Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7,5 - Subisce gol su rigore, sì, ma blinda la porta con un paio di interventi da grandissimo portiere. L'ultimo, al 95' su Piatek, vale 3 punti.

Armando IZZO 6 - Difficile leggere i movimenti dell'attivissimo Leão. Ha il merito di non crollare e nel secondo tempo trova maggiore serenità.

LYANCO 5,5 - Fatica a tenere a bada Piatek. Ha un bel piede, ma a inizio ripresa rischia di regalare il raddoppio al Milan con un'uscita palla al piede sanguinosa (dal 57' Cristian ANSALDI 6 - Con lui il Torino acquisisce tutto un altro atteggiamento. E i risultati si vedono)

BREMER 6 - Nemmeno lui vive una serata particolarmente tranquilla con i vari Suso, Calabria e Kessié, ma non demerita. Nemmeno quando il Toro passa a 4 dietro.

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Commette il fallo da rigore che, in pratica, consegna il via libera al Milan. Punge poco e soffre Leão, chiudendo da terzino dopo l'entrata di Ansaldi.

Daniele BASELLI 5,5 - Dà un contributo risibile, anche se non fa mancare la propria dedizione alla causa.

Tomas RINCON 6 - In balia per larghi tratti della gara del palleggio del centrocampo rossonero, senza poter né costruire né distruggere. Anche lui si rialza dopo l'intervallo, lanciando Belotti verso il pari.

Ola AINA 6,5 - Valoroso anche nel momento più delicato, quando al Torino pare non riuscire nulla. Va vicino al gol a inizio ripresa (dall'83' Koffi DJIDJI s.v.)

Simone VERDI 5,5 - Non bene la sua prima da titolare. Praticamente invisibile per tutto il primo tempo, inizia discretamente la ripresa ma senza arrivare alla sufficienza (dal 66' Alex BERENGUER 6 - Fa meglio di Verdi, portando maggior pericolosità)

Andrea BELOTTI 7,5 - Suona la carica dopo 45 minuti soffertissimi, si mangia il pari ma quando il destino gli concede un'altra occasione non sbaglia. Ripetendosi pochi minuti dopo e regalando il successo al Torino. Secondo tempo sensazionale.

Simone ZAZA 5,5 - Qualche impaccio tecnico non manca, ma non manca neppure la voglia di gettarsi su ogni pallone. Entra attivamente nell'azione del raddoppio, poi si divora il tris nel recupero.

All. Walter MAZZARRI 6 - Ringrazia il provvidenziale Belotti, ma anche la sua scelta di abbandonare un modulo difensivo per sbilanciare la squadra paga.

Belotti e Baselli festeggiano in Torino-MilanGetty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 4,5 - Legge colpevolmente male il destro dell'1-1 di Belotti. E pure a fine primo tempo aveva commesso una sciocchezza, venendo graziato dall'avversario. Un doppio errore da matita blu, a pochi giorni da un derby in cui si era rivelato luce nel buio rossonero.

Davide CALABRIA 6 - Per un tempo spinge spesso e volentieri, trovando buone trame in combinazione con Suso. Più guardingo quando il Torino si sbilancia.

Mateo MUSACCHIO 5,5 - Ha buon gioco per un tempo intero di Belotti e Zaza, ma nella ripresa cambia tutto: salva quasi sulla linea sull'ex bianconero, poi crolla.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Può far poco nei 4 minuti che cambiano incredibilmente il match. In precedenza aveva dato vita a uno splendido inserimento a sorpresa sprecato da Piatek.

Theo HERNANDEZ 6 - Spinta buona e continua, e pure difensivamente se la cava. Ha poco da rimproverarsi per la sconfitta.

Franck KESSIÉ 5 - Propositivo negli inserimenti a sorpresa sul centro-destra, ma senza continuità. E nel recupero scialacqua incredibilmente il pallone del pareggio.

Ismael BENNACER 6 - Gioca quasi sempre di prima intenzione e, pur tra qualche errore, riesce a far fluire il gioco. Non completa la partita (dal 78' Ante REBIC s.v.)

Hakan ÇALHANOGLU 6,5 - Tra i migliori in casa rossonera e, in generale, nel match. Porta qualità alla manovra e, poco dopo lo 0-1, chiama Sirigu a un intervento non semplice.

SUSO 6 - Buon primo tempo, in cui dialoga in maniera pregevole con Calabria e Kessié. Meno bene nella ripresa, ma nel recupero piazza sulla testa di Piatek la palla del possibile 2-2.

Krzysztof PIATEK 5,5 - Gioca di concerto con la squadra ed è nuovamente freddo dal dischetto, come a Verona. Ha però il torto di fallire altre due chiarissime occasioni.

Rafael LEÃO 6,5 - Brillante. Si spende, dà vita a ottimi spunti, cerca costantemente l'intesa con Piatek. Dà ragione alla scelta di Giampaolo di confermarlo (dal 65' Giacomo BONAVENTURA 6 - Rientro tutt'altro che fortunato dopo quasi un anno di assenza dai campi di A. Potrebbe diventare un assistman, ma Kessié spreca)

All. Marco GIAMPAOLO 5,5 - Il mancato killer instinct dei giocatori non è colpa sua, qualche scelta sì: perché togliere Leão, uno dei migliori?