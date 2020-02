Le pagelle di SPAL-Sassuolo 1-2: Boga ancora decisivo, bene Berardi, male Strefezza e Tomovic

=== SPAL ===

Etrit BERISHA 6 - Stavolta non commette errori rispetto a settimana scorsa. Respinge tutto ciò che può.

Nenad TOMOVIC 4,5 - Due settimane veramente negative. Scorso match malissimo contro la Lazio, oggi fatica enormemente contro Boga nella ripresa. Scellerato intervento in area di rigore sull'attaccante avversario che causa il netto rigore.

Francesco VICARI 6 - Nessuna grossa sbavatura da segnalare, prestazione in fin dei conti sufficiente.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Abbastanza buona la sua gara in fase difensiva, si rende utile anche in avanti segnando il gol del vantaggio.

Gabriel STREFEZZA 5 - Solitamente è l'arma in più della SPAL, oggi però non riesce ad essere utile alla squadra. Inoltre si perde clamorosamente Boga nel gol vittoria.

Bryan DABO 6 - Fin quando è in campo fa il suo. Tanta sostanza, morde le caviglie a chiunque passi dalle sue parti (Dal 42' Alessandro MURGIA 5,5 - Non bene sulla mediana, poteva fare meglio anche in occasione dell'unica conclusione avuta, anche se Consigli è stato veramente super).

Simone MISSIROLI 5,5 - Male in fase di filtro, quasi sempre surclassato dai centrocampisti avversari.

Lucas CASTRO 6,5 - Uno dei migliori per i padroni di casa. Domina assolutamente nella sua parte di campo, ci mette anche l'assist nel gol del vantaggio dei suoi. (Dal 60' Mattia VALOTI 5 - Entra proprio quando la squadra soccombe. Non riesce ad imporsi).

Arkadiusz RECA 5 - Scappa via in velocità soltanto una volta, nel primo tempo. Per il resto, non si vede praticamente mai e perde nettamente il duello con Berardi.

Federico DI FRANCESCO 6 - Sul piano dell'impegno, gli si può rimproverare poco o nulla. Tutti i pericoli creati dalla SPAL partono dai suoi piedi. (Dall'84' Mirko VALDIFIORI S.V).

Andrea PETAGNA 5,5 - Tenta generosamente di battersi, combatte su ogni pallone ma non riesce mai ad essere pericoloso.

All. Leonardo SEMPLICI 5,5 - Peccato, ma in fin dei conti il Sassuolo ha meritato il successo e la SPAL non ha fatto molto per vincerla, neanche per pareggiarla. La squadra ferrarese va in vantaggio, poi però soccombe nella ripresa. Il Sassuolo mette quattro punte, ma nonostante le ampie praterie in attacco la SPAL sembra inerme e non le sfrutta. Ora il match di settimana prossima contro il Lecce diventa una ultima spiaggia.

Jeremie Boga - Sassuolo-Roma Serie A 2019-20Getty Images

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI 6 - Prestazione dai due volti. Nel primo tempo è colpevole sul gol di Bonifazi data l'uscita fuori tempo. Si riscatta però con un grandissimo numero nella ripresa su Murgia. Alla fine la sufficienza la merita.

Jeremy TOLJAN 6,5 - Attenzione a questo giocatore che sta migliorando settimana dopo settimana. Anche oggi molto sicuro dalla sua parte nonostante un Di Francesco abbastanza ispirato.

Filippo ROMAGNA 6,5 - Preciso, attento e sicuro negli interventi. Partita molto positiva.

Gian Marco FERRARI 6 - Pochi palloni pericolosi dalle sue parti. Quasi mai chiamato a chiudere.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Sulla corsia di sinistra crea un binario travolgente con Boga. Attento anche quando si tratta di accorciare e difendere.

Pedro OBIANG 6 - Presenza fisica importante in mezzo al campo. Non benissimo nel primo tempo, migliora e di molto nella ripresa.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Gioca con grande sicurezza distribuendo palloni in mezzo al campo e dettando i ritmi di gioco. Qualche pallone sbagliato, ma prova ampiamente sufficiente.

Domenico BERARDI 7 - Ok, oggi non segna, ma è sempre utile alla squadra. Capitano e trascinatore di questa compagine, autore di un'altra solida prestazione impreziosita dall'assist per il gol decisivo di Boga.

Hamed Junior TRAORE 5,5 - Uno dei pochi insufficienti di qusto match per i neroverdi. Mai in partita, sempre nascosto, non si vede praticamente mai. (Dal 46' Gregoire DEFREL 5,5 - De Zerbi lo butta nella mischia rischiando le quattro punte. La mossa si rivela vincente anche se Defrel non fa praticamente niente per rendersi pericoloso).

Jeremie BOGA 7,5 - E' ancora lui l'uomo più importante di questo Sassuolo. Oggi è il grande protagonista, con un rigore procurato e il gol partita al 90'. Sempre pericoloso, grandi spunti soprattutto in velocità. Buono anche dal punto di vista tattico.

Francesco CAPUTO 6,5 - Altra solida prestazione per Ciccio. Guadagna diveri falli, si prende un po' di botte. Corre per quattro e fa sempre salire la squadra. Segna anche il rigore.(Dal 91' Giangiacomo MAGNANI S.V).

All.: Roberto DE ZERBI 7 - Tutto va per il meglio quindi per il Sassuolo che, dopo aver subito il gol nel primo tempo, si sveglia nella ripresa. Osa e mette quattro punte ma la mossa in fin dei conti si rivela vincente. Sono dieci i punti nelle ultime 4 giornate e la classifica ora sorride.