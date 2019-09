Le pagelle di Udinese-Brescia 0-1: Tonali luce nel buio, male Fofana

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Decisivo su Donnarumma nel primo tempo e su Bisoli nella ripresa: due grandi interventi. Tradito in maniera fatale dalla deviazione di De Maio.

Rodrigo BECÃO 6 - Non ha responsabiità particolari nella sconfitta. Fa il suo in marcatura, senza imitare gli orrori di De Maio.

Sebastien DE MAIO 4,5 - Rischia immediatamente la frittata su Donnarumma, venendo salvato da Musso. Terrorizza la Dacia Arena quando è in possesso del pallone ed è pure sfortunato nel deviare imparabilmente il destro di Romulo.

SAMIR 6 - Ayé gravita nella sua zona e lui riesce piuttosto agevolmente a fermarlo. Meno semplice leggere gli inserimenti di Bisoli.

Jens STRYGER-LARSEN 5 - Attacca poco e male nonostante le potenzialità non gli manchino. Non a caso, da destra l'Udinese crea poco o nulla.

WALACE 5,5 - Fa quel che può, provando a recuperare palloni su palloni, ma molla la marcatura di Romulo e l'ex genoano lo punisce.

Mato JAJALO 5,5 - Cerca di pulire il gioco, ma nemmeno lui è esente dalla sfilza di errori che caratterizzano il match. Pericoloso su calcio di punizione a inizio ripresa.

Ken SEMA 6 - Dà vita a più di uno spunto interessante in velocità. Uno dei più insidiosi in casa friulana (dall'86' Ilija NESTOROVSKI s.v.)

Seko FOFANA 4,5 - Ha sul sinistro la più grande occasione del primo tempo, ma la spreca. Lento, irritante, innervosisce il pubblico bianconero e viene sostituito a metà ripresa (dal 67' Antonin BARAK 5,5 - Non lascia il segno)

Ignacio PUSSETTO 5,5 - Un paio di imbucate interessanti per Lasagna e Fofana, un rigore guadagnato e poi tolto, un giallo per simulazione e poco altro. Esce per far spazio a Okaka (dal 67' Stefano OKAKA 5,5 - Porta maggiore peso in attacco, ma ha pochi palloni giocabili)

Kevin LASAGNA 5 - Si batte, ma non riceve le giuste munizioni per sparare. Pare un leone in gabbia.

All. Igor TUDOR 5 - Non c'è gioco, non ci sono idee. I vecchi problemi dello scorso anno, dopo l'illusorio 1-0 al Milan all'esordio, sono tornati prepotentemente a galla.

Mateju e Pussetto in Udinese-BresciaGetty Images

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 - Non deve praticamente compiere alcun intervento di rilievo. L'unica minaccia è una punizione di Jajalo respinta coi pugni.

Stefano SABELLI 6 - Piede ruvido e qualche difficoltà con gli spunti di Sema. Sfiora però un gol che si sarebbe candidato di diritto tra i più belli della giornata.

Andrea CISTANA 5,5 - Buon prospetto, ma con qualche inevitabile ingenuità giovanile. Per due volte rischia il rigore su Pussetto, venendo peraltro salvato dalla VAR.

Jhon CHANCELLOR 6 - Usa il fisico, l'esperienza e pure la capacità di leggere bene le situazioni: fondamentale un suo anticipo su Lasagna nel primo tempo.

Ales MATEJU 6 - In sordina fa il suo in copertura, annullando Larsen. Solo un'ammonizione macchia parzialmente la sua giornata.

ROMULO 6,5 - Arretra di qualche metro la propria posizione, giocando da mezzala, e porta esperienza al centrocampo bresciano. Suo, con deviazione, il gol vincente (dal 90' Jaromir ZMRHAL s.v.)

Sandro TONALI 7 - Padrone del centrocampo. Con il passare dei minuti diminuisce la precisione nei passaggi, ma la sua utilità difensiva è indubitabile.

Dimitri BISOLI 6 - Dinamismo e pure qualità. Con i suoi inserimenti in area sa rendersi pericoloso, tanto da costringere Musso a un grande intervento.

Nicolas SPALEK 5 - Agisce tra le linee, senza riuscire mai a trovare davvero la posizione giusta. Ha una bella occasione per segnare dal limite, ma la manca (dal 76' Danele GASTALDELLO s.v.)

Alfredo DONNARUMMA 5 - Dopo pochissimi minuti ha la palla del vantaggio, ma da due passi calcia addosso a Musso. Poi non punge più (dal 90' Alessandro MATRI s.v.)

Florian AYÉ 5 - Si batte cercando di tener su qualche pallone, ma senza troppo successo. Non ha troppe occasioni per rendersi pericoloso.

All. Eugenio CORINI 6,5 - Festeggia un colpo vitale per il prosieguo del campionato e pure per la propria panchina. Ha la meglio con l'organizzazione contro un'Udinese già in crisi.