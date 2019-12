Le pagelle di Torino-SPAL 1-2: Petagna e Strefezza super, cuore Belotti. Bremer imperdonabile

TORINO

Salvatore SIRIGU 6,5 - Gioca con un problema alla mano destra rimediato durante il riscaldamento ma non sfigura affatto, anzi. Nel primo tempo è super quando dice di no a un siluro di Strefezza. Sui gol non può fare nulla.

Armando IZZO 5 - Meno presente ed efficace del solito. Si addormenta insieme ai suoi compagni di reparto in occasione del gol decisivo di Petagna.

Nicolas NKOULOU 5,5 - Il meno colpevole nel reparto difensivo granata, anche se rischia l'espulsione con un'entrataccia ai danni di Kurtic. Troppo ruvido e impulsivo in alcune circostanze.

BREMER 4,5 - Colossale l'ingenuità che gli costa il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione: un fallo evitabile soprattutto perché avvenuto a metà campo e in un'azione nella quale Petagna avrebbe potuto fare ben poco.

Ola AINA 5 - In evidente difficoltà contro Strefezza che dalla sua parte fa letteralmente quello che vuole. E anche in fase di spinta non si vede quasi mai. Ha il merito di guadagnarsi la punizione da cui nasce il gol di Rincon. Anello debole.

Sasa LUKIC 5,5 - Prende il posto dell'infortunato Baselli, ma non convince fino in fondo. Tocca pochi palloni e spesso si fa prendere di infilata dalle ripartenze spalline. Prestazione anonima con pochi lampi.

dal 78' Simone ZAZA s.v. - In campo solo nei minuti finali, ingiudicabile.

Tomas RINCON 7 - Primo tempo da incorniciare, con un gol da attaccante consumato e un assist di tacco per Belotti il cui sinistro viene disinnescato da un grande Berisha. Solito combattente in mezzo al campo, non si risparmia nemmeno quando la squadra rimane in dieci.

Cristian ANSALDI 6 - È senza dubbio il granata più in forma e si vede che gioca con grande sicurezza. Serata sfortunata: è costretto a lasciare il campo per infortunio al 44' e il Toro subisce l'1-1 proprio quando lui è fuori dal campo.

dal 44' Diego LAXALT 5,5 - Prova timidamente a dare il suo contributo sulla sinistra, ma in fase offensiva combina davvero poco. Ansaldi è di un altro livello, ma questo non lo si scopre certo stasera.

Simone VERDI 5 - La punizione da cui nasce il gol dell'illusione di Rincon, poi il nulla. Davvero troppo poco.

Alejandro BERENGUER 5,5 - Un destro velenoso messo in angolo da Berisha, qualche buona intuizione ma anche tante pause. Non gradisce la sostituzione ma avrebbe dovuto fare di più per meritare di giocare la partita fino alla fine.

dal 62' dal 62' Soualiho MEITÉ 5,5 - Ingresso timido, quando invece in 10 contro 11 sarebbe servita più grinta.

Andrea BELOTTI 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo con un sinistro respinto miracolosamente da Berisha. Si esalta quando la sua squadra rimane in 10: conquista punizioni su punizioni, dà una mano dietro e corre fin quando ne ha. Capitano esemplare.

All.: Walter MAZZARRI 5,5 - La partita si mette bene, poi però non riesce a trovare le contromisure di fronte alla reazione della SPAL. Strefezza andava arginato, probabilmente un giocatore come De Silvestri avrebbe fatto comodo. La squadra gioca paradossalmente meglio in 10 quando il tecnico passa alla difesa a 4.

Simone Verdi - Torino-SPAL Serie A 2019-20LaPresse

SPAL

Etrit BERISHA 7 - Se la SPAL rimane in partita dopo un avvio da incubo il merito è soprattutto suo. Nel primo tempo dice no a un destro a giro di Berenguer e soprattutto a un sinistro potente e ravvicinato di Belotti destinato nell'angolino. Reattivo anche nella ripresa

Nenad TOMOVIC 6 - Partenza falsa, poi col passare dei minuti cresce e non sbaglia più. Prende parte all'azione del gol di Petagna tenendo vivo un pallone sulla destra.

Francesco VICARI 5,5 - C'è anche lui nella dormita colossale che porta alla rete di Rincon, colleziona altre indecisioni durante la gara e non raggiunge la sufficienza.

IGOR 6 - Di sicuro non gli manca la personalità. Nella parte finale della gara tenta in diverse occasioni la giocata e manda su tutte le furie Semplici che avrebbe preferito maggiore prudenza.

Thiago CIONEK 6 - Sbanda anche lui in più occasioni, ma ha il grosso merito di ostacolare Berenguer impedendo un gol praticamente fatto. A conti fatti il suo intervento si rivela decisivo.

Mattia VALOTI 6 - Prova a dare qualità al centrocampo spallino con fortune alterne. Bello un tocco per Petagna che spara a lato dal limite. Semplici lo toglie perché è già ammonito e non vuole rischiare nulla.

dal 68' Alessandro MURGIA 6 - Dà una mano in mezzo al campo arginando le sfuriate del Toro e nel finale sfiora il gol con una spizzata di testa da pochi passi.

Simone MISSIROLI 6 - Primo tempo così così, poi cresce nella seconda parte di gara e inizia a conquistare palloni su palloni. Preziosissimo.

Jasmin KURTIC 6 - Spirito da combattente e intelligenza calcistica. Rimane in campo anche dopo avere subito un duro colpo da Nkoulou, è uno dei pilastri di questa squadra.

dal 74' Mirko VALDIFIORI 6,5 - Entra in partita con il giusto atteggiamento e fa partire il cross perfetto per il gol partita di Petagna. Mossa azzeccatissima da parte di Semplici.

Gabriel STREFEZZA 7 - Schierato esterno largo a sinistra nel centrocampo di Semplici, gioca una partita da assoluto protagonista. Oltre al gol (splendido) ne sfiora un altro e mette sulla testa di Paloschi un cross di esterno destro da urlo. Piedi buoni e lucidità. Determinante. Cala comprensibilmente nella ripresa.

Alberto PALOSCHI 5 - Sull'1-0 per il Torino si divora un gol già fatto spedendo a lato di testa da due passi. Ha il merito di proteggere bene un pallone non semplice che poi Strefezza scaglia a rete. Poco concreto anche nella ripresa quando spreca un ottimo pallone in area.

dall'84' Federico DI FRANCESCO s.v. - In campo troppo poco per essere giudicato.

Andrea PETAGNA 7 - In avvio si fa valere soprattutto per il gioco di sponda, poi nella ripresa sale in cattedra e inizia anche a vedere la porta. Col sinistro è impreciso (seppure di poco), ma di testa non perdona regalando alla SPAL una vittoria fondamentale.

All.: Leonardo SEMPLICI 7 - Salva la panchina e ritrova la squadra con una prestazione d'orgoglio. Il gol di Rincon avrebbe potuto stroncare una squadra senz'anima. Invece questa SPAL ha dimostrato che un'anima ce l'ha eccome.