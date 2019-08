Le pagelle di Torino-Sassuolo 2-1: Zaza redivivo, Ansaldi assistman. Male Locatelli e Rogerio

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7 – Riposa per tutto il primo tempo (complice l’attacco sterile del Sassuolo) mentre veste la tuta e i guantoni del supereroe nella ripresa. Al 9’ compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Obiang grazie ad un colpo di reni che gli vale l’applauso di tutto l’Olimpico-Grande Torino. Non ha colpe sul 2-1 di Caputo, compie un paio di interventi preziosi nel finale. Una sicurezza tra i pali

Armando IZZO 6 – Gara attenta in difesa con la consueta dose di grinta che non fa mai male. Corre per due e incita i compagni per tutti e 90 i minuti. L’uomo in più di Mazzarri

Kevin BONIFAZI 6,5 – Il forfait dell’ultimo momento di Nkoulou vale una maglia da titolare per l’ex Primavera che fa una gara maiuscola sul fronte dell’attenzione. Costretto ad uscire per un problema muscolare. Ci sarà in Inghilterra? (dal 66’ DJIDJI 6 – Entra subito in partita e fa il suo)

Gleison BREMER 6,5 – Il difensore brasiliano non sembra abbia solo 5 partite in A. Partita d’esperienza e di abnegazione

Lorenzo DE SILVESTRI 7 – Mentre Ansaldi si specializza negli assist, l’ex Samp oltre ad arare la fascia destra, si inserisce spesso in area per tentare il colpaccio. Pericolosissimo di testa nel primo tempo. Ha un polmone in più

Sasa LUKIC 6 – Gioca semplice, ma ogni volta che tocca il pallone è efficace. Preziosissimo in fase di interdizione. Può essere la stagione della consacrazione

Tomas RINCON 6 – Regge tutti i 90 minuti come un leone, sarà chiamato agli straordinari giovedì contro i Lupi inglesi

Daniele BASELLI 6 – Uomo dei calci piazzati di Mazzarri, sempre preciso e pericoloso. Una certezza negli schemi a palla ferma e un faro quando bisogna impostare. Cala nella ripresa (dal 78’ Meitè - SV)

Cristian ANSALDI 7 – Devastante sulla fascia sinistra. Tutte le azioni pericolose del Torino nel primo tempo passano da lui. Confeziona cross al bacio per Zaza in occasione del gol e per De Silvestri che va vicino al raddoppio. Solo l’infortunio prima dell’intervallo riesce a fermarlo. Il problema al flessore mette in forte rischio la sua presenza con i Wolves (dal 46’ AINA 6 – Non è al massimo della condizione, ma è il cambio naturale di Ansaldi. Probabile il suo impiego nello spareggio europeo)

Andrea BELOTTI 6,5 – Serata di sacrificio, di corsa e di qualità. Gli manca solo il gol (la Lega attribuisce a Zaza il gol del raddoppio granata). E’ il bersaglio preferito dei difensori del Sassuolo, più volte chiede l’intervento dello staff medico, ma resiste fino alla fine anche con i crampi. Un gladiatore

Simone ZAZA 7,5 – L’uomo partita per distacco. Quello che Mazzarri vuole da lui e che il tecnico toscano ha aspettato per un’intera stagione l’anno scorso. Grinta e spirito di sacrificio anche in fase difensiva. Aiuta spesso i compagni. Applausi a scena aperta quando torna in mediana e si traveste da regista con un cambio di gioco. Il gol è la ciliegina sulla torta. La deviazione sul tiro di Belotti è la giusta dose di fortuna che meritano gli audaci

All. Walter MAZZARRI X – Cambia 3/11 rispetto alla formazione schierata con i Lupi inglesi. Con coraggio porta avanti le sue idee, la fiducia in Zaza gli viene ripagata con gli interessi. Ora bisogna tracciare una linea: con i Wolves giovedì sarà una battaglia.

Simone Zaza, Andrea Belotti, Torino-Sassuolo, LaPresseLaPresse

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Non può fare niente sul primo gol e viene beffato in occasione del raddoppio targato Belotti-Zaza. Un paio di suoi interventi miracolosi permettono al Sassuolo di giocarsi la partita fino all’ultimo

Jeremy TOLJAN 5 – Sulla destra c’è un cliente scomodissimo come Ansaldi che lo supera costantemente in velocità e dribbling. Esordio da dimenticare per l’ex Borussia (dal 66’ Maldur 5,5 - Entra quando il Sassuolo alza il baricentro e cerca il pareggio con ogni energia)

MARLON 5 – Qualche amnesia di troppo per il brasiliano. È vero che davanti c’erano due attaccanti già in grande forma come Belotti e Zaza, ma davvero tanta confusione

Gian Marco FERRARI 5,5 – Perde Zaza in marcatura in occasione del colpo di testa che vale l’1-0, poi prova a riscattarsi con un’incornata che finisce a lato di un soffio.

ROGERIO 4,5 – In grande, enorme difficoltà al centro della difesa degli emiliani. I cross di Ansaldi sono una spina nel fianco per il brasiliano. (dal 46’ PELUSO 5,5 - Un po’ meglio rispetto a Rogerio)

Mehdi BOURABIA 6,5 – E’ l’unico che ravviva il reparto offensivo neroverde ad ogni ripartenza per tutti e 90 i minuti.

Pedro OBIANG 6 - Il suo colpo di testa a inizio ripresa costringe Sirigu a un vero e proprio miracolo. Fa tanta legna a centrocampo

Manuel LOCATELLI 5 – Ci si aspetta veramente qualcosa di più dall’ex Milan. Per larghi tratti della partita sparisce dal gioco (dal 81’ RASPADORI SV);

Francesco CAPUTO 6 – Fa quello che sa fare meglio: segnare. Con l’Empoli retrocesso il suo tabellino ha registrato 16 gol e oggi non si smentisce. Per il resto ancora da oliare i movimenti con i suoi compagni di reparto

Hamed TRAORE’ 5 – Ci si aspetta di più dal classe 2000 ex Empoli. Nel reparto difensivo dei neroverdi è quello che ha più deluso

Jeremie BOGA 6 – Svaria a sinistra e a destra, creando scompiglio nella difesa granata. Da un suo tiro angolato, che rimbalza sul palo, nasce il gol di Caputo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la continuità del rendimento

All. Roberto DE ZERBI 5,5 – Orfano di Berardi e di Magnanelli, schiera la migliore formazione possibile in attacco. In difesa qualche scelta rivedibile