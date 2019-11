Le pagelle di SPAL-Sampdoria 0-1: Ramirez ancora decisivo, Moncini e Petagna deludono

--- Le pagelle della SPAL ---

Etrit BERISHA 6 - Due interventi decisivi e un gol subito senza colpe. Poco altro da dire

Nenad TOMOVIĆ 5 - Qualche sbavatura di troppo e una marcatura troppo leggera in area in occasione del gol di Caprari. Serata no

Francesco VICARI 5,5 - Nel primo tempo con un erroraccio costringe Igor a stendere Gabbiadini, rischiando l'espulsione. Esce dopo un bruttissimo scontro aereo con Bonazzoli nel quale la sua spalla sinistra ha la peggio (dall'85' JANKOVIC s.v.).

IGOR 5 - Contiene bene Bonazzoli e Gabbiadini e non si fa scrupoli a portare la palla e a impostare in avvio. Poi incomincia il declino: rischia il rosso per un intervento da ultimo uomo su Gabbiadini a fine primo tempo, ma Chiffi lo grazia. Si fa superare diverse volte nella ripresa e nel finale si fa scippare la palla da Depaoli poco prima del gol di Caprari. Colpevole

Gabriel STREFEZZA 6 - In costante proiezione offensiva sulla destra anche se la regia estense preferisce l'out opposto. Nel finale un po' sulle gambe

Mattia VALOTI 5,5 - Semplici lo rilancia al posto di Missiroli. Meno qualità, più legna e dinamismo tra le linee (dal 67' MISSIROLI 5,5 - Non la sua partita migliore. Si fa anche ammonire)

Alessandro MURGIA 6 - Mezzo voto in più perchè Semplici lo fa giocare fuori ruolo e non fa danni

Jasmin KURTIĆ 6 - Al centro di tutte le azioni degli estensi, prova a dare la fiammata decisiva più volte nella prima parte. Nella ripresa si adegua ai ritmi, blandi, dei compagni

Arkadiusz RECA 6 - Con Kurtic crea grandi problemi a Depaoli e Ferrari. I due migliori della Spal

Andrea PETAGNA 5,5 - Rispetto alla partita di San Siro contro il Milan, tanto, tantissimo sacrificio. Più di una volta torna nella sua metà campo per recuperare il pallone e portare il pressing. Manca ancora il gol, però

Gabriele MONCINI 5,5 - Un colpo di testa nel primo tempo e qualche sponda. Poco altro. Debutto da titolare in casa insufficiente (dal 61' FLOCCARI 6 - Meglio del compagno, almeno prova a dialogare col centravanti triestino).

All.: Leonardo SEMPLICI 5,5 - La sua Spal ha le chiavi del gioco per almeno metà della partita, ma non riesce a concretizzare le tante occasioni create, seppure mai pericolossime. L'ultimo posto in classifica, forse, è una punizione troppo severa

Gianluca Caprari esulta per il gol vittoria contro la SpalGetty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6 - Terzo clean sheet stagionale per il portierone blucerchiato che difende la porta con fisicità e uscite basse coraggiose. Un’ottima notizia per tutti i suoi fantallenatori

Fabio DEPAOLI 7 - Soffre le iniziative dell'asse Kurtic-Reca nel primo tempo, ma poi prende le misure e si lancia in attacco. Toglie la palla del vantaggio a Mancini con un intervento miracoloso e serve a Ramirez (poi segnerà Caprari) quella dello 0-1 doriano. Ci crede fino all'ultimo

Alex FERRARI 6 - Ranieri gli conferma la fiducia e non sfigura. Difende con personalità

Omar COLLEY 6 - Contiene la fisicità di Petagna e la velocità di Moncini

Nicola MURRU 5,5 - Dalla sua parte la Samp soffre un po' di più per le incursioni continue di Strefezza, ma alla fine se la cava

Morten THORSBY 6 - Si presenta al calcio italiano con umiltà, lottando come un guerriero e recuperando qualche pallone. La sensazione è che l'emozione abbia giocato in parte un brutto scherzo al centrocampista norvegese che in fase di impostazione può dare molto di più

Ronaldo VIEIRA 5 - L'anello debole del centrocampo doriano con un mucchio di errori in fase di appoggio sul groppone.

Albin EKDAL 6 - Dirige il centrocampo di Ranieri come al solito con personalità e gamba

Jakub JANKTO 5 - Troppi falli, poca visione di gioco. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (dal 73' AUGELLO 6 - Altro esordiente assoluto nel nostro campionato. Troppo poche palle giocate per giudicarlo)

Manolo GABBIADINI 5,5 - Una punizione di poco alta sulla traversa e pochissimo altro. Da migliorare l'affinità in tandem con Bonazzoli. (dal 70' RAMIREZ 6,5 - Letale nel recupero in extremis contro il Lecce, decisivo per i tre punti contro la Spal. Un colpo di testa dal sapore di assist, o giù di lì)

Emiliano BONAZZOLI 6,5 - Subisce una quantità smisurata di falli ed è l'uomo più pericoloso della partita fino al 90' (dal 90' CAPRARI 7 - Il migliore in campo. Non può che essere lui. Regala la prima vittoria alla gestione Ranieri e ci mette 40 secondi a farlo. L’attaccante scuola Roma è un rapace dell'area di rigore e l’uomo da cui ripartire)

All. Claudio RANIERI 6,5 - La sua Samp sta prendendo forma anche (e soprattutto) con scelte sorprendenti tra i titolari. Due esordienti assoluti tra i blucerchiati nella prima vittoria della gestione Ranieri sono il segno che il lavoro di Claudio sta dando i frutti. Anche senza Quagliarella. Il gioco arriverà.