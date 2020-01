Le pagelle di Torino-Atalanta 0-7: Ilicic è sublime, segna anche da metà campo

=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 7: assegnare un 7 a un portiere che subisce 7 gol, va detto, fa specie. Ma senza i suoi ripetuti miracoli, questa sera, l'Atalanta sarebbe arrivata tranquillamente alla dozzina...

Torino-Atalanta: l'esultanza dell'Atalanta dopo il momentaneo 0-1 firmato Josip Ilicic (Imago)Imago

Armando IZZO 4: distratto ed eccessivamente falloso sul Papu Gomez. Che, comunque, gli sfugge in continuazione. A 15' dalla fine, ad aggravare la sua prestazione, anche il cartellino rosso.

Nicolas NKOULOU 4: lontanissimo parente del pilastro difensivo apprezzato la passata stagione. Non ne prende una.

Koffi DJIDJI 3: prestazione imbarazzante del difensore franco-ivoriano. Costantemente fuori posizione, si fa prendere in mezzo da tutte le triangolazione offensive atalantine. Marca malissimo e la fotografia della sua prova è quando, su calcio di punizione da metà campo, dà le spalle a Ilicic che beffa tutti con un gol incredibile. Ci pensi bene il Lecce, che lo cerca sul mercato invernale, prima di proseguire la trattativa...

Lorenzo DE SILVESTRI 5: lento e arrendevole lungo l'out di destra. Unica nota a favore, un colpo di testa ben angolato subito dopo lo 0-1, prontamente neutralizzato - tuttavia - da Gollini.

Sasa LUKIC 4: un rigore ingenuamente provocato a fine primo tempo con un doppio sgambetto (!) su Ilicic proprio sotto gli occhi dell'arbitro e un fallo di frustrazione con cui trebbia Gomez a metà campo all'89', che gli vale il rosso diretto. Questi due episodi bastano a giustificare la grave insufficienza.

Soualiho MEITE 4,5: assente a metà campo. Inspiegabile, ancorché inopportuno, il tackle falloso con cui regala all'Atalanta il rigore del momentaneo 0-6. Roba da calcio amatoriale...

Diego LAXALT 4: al 17' si fa sradicare dai piedi la palla da Palomino, che assiste Ilicic in occasione del primo vantaggio atalantino. Tutti i guai del Toro partono proprio da qui.

Dal 65' Vincenzo Millico 6: è veloce, calcia appena vede la porta e meriterebbe maggiori chance dal 1'. Che Mazzarri proprio non vuole dargli...

Simone VERDI 4: un fantasma. Tocca pochissimi palloni e, a un certo punto, abbandona la barca che affonda estraniandosi completamente dal match.

Dal 79' Simone Edera: sv.

Alex BERENGUER 5: parte bene, assistendo Belotti in contropiede. Poi, anche lui, si perde nella goleada atalantina.

Dal 78' Lyanco: sv.

Andrea BELOTTI 6: l'unico a lottare, fino in fondo, nonostante la pessima figura del resto della squadra.

Mister Walter MAZZARRI 3: giustamente punito per aver impostato, in casa, il match sul contropiede. L'Atalanta schiaccia la difesa granata col carrarmato. Il suo calcio senza idee è ampiamente superato. Probabilmente continua a funzionare in maniera saltuaria. Ma solo in Italia...

Mazzarri - Torino-Atalanta - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

=== Atalanta ===

Pierluigi GOLLINI 6,5: in una serata sostanzialmente tranquilla, è comunque protagonista di due interventi tempestivi: sul colpo di testa di De Silvestri nel primo tempo e sul diagonale di Belotti a inizio ripresa.

Rafael TOLOI 7: attento alle marcature, annulla Verdi e Berenguer. A fine ripresa trova pure le forze di spingersi in avanti e guadagnarsi il penalty del momentaneo 0-6.

José Luis PALOMINO 7: l'ex Ludogorets è un incubo per Belotti, francobollato dal 1' al 90'. Grande grinta nel disarcionare il pallone (poi servito a Ilicic per il gol del primo vantaggio bergamasco) dai piedi di Laxalt al 17'. Prestazione al top.

Berat DJIMSITI 6,5: prestazione ordinata, in una partita in cui - fondamentalmente - non ha preoccupazioni.

Hans HATEBOER 6: corricchia ai tempi di una partitella d'allenamento lungo la fascia destra. L'Atalanta costruisce le proprie palle gol partendo da altre zone del campo. Prestazione comunque sufficiente.

Marten DE ROON 6,5: mediano assetato di garretti altrui. In particolar modo, quelle di Belotti.

Dal 57' Mario Pasalic 6,5: subito molto attivo in zona nevralgica, da cui fa partire tante azioni nerazzurre in velocità.

Remo FREULER 7: bravissimo a mantenere altissima la pressione atalantina nella trequarti avversaria, senza mai dare respiro alla retroguardia granata.

Robin GOSENS 7,5: gol di pura antologia, quello che vale lo 0-2: una volée ben assestata all'angolino da fuori area con cui stropicciarsi gli occhi.

Gosens - Torino-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Imago pub not in UKImago

Dall'82' Luis Muriel 8: destinato al più classico degli "sv", entrato in gioco all'82', trova il modo di cambiare totalmente destino alla propria pagella con una doppietta giunta nel giro ci 120 secondi: un gol dal dischetto e uno su bellissimo diagonale mancino. Cosa chiedergli di più.

Alejandro Dario GOMEZ 8: non segna ma fa segnare. Rullo compressore dai piedi raffinati. Pedina insostituibile dello scacchiere di Gasperini.

Josip ILICIC 9: in serata di grazia. Apre le danze in tap in al 17, conquista un rigore a fine primo tempo, ne fa altri due a inizio ripresa, di cui uno su punizione da metà campo. Spettacolo puro.

Ilicic - Torino-Atalanta - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Dal 71' Ruslan Malinovskyi 6,5: entra bene nel vivo del gioco, sfiorando il gol dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo.

Duvan ZAPATA 6,5: fa sportellate al centro dell'attacco con grande generosità. Merita quindi, attraverso il calcio di rigore trasformato al termine del primo tempo, di finire sul tabellino dei marcatori.

Mister Gian Piero GASPERINI 9: ha costruito una macchina da guerra. Può arrivare al 10 (e con lode) se riuscirà ad evitare gli inattesi scivoloni come quello della scorsa settimana contro la SPAL.