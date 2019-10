Le pagelle di Torino-Cagliari 1-1: Nandez e Zaza letali, Ceppitelli sciagurato

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7 – Dice di no ai tanti tentativi del Cagliari, in particolare sui tiri di Simeone e Pellegrini. Sul gol di Nandez non ha responsabilità.

Armando IZZO 6 - Mette una pezza sulle iniziative di Joao Pedro e cerca di limitare Simeone. Una prova sufficiente.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Ultimo baluardo granata con senso della posizione e bravura nell'anticipo.

Koffi DJIDJI 5,5 - Alterna dei salvataggi a qualche incertezza. La sua gara dura un'ora (dal 59’ Simone VERDI 6 - Subito protagonista, ma trova solo la traversa a porta spalancata. Occasione persa).

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Non sembra al top fisicamente. Dietro balla e in fase propositiva non si fa vedere abbastanza.

Daniele BASELLI 6,5 – Positivo nella parte iniziale, soprattutto nel recupero palla. Poi cala ma è uno dei migliori in mezzo.

Tomas RINCON 6 – Lotta e mette i muscoli come sempre. Rimedia il solito giallo nel finale. Generoso.

Cristian ANSALDI 5,5 - Timido rispetto ai consueti standard. I centrocampisti del Cagliari lo mettono nel sacco.

OLA AINA 5,5 – Un apporto altalenante nelle due fasi. Lo abbiamo ammirato in giornate più ispirate (dal 79’ Diego LAXALT s.v.).

IAGO FALQUE 5,5 – Un tiro debole in avvio e poco più. Viene sacrificato ancora una volta da Mazzarri ed esce all’intervallo (dal 46’ Simone ZAZA 7 - Entra con il piglio giusto e pareggia su invito di Belotti. Ingresso salvifico per il Torino e per Walter Mazzarri che evita un altro processo).

Andrea BELOTTI 6,5 – Nell’uno contro uno con Olsen trova pane per i suoi denti. È il trascinatore dei suoi e regala a Zaza l’assist per l’1-1.

All. Walter MAZZARRI 5,5 – Il Torino si salva e nel finale poteva succedere di tutto. Restano, però, i dubbi su una squadra intimorita che non decolla. I fischi del pubblico testimoniano una certa insofferenza.

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 6,5 – Attento quando viene sollecitato, incolpevole sul gol del pareggio. In un’occasione viene salvato dalla traversa.

Paolo FARAGO’ 6,5 – Spinta costante sulla corsia di competenza, sovrapposizioni e buon contributo nelle due fasi. Promosso.

Fabio PISACANE 6 – Da fuori area sfiora la traversa nel finale con una gran botta. Nel complesso non demerita nemmeno in marcatura.

Luca CEPPITELLI 5 - Apre la strada a Belotti sia nel primo tempo che nella ripresa. Il duello con il Gallo lo vede soccombere. Calamità (dall’83’ Ragnar KLAVAN s.v.).

Luca PELLEGRINI 6,5 – Una sua conclusione velenosa viene deviata, ma Sirigu respinge la minaccia in extremis. Il terzino fa bella figura a Torino.

Nahitan NANDEZ 7 - Il 23enne uruguaiano ripaga la fiducia di Maran. Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Personalità e qualità abbinate a una gran corsa (dal 74’ Lucas CASTRO 6 – Si presenta subito contribuendo a un’azione dei suoi di pregevole fattura).

Luca CIGARINI 6 – Regia attenta. Subisce falli e fa girare la sfera con esperienza.

Artur IONITA 6,5 – Abile negli inserimenti, è sempre una spina nel fianco per il Toro.

Radja NAINGGOLAN 6,5 – Prova gagliarda del Ninja. La personalità non manca mai e anche quando si allarga fa male (dall’81’ Marko ROG s.v.).

Giovanni SIMEONE 6,5 – L’appoggio per Nandez, ma soprattutto il lavoro che fa a protezione del pallone per spalancargli la porta, è prezioso. Ingaggia un bel duello con Sirigu. Pimpante.

JOAO PEDRO 5,5 – Spreca un’occasione ghiotta in avvio, poi si spegne alla distanza.

All. Rolando MARAN 6,5 – Ottima prova del Cagliari dopo aver vinto quattro partite e registrato la sua miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A dopo i primi otto turni. La quinta vittoria avrebbe avvicinato il record del 1969/70 (sei), anno dello Scudetto. La continuità di prestazioni resta comunque motivo di soddisfazione.