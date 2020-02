Le pagelle di Torino-Sampdoria 1-3: grande prova di Quagliarella e Ramirez, male Izzo

=== TORINO ===

Salvatore SIRIGU 6 – Sui gol può pochissimo, per il resto praticamemnte mai chiamato in causa.

Armando IZZO 4,5 – Tra tutti ci sentiamo di condannare Armando Izzo come peggiore in campo. Il Toro dopo il gol del pareggio non ci capisce più nulla e va in totale confusione. Izzo sbaglia tutto, si fa superare da Quagliarella nell'azione che poi porterà al terzo gol e si prende il rosso diretto che chiude il match e toglie ogni speranza di rimonta.

Nicolas NKOULOU 5 - Meglio, ma di poco rispetto a Izzo. Anche lui ci capisce pochissimo nel momento di grande confusione del Toro.

LYANCO 6 - L'unico sufficiente nella difesa granata. Chiude quel che può e si fa vedere anche in avanti su qualche palla inattiva.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Sulla sua fascia corre e tanto, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si spegne.

Sasa LUKIC 5 - Impreciso, sempre in affanno e in ritardo. Sovrastato sulla mediana. Qualche lampo nei primi minuti, poi totale buio.

Tomas RINCON 6 - Lotta come può. Uno degli ultimi a mollare. Benissimo nel primo tempo, cala anche lui nella ripresa come tutta la squadra granata.

Ola AINA 5 - Fermato sempre da Bereszynski, non riesce praticamente mai ad arrivare sul fondo. (Dal 73' Cristian ANSALDI 5 - Entra per una ventina di minuti ma assiste inerme alla rimonta degli ospiti).

Alex BERENGUER 6 - Bene nel primo tempo, stupendo l'assist per Verdi nel gol del momentaneo vantaggio. Uno dei pochi sufficienti.

Simone VERDI 6 - Nel primo tempo insieme a De Silverstri è l'uomo più pericoloso del match. Segna il primo gol in maglia granata. Una delle poche notizie positive della serata. (Dall'81' Soualiho MEITE S.V).

Verdi - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Andrea BELOTTI 5,5 - In confronto a settimana scorsa sembra sicuramente più attivo e con più verve in campo. Purtroppo però non riesce mai ad essere pungente in nessuna occasione.

All. Moreno LONGO 5 - Male, malissimo il Torino che prosegue la sua crisi. Sono quattro ora le sconfitte consecutive e la cura Longo per ora non porta i risultati sperati. Incredibile come la squadra si spenga alle prime difficoltà e non riesca minimamente a reagire.

Gaston Ramirez, Rincon - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

=== SAMPDORIA ===

Emil AUDERO 6 - Quasi mai chiamato in causa. Sul gol di Verdi non può nulla.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Buona gara del terzino destro della Samp che riesce a fermare Aina senza grossi problemi e prova a farsi vedere diverse volte in zona offensiva.

Lorenzo TONELLI 6,5 - Partita dura, solita di Tonelli. densa di anticipi e chiusure puntuali.

Omar COLLEY 5 - Altra serata da dimenticare per il difensore gambiano. Malissimo in occasione del gol del vantaggio degli avversari. Fortunato che il suo pasticcio non influisce in maniera negativa sul risultato dei suoi.

Nicola MURRU 5,5 - E' chiamato ad un compito non facile: contenere le scorribande di De Silvestri e Verdi. Malissimo nel primo tempo, corregge il tiro nella ripresa.

Morten THORSBY 5,5 - Torna in mezzo al campo dopo la parentesi da terzino di settimana scorsa, ma ancora una volta non è autore di una prestazione convincente. Spesso in difficoltà in mezzo al campo, a volte troppo in ritardo. (Dal 69' Jakub JANKTO 6 - Buon ingresso nel match).

Albin EKDAL 6 - Lotta e corre senza pausa, anche a costo di commettere qualche fallo di troppo. Prestazione sufficiente.

Karol LINETTY 6,5 - Qualche verticalizzazione interessante per i suoi compagni. In un match dove nella mediana non si vedono grandi cose da ambo le parti è quello che fa sicuramente di più.

Gaston Ramirez - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Gaston RAMIREZ 7,5 - Oggi è praticamente immarcabile ed è lui che cambia il match. Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso degli ospiti, nella ripresa prima pareggia i conti con una perla su punizione, poi segna la doppietta personale. E' lui l'uomo partita.

Manolo GABBIADINI 6 - Si vede poco, ma comunque fa il suo quando tocca il pallone.

Fabio QUAGLIARELLA 7 - Assist e gol per Fabio, che anche oggi è autore di una prestazione assolutamente positiva. Solito uomo squadra, trascina i suoi soprattutto nei primi minuti assolutamente negativi per gli ospiti. (Dall'89' Antonio LA GUMINA S.V).

All. Claudio RANIERI 6,5 - La Samp finalmente si sblocca anche grazie ai due uomini più talentuosi, Quagliarella e Gaston Ramirez. Un 3-1 importante, per una squadra che nelle ultime tre settimane aveva ottenuto un solo punto e messo in mostra un calcio tutt'altro che spumeggiante. Il campionato è ancora lungo e le sabbie mobili dei bassifondi della classifica forse sono superati.