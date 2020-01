Le pagelle di Torino-Bologna 1-0: Berenguer sugli scudi, Palacio tradisce

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 - Sollecitato da Orsolini nel primo tempo, dice di no a Palacio nella ripresa. In uscita è perfetto. Baluardo.

Armando IZZO 6 – A parte qualche rinvio un po’ interlocutorio, cresce alla distanza e mette qualche pezza.

Nicolas NKOULOU 6,5 – Regge bene da riferimento centrale del reparto, chiude i varchi e si affida all’anticipo.

Koffi DJIDJI 5 - Distratto, si fa saltare con troppa facilità e mette in difficoltà anche i compagni di reparto.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Un buon contributo nelle due fasi, potrebbe osare di più ma è molto attento a quella difensiva.

Soualiho MEITE’ 5 - Scelto al posto di Rincon (messo ko da un virus), commette troppi errori banali. Rimandato.

Sasa LUKIC 6 – Non toglie mai la gamba e viene subito ammonito. Sostanza senza fronzoli, non rischia più del dovuto.

OLA AINA 5 - Perde palloni sanguinosi venendo incoraggiato anche dal resto della truppa. Pomeriggio da dimenticare.

Simone VERDI 6,5 – Ispirato, va al tiro e dimostra di essere tornato il giocatore che a Bologna conoscevano bene. Esce e va su tutte le furie per la decisione di Mazzarri (dal 61’ Diego LAXALT 5,5 – Ingresso timido. Non dà la copertura chiesta dal mister sulla corsia di competenza).

Alejandro BERENGUER 7 - Segna il gol da tre punti facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sta trovando condizione fisica e continuità di prestazioni grazie alla fiducia di Walter Mazzarri. Finché è in campo regala strappi e galoppate (dall’81’ Simone EDERA s.v.).

Andrea BELOTTI 6,5 - Un’altra prova da capitano vero per il Gallo, protagonista dell’azione personale con tanto di assist sul primo gol e della consueta generosità per far respirare la squadra. Gli manca la stoccata, ma va bene così.

All. Walter MAZZARRI 6 – La squadra regge e si guadagna altri tre punti completando una settimana perfetta. Il risultato gli dà ragione ma sofferenza e cambi (Verdi attende una spiegazione) lasciano delle perplessità.

Schouten e Meité in Torino-Bologna - Serie A 2019-2020Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Incerto in alcune circostanze, come su una parata difettosa nel primo tempo quando lascia il pallone a disposizione di Belotti e compagni. Sul gol subito non può fare granché.

Takehiro TOMIYASU 5,5 – Lascia troppi buchi, fatica a restare sempre concentrato.

DANILO 6 – Non demerita nel cuore della retroguardia felsinea. Meglio di chi lo affianca.

Mattia BANI 5 – Nell’uno contro uno ha il freno a mano tirato e deve ricorrere al fallo. Rischia il secondo giallo nel primo tempo, poi esce zoppicando (dal 72’ Andreas SKOV OLSEN 5,5 – Non punge nei minuti a disposizione).

Ibrahima MBAYE 5,5 – Nel duello con De Silvestri alla fine è lui a soccombere. Non sfrutta questa opportunità.

Jerdy SCHOUTEN 5,5 – L’olandese classe ’97 si rende pericoloso da fuori ma poi perde le misure: le successive conclusioni sono da dimenticare e in mezzo non è esattamente una diga.

Andrea POLI 5 - Tenta la girata a rete senza fortuna, ma la sua è una gara di palle perse che diventano regali non richiesti dal Toro (dall’82’ Nicolas DOMINGUEZ s.v.).

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Il solito trottolino, pericoloso su palla inattiva e negli uno contro uno. Nel primo tempo è un cliente molto ostico per i granata (dal 77’ Federico SANTANDER s.v.).

Roberto SORIANO 5,5 – Nelle combinazioni offensive scambia con Sansone e Palacio ma è il meno presente in area sia nel bene che nel male.

Nicola SANSONE 6 – Uomo assist, preferisce il fioretto alla sciabola. Dovrebbe prendere lui l’iniziativa ma non incide per eccesso di altruismo.

Rodrigo PALACIO 5 - Il Trenza questa volta tradisce. Nella ripresa colpisce un palo di testa, ma poi si divora la più facile delle occasioni al cospetto di Sirigu. Nel finale sbaglia ancora, complice l’ottima uscita del portiere avversario.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Un buon Bologna viene sconfitta di misura a Torino senza meritarlo. Manca concretezza e cattiveria sotto porta.