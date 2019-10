Le pagelle di Torino-Napoli 0-0: Lyanco e Di Lorenzo i migliori, male Zielinski e Llorente

TORINO

Salvatore SIRIGU 6,5 - Sempre sicuro e attento, nel primo tempo è pronto a mettere in corner una conclusione insidiosa di Fabian Ruiz. Graziato da Llorente nel finale.

Armando IZZO 6,5 - Si conferma uno dei pilatri della squadra di Mazzarri, non sbaglia quasi nulla e prova a farsi valere anche in zona offensiva.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Prova attenta e senza sbavature. Quando serve fa valere il fisico ed è lucido anche in fase di impostazione.

LYANCO 7 - Il 22enne brasiliano sfodera una prestazione praticamente perfetta: capisce sempre prima degli altri dove andrà a finire il pallone ed è pulito negli interventi. Molto bravo.

Diego LAXALT 6 - Primo tempo decisamente anonimo e timido, cresce sensibilmente nella ripresa quando presidia bene la sua fascia e prova anche a spingersi in avanti.

Daniele BASELLI 6 - Gara senza particolari squilli, ma ordinata e preziosa dal punto di vista tattico.

dal 71' Soualiho MEITÉ 6 - Entra in partita con un buon piglio e fa valere la sua grinta in mezzo al campo.

Tomas RINCON 6,5 - È la sua partita: lotta in mezzo al campo come un leone senza mai risparmiarsi. I ritmi della partita si adeguano alle sue caratteristiche.

Sasa LUKIC 5,5 - Gioca a intermittenza. Alterna ottime cose a preoccupanti pause.

dall'83' Ola AINA s.v. - In campo pochi minuti, non giudicabile.

Cristian ANSALDI 6,5 - Parte malissimo con un retropassaggio sciagurato, poi si riprende e diventa uno dei protagonisti sfiorando il gol in chiusura di primo tempo e spingendo come un forsennato per tutta la ripresa.

Simone VERDI 5,5 - Va alla conclusione solo una volta con un sinistro insidioso sull'esterno della rete.

dall'89' Iago FALQUE s.v. - Entra solo nel finale, ingiudicabile.

Andrea BELOTTI 6 - Ha pochissimi palloni giocabili, ma fa un ottimo lavoro di sponda. Nell'arte di difendere il pallone spalle alla porta non è secondo a nessuno. Nella ripresa sfiora il gol in rovesciata.

All.: Walter MAZZARRI 6 - Risposta immediata, almeno sul piano della grinta e dell'organizzazione, dopo la sconfitta di Parma. Partita interpretata bene dall'inizio alla fine.

Allan e Simone Verdi - Torino-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

NAPOLI

Alex MERET 6,5 - Una sola, vera parata ma decisiva: bravo ad allungarsi sul destro secco di Ansaldi al tramonto del primo tempo.

Giovanni DI LORENZO 7 - Ha corsa, visione di gioco e intelligenza. Davvero un ottimo acquisto. Si sovrappone sempre con i tempi giusti e nel finale mette sulla testa di Llorente un pallone perfetto che lo spagnolo spreca malamente.

Kostas MANOLAS 6,5 - Il difensore greco dirige il reparto con sicurezza e personalità.

Sebastiano LUPERTO 6 - Belotti non è un cliente semplice, ma il difensore se la cava piuttosto bene. L'attaccante granata lo beffa solo una volta e lui è costretto a spendere il cartellino giallo.

Elseid HYSAJ 6 - Gioca mezz'ora in maniera diligente, poi è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio.

dal 34' Faouzi GHOULAM 5,5 - Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, invece si limita a un onesto su e giù sulla sinistra senza incidere più di tanto.

ALLAN 6,5 - Il brasiliano è il solito rubapalloni in mezzo al campo: saltarlo in dribbling è un'impresa praticamente impossibile, dà ordine alla squadra e tiene le distanze giuste sul terreno di gioco. Una conferma.

Fabian RUIZ 6 - Primo tempo molto positivo, cala vistosamente nella ripresa ma alla resa dei conti la sua prestazione è sufficiente.

Piotr ZIELINSKI 5 - Il centrocampista polacco è la vera delusione della serata. Sbaglia tanto ed è praticamente nullo in fase offensiva. Bocciato.

Hirving LOZANO 5 - Il messicano gioca forse la sua peggiore partita da quando indossa la maglia del Napoli. Nel primo tempo avrebbe anche lo spazio per fare male ma non lo sfrutta a dovere.

dal 61' José CALLEJON 5,5 - Ha più di mezz'ora per lasciare il segno ma stranamente il suo apporto non si fa sentire.

Dries MERTENS 5,5 - Il suo pallonetto morbido nel primo tempo che sfiora l'incrocio dei pali è un colpo di genio. Rimane tuttavia l'unica giocata degna di nota del belga che non è nella sua migliore serata.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Il capitano azzurro delude dando ragione ad Ancelotti che lo sostituisce dopo poco più di un'ora. Da ricordare solo una palla filtrante sulla quale Fabian Ruiz non arriva per un soffio.

dal 67' Fernando LLORENTE 5 - Lo spagnolo ha il grosso demerito di fallire la migliore palla gol dell'incontro con un colpo di testa da due passi che finisce alto sopra la traversa.

All.: Carlo ANCELOTTI 5,5 - La scelta di puntare su un attacco leggero non paga e il ritardo dalla vetta inizia a farsi consistente anche se non ancora preoccupante (siamo solo a ottobre). Anche contro il Brescia la squadra era andata in difficoltà nel finale, la sensazione è che debba ancora trovare la quadra definitiva.