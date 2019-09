=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 6,5: prova a tenere a galla un Torino irriconoscibile tra un intervento prodigioso e l'altro, effettuati peraltro con una botta tra schiena e gomito rimediata dopo uno scontro con Izzo e Lapadula.

Armando IZZO 6,5: rimedia alle copiose nefandezze di Djidji e, per giunta, si mostra come sempre propositivo là davanti.

Koffi DJIDJI 4: distratto sulla ribattuta vincente di Farias, al centro della difesa alterna buone giocate a lisci ed errori di valutazioni davvero preoccupanti. Nkoulou era tutt'altra cosa...

Kevin BONIFAZI 6: buone diagonali difensive e qualche stacco interessante là davanti.

Lorenzo DE SILVESTRI 5: combina poco lungo la fascia destra. I suoi cross non sono mai tesi e, spesso, arriva in ritardo sul pallone.

Dal 79' Diego Laxalt: sv.

Daniele BASELLI 5,5: bene in fase di ripiegamento, con poche idee in quella di costruzione.

Dal 72' Simone Verdi 5,5: un apprezzabile tiro-cross che spaventa ma trova pronto Gabriel al 90' e poco altro...

Tomas RINCON 4,5: totalmente sopraffatto a centrocampo dalla vivacità dei vari Majer, Falco e Tachtsidis.

Soualiho MEITE 5,5: partita dai due volti. Ispira la manovra nei primi 45' ma, di fatto, al duplice fischio, è come se restasse negli spogliatori.

Ola AINA 5: corre a vuoto lungo l'out di sinistra. Inconcludente.

Alex BERENGUER 6: tra filtranti e inserimenti, ha buon gioco nel corso del primo tempo. Non meritava di uscire di scena così presto, anche con una rimonta da costruire.

Dal 46' Simone Zaza 6: si accaparra un calcio di rigore da attaccante navigato qual è e assiste con cura Belotti in fase di contropiede.

Andrea BELOTTI 6: corre, si sbatte, segna un rigore e prova a procurarsene un altro. Tuttavia, lo si è visto in occasioni decisamente migliori.

Mister Walter MAZZARRI 5: i suoi giocatori danno per scontata la vittoria con la matricola Lecce e arrivano sempre secondi sul pallone. Pessimo segnale.

=== Lecce ===

GABRIEL 7: almeno un paio di interventi salva-risultato e certezza infusa all'intero reparto offensivo.

Andrea RISPOLI 6: generosissimo, in fase di spinta, lungo l'out di destra. Tuttavia, l'ex Palermo rischia troppo in occasione del presunto calcio di rigore - poi non concesso - cinturando Belotti in piena area a tempo scaduto.

Fabio LUCIONI 6,5: l'ex Benevento mette in campo tutta la sua esperienza e controlla con le buone e con le cattive Andrea Belotti.

Luca ROSSETTINI 6,5: ha un bel da fare, specialmente quando entra in gioco Zaza. Controllare e domare il Toro a domicilio, è un'impresa non da poco.

Marco CALDERONI 7: inesauribile sulla sinistra. Sua, inoltre, la staffilata respinta da Sirigu e corretta in rete dal ben appostato Mancosu.

Andrea TABANELLI 6,5: inegeneroso fischiargli contro quel calcio di rigore, dopo un intervento di lieve entità. La sua serata scorre tra tanta corsa e palloni portati a destinazione.

Panagyotis TACHTSIDIS 6,5: ci prova spesso dalla distanza, con risultati alterni. Tuttavia, alla fase nevralgica, non fa mai mancare il proprio apporto.

Zan MAJER 7,5: assiste la fase d'attacco con corridoi precisissimi. Il centrocampista ex Rostov si dimostra elemento esperto e dai piedi buoni per supportare le idee mai banali di mister Liverani.

Dall'81' Yevhen Shakhov: sv.

Filippo FALCO 7: conferma le ottime impressioni già palesate durate il primo match di San Siro contro l'Inter. I suoi tocchi di fino mandano in tilt fase nevralgica e retroguardia del Torino.

Gianluca LAPADULA 6: tanto lavoro sporco e pressing, là davanti. Urge, tuttavia, il suo ritorno al gol.

Dal 63' Khouma Babacar 6,5: subito in palla. Una sua volée al 77', su bell'assist di Calderoni, stava per regalare il tris al Lecce, non fosse stato per l'intervento prodigioso di Sirigu.

Diego FARIAS 7: si ritrova al posto giusto, al momento giusto. L'essenza dell'attaccante è proprio questa.

Dal 63' Marco Mancosu 7: gol pesantissimo il suo, giunto peraltro con la stessa dinamica di quello di Farias, su ribattuta ad una respinta di Sirigu.

Mister Fabio Liverani 7,5: vince all'Olimpico-Grande Torino indovinando i cambi e, soprattutto, infondendo alla propria squadra uno spirito sbarazzino e costantemente propositivo. Tre punti strameritati.