problema.

Francesco VICARI 6: Cornelius viene annullato per un'ora. Subisce un po' l'entrata di Inglese ma la sua prova è comunque positiva.

IGOR 6: La sua prova non è sufficiente per molti minuti. Nella ripresa salva i suoi in diverse occasioni

Gabriel STREFEZZA 7: Sicuramente il migliore in campo fino a quando decide di buttarsi e farsi espellere per doppio giallo. Per il resto una partita straordinaria, sempre ficcante sulla fascia e giocatore più pericoloso nei padroni di casa.

Mirko VALDIFIORI 6,5: Domina nel mezzo per tutto il primo tempo. Nella ripresa cala ma comunque è una buona partita per lui. (Dall'82' Mattia VALOTI S.V).

Simone MISSIROLI 6,5: Si dedica unicamente alla fase di copertura, ma il Parma in mezzo è totalmente inefficace e per lui è una giornata tranquilla

Jasmin KURTIC 6: Partita di ordinaria amministrazione sulla linea mediana.

Arkadiusz RECA 6,5: Spinge meno rispetto al collega dall'altra fascia, ma comunque fa il suo.

Andrea PETAGNA 6,5: Partita alquanto efficace davanti. Non ha molte palle ma riesce a concretizzare il tiro cross di Strefezza. (Dall'85' Alberto PALOSCHI S.V).

Sergio FLOCCARI 6,5: Gara di tanto cuore. Combatte con le unghie e con i denti per tutto il match contro Bruno Alves e riesce a metterlo in difficoltà in molte occasioni. (Dal 72' Jacopo SALA 5: Entra nel momento peggiore della SPAL e non riesce mai a portare su la palla).

All. Leonardo SEMPLICI 6,5: Benissimo per oltre un'ora. Sceglie Strefezza sulla fascia e il giocatore brasiliano diventa croce e delizia. Comunque guadagna una vittoria fondamentale in ottica classifica.