Le pagelle di Torino-Juventus 0-1: Higuain decisivo, Ronaldo delude. Sirigu para quasi tutto

TORINO

Salvatore SIRIGU 7,5 - Il portiere granata tiene a galla il Torino con una serie di parate strepitose: fantastico il balzo con cui alza in corner un terrificante destro al volo di Higuain. Incolpevole sul gol di De Ligt. Il meno colpevole della sconfitta dei suoi.

Armando IZZO 6,5 - Si trova spesso a incrociare la strada di Cristiano Ronaldo e se la cava egregiamente rendendo la vita difficile a CR7.

LYANCO 5,5 - Un po' in difficoltà di fronte alla velocità di Dybala, soffre tremendamente anche nella ripresa quando Sarri decide di puntare su Higuain.

BREMER 6 - Non sfigura affatto. Si fa quasi sempre trovare nella posizione giusta (fatta eccezione per il gol di De Ligt, ma lì la dormita è generale) e nel recupero si propone anche in avanti.

Ola AINA 5,5 - Gioca un buon primo tempo spingendo sulla destra con buona continuità: cala vistosamente nella ripresa.

Daniele BASELLI 5,5 - Non una prestazione eccezionale la sua. Raramente riesce a far partire l'azione e a creare la superiorità numerica. Nervoso nel finale quando rischia l'espulsione per una trattenuta ai danni di Ramsey.

dall'85' Vincenzo MILLICO s.v. - Entra nel finale, troppo poco per giudicarlo.

Tomas RINCON 6,5 - Grande prova di carattere e personalità. Non molla mai, se potesse inseguirebbe gli avversari anche fin dentro gli spogliatoi. E va anche al tiro.

dal 74' Simone ZAZA s.v. - Entra con il compito di riempire l'area di rigore ma non ha palloni giocabili.

Soualiho MEITÉ 6 - Buon dinamismo in mezzo al campo, anche se alterna buone cose a qualche passaggio a vuoto.

Cristian ANSALDI 6 - Uno dei migliori tra i granata: sfiora il pareggio con un gran sinistro che mette a dura prova i riflessi di Szczesny. Peccato solo per l'errore nel finale che rischia di lanciare a rete Ramsey: Sirigu salva tutto.

Simone VERDI 5 - Dovrebbe supportare Belotti, ma non riesce mai a lasciare il segno nella partita. Per lui il Torino ha investito molto: con scarsi risultati, almeno finora.

dall'80' Sasa Lukic s.v. - Solo uno scampolo di partita per lui. Non giudicabile.

Andrea BELOTTI 5,5 - Primo tempo giocato con un buon piglio, poi però nella ripresa fa tanta confusione senza mai riuscire a rendersi pericoloso. Di fatto non tira mai nello specchio della porta difesa da Szczesny.

All.: Walter MAZZARRI 6 - A questo Torino si può rimproverare davvero poco. Nel primo tempo i granata giocano alla pari con la Juventus salvo pagare dazio nella ripresa. La striscia di risultati negativi prosegue, ma stavolta non si è visto il Toro arrendevole dello 0-4 contro la Lazio.

Armando Izzo e Cristiano Ronaldo - Torino-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Compie una sola parata difficile, ma che si rivela determinante ai fini del risultato: bravissimo a chiudere lo specchio sul primo palo ad Ansaldi subito dopo il gol di De Ligt.

Juan CUADRADO 6,5 - Altra prova convincente del colombiano, sempre più a suo agio nel ruolo di terzino destro. Meno incisivo del solito quando avanza, molto attento nelle chiusure.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Guida la difesa con sicurezza senza commettere sbavature. L'intesa con De Ligt sta migliorando e questa per Sarri è un'ottima notizia in prospettiva futura.

Matthijs DE LIGT 7 - Rischia grosso nel primo tempo quando tocca il pallone con il braccio in piena area: Doveri e il VAR lo graziano. Si riscatta con grande personalità: sfiora il gol nel primo tempo e nella ripresa decide il derby con una zampata da attaccante consumato.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Partenza da incubo con una serie di errori da matita blu. Meglio nella ripresa, ma la sua prestazione non può essere giudicata sufficiente. Alex Sandro da quella parte è un'altra cosa, e non è una grande scoperta.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 - L'uruguaiano non gioca una partita memorabile: pochi inserimenti e poca convinzione, da lui ci si attende qualcosa di più.

dal 76' Sami KHEDIRA 6 - Entra nel finale svolgendo con diligenza un lavoro di copertura.

Miralem PJANIC 6,5 - Titolare un po' a sorpresa, il centrocampista bosniaco si conferma regista insostituibile di questa squadra. Tocca tantissimi palloni e cerca spesso la profondità. Sarri ha ragione quando dice che senza di lui la Juventus perde qualità.

Blaise MATUIDI 6 - Solito lottatore, non si risparmia ed è il primo a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite dell'area respinta da Meité. Fa un lavoro oscuro ma prezioso.

Federico BERNARDESCHI 5 - Bocciato ancora una volta. E le bocciature iniziano a essere tante. Mai uno spunto, mai un'idea. Davvero deludente.

dal 67' Aaron RAMSEY 6,5 - Gioca con velocità di piede e di pensiero, tutta un'altra musica rispetto a Bernardeschi. Nel finale si ritrova a tu per tu con Sirigu che gli chiude lo specchio. Ritorno importante.

Paulo DYBALA 6,5 - Scalda i guanti di Sirigu con un gran sinistro dal limite dell'area, si muove su tutto il fronte d'attacco e ha un sinistro ispirato. Forse esce troppo presto, ma la mossa di Sarri si rivela azzeccata.

dal 60' Gonzalo HIGUAIN 7 - Che impatto sulla partita del Pipita! Appena entrato esalta Sirigu con un destro al volo dal limite e pochi secondi dopo confeziona l'assist per il gol di De Ligt. Va vicino al gol anche con una deviazione rasoterra da due passi. Determinante.

Cristiano RONALDO 5 - La sua partita finisce al minuto 56 quando impegna Sirigu con un destro a incrociare. Da quel momento sbaglia una serie impressionante di palloni, si innervosisce e a tratti risulta persino controproducente per la manovra bianconera. Stavolta il derby non lo ha ispirato.

All.: Maurizio SARRI 6 - L'alternanza Dybala-Higuain funziona, mentre funziona un po' meno la decisione di insistere su Bernardeschi che è lontano dalla forma migliore. Rischia Pjanic e il bosniaco lo ripaga con una prova maiuscola. La sua Juventus continua a vincere. Di misura, ma vince.