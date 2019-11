=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 6: ce la mette tutte tutta a tenere a galla la propria retroguardia che, però, insieme al diluvio, fa acqua da tutte le parti.

Aarmando IZZO 5: a inizio ripresa, con un colpo di testa ravvicinato su punizione di Verdi, avrebbe la possibilità di riaprire il match, che lui stesso aveva compromesso con quella mancata marcatura su de Vrij. Serata no.

Nicolas NKOULOU 6: trascorre i 90' cercando di coprire i "buchi" dei compagni di reparto.

BREMER 4,5: male in marcatura, specie quando si tratta di tenere Lukaku, che lo sovrasta in occasione del terzo gol nerazzurro.

Dal 56' Ola Aina 5: Mazzarri gli chiede spinta e tutto quello che produce è un tackle da dietro a centrocampo su Candreva che gli costa l'ammonizione.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5: volitivo nel primo tempo, in cui mette a dura prova i riflessi di Handanovic, salvo poi sparire completamente nella ripresa.

Daniele BASELLI 6: è tra i meno negativi della metà campo granata. Qualche buona palla scodellata al centro, ma è troppo poco per arrivarea alla sufficienza.

Dal 71' Alex Bernguer 5,5: pochi palloni da giocare in una fase della partita ormai senza pretese.

Sasa LUKIC 4: senz'arte, né parte nella fase nevralgica granata, in cui fatica in entrambe le fasi.

Soualiho MEITE 5,5: a disposizione di tutti in mediana in cui, tuttavia, corre spesso a vuoto.

Cristian ANSALDI 6,5: corsa, cross e almeno tre conclusioni importanti, due delle quali smanacciate da Handanovic. E' il migliore in campo tra i granata in una serata da tregenda.

Simone VERDI 6: insieme ad Ansaldi, prova a ispirare la fase d'attacco tra cross e calci piazzati. Ma s'intende molto poco con Zaza.

Andrea BELOTTI sv: resta in campo per troppo poco tempo, costretto al forfait dopo una brutta caduta sul fianco sinistro.

Dal 14' Simone Zaza 4,5: non entra mai in partita. Di tiri in porta nemmeno l'ombra. Gravemente insufficiente.

Mister Walter MAZZARRI 4: squadra slegata e senza spirito. Il suo progetto tecnico sembra giunto al capolinea e il pubblico granata lo invita più volte a togliere il disturbo. Ora, a palla, passa a patron Urbano Cairo.

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 7: svilisce i tentativi granata in zona d'attacco con interventi pregevoli fino a indurre gli avanti avversari a non provarci più.

Diego GODIN 7: fa buona guardia dal suo presidio difensivo di centrodestra. La sua esperienza, per l'Inter di Conte, è adamantina.

Stefan DE VRIJ 7,5: il "+3" proveniente da un difensore è sempre una manna dal cielo per i fantallenatori. Sfugge con grande esperienza alla marcatura di Izzo ritrovandosi tutto solo di fronte a Sirigu, che liquida col "piattone".

L'esultanza di Stefan de Vrij per il gol del 2-0, Torino-Inter, Getty ImagesGetty Images

Milan SKRINIAR 7: ringhia su chiunque gli si pari di fronte. Sembra si sdoppi quando lo si ritrova a dare fastidio anche nella metà campo avversaria.

Danilo D'AMBROSIO 6,5: prestazione ordinata e senza sbavature lungo la catena di destra, che percorre instancabilmente.

Matias VECINO 7: sua l'intelligente spizzata che manda in porta Lautaro al 12' sul lungo rinvio di Handanovic.

Marcelo BROZOVIC 7,5: prestazione da incorniciare. Geometra o metronomo - scegliete voi - della metà campo nerazzurra. Distributore automatico di palloni succulenti.

Nicolò BARELLA 6,5: corsa e abnegazione a metà campo, senso dell'iniziativa davanti allo specchio. Un vero peccato l'infortunio al ginocchio di cui si dovrà verificare l'entità.

La frustrazione e la delusione di Nicolò Barella, Torino-Inter, Getty ImagesGetty Images

Dal 45'+3 Borja Valero 6: assolve ai compiti di metà campo senza errori.

Cristiano BIRAGHI 7: confeziona un cross coi fiocchi per de Vrij, in occasione del 2-0 nerazzurro. In generale, una grande prestazione sull'out di sinistra.

Romelu LUKAKU 8: un carrarmato. Che schiaccia inesorabilmente la difesa granata. Fisicità granitica: letteralmente immarcabile.

Romelu Lukaku, Bremer, Torino-Inter, Getty ImagesGetty Images

Lautaro MARTINEZ 7,5: sgusciante là davanti, è dotato di una progressione e di uno scatto che raramente si incrociano in Serie A: Caratteristiche che fa pagare in maniera salata al cospetto degli avversari.

Il gol di Lautaro Martinez, Torino-Inter, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

Dal 69' Antonio Candreva 6: subito in palla, sin dai primissimi minuti dal suo ingresso in campo.

Mister Antonio CONTE 8: prova maiuscola di una squadra che, almeno in campionato, non lascia un solo centimetro agli avversari. Ora, si cercano conferme anche in Champions League.