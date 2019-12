Le pagelle di Udinese-Cagliari 2-1: Fofana uomo partita, Nainggolan non delude mai

===UDINESE===

Juan MUSSO 6 – Non commette particolari errori se non quella scivolata ancora sullo 0-0 che porta al palo colpito da Nainggolan. Gli gira bene, insomma.

Jens STRYGER-LARSEN 6 – Non soffre sull’esterno della difesa dove si muove bene e contiene con precisione i tentativi di aprire le maglie da parte degli avversari.

Sebastien DE MAIO 6 – Gara solida del francese, che fa sentire anche il fisico quando ce n’è necessità.

William TROOST-EKONG 6 – Non va mai in affanno controllando bene sia Simeone che Cerri.

Bram NUYTINCK 6 – Anche la sua è una difesa ordinata. La linea si muove bene e in fase difensiva di fatto sia Sema che Larsen danno sempre una mano, permettendo l’ottimo contenimento da parte dei 3 del reparto ‘centrale’.

Ken SEMA 6,5 – Buono dal punto di difesa difensivo negli aiuti, ma vivo anche nelle sortite offensive. Lo svedese si fa vedere più di una volta in avanti mostrando anche impronosticabili doti nelle serpentine. Dal 65’ Hidde TER AVEST 5,5 – A differenza di Sema pensa più a difendere che ad attaccare. Fa quello che gli chiede Gotti, perdendo però Joao Pedro nell'azione del gol.

Seko FOFANA 7,5 – Alla fine è il centrocampista dell’Udinese a risultare decisivo: assist e gol per un pomeriggio dove al solito dinamismo in mezzo al campo arrivano fondamentali aiuti in zona gol.

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Un paio di palloni giocati non in maniera pulita sono le uniche macchine di una partita di grande sostanza ma anche grande ordine. Promosso.

Rodrigo DE PAUL 7 – Il suo pallonetto al volo sul secondo palo è una delizia. Si sfoga con l’esultanza polemica nei confronti del pubblico e delle chiacchiere, che in un amen però si trasformano in applausi. Almeno per oggi. Dal 70’ Mato JAJALO 6 – Entra in campo col compito di tamponare la fase di spinta del Cagliari e ci riesce senza sfigurare.

Kevin LASAGNA 5,5 – Si vede poco e quel poco che combina è un tiraccio dopo l’unica fuga della sua partita. Dall’80’ Ignacio PUSSETTO – sv.

Stefano OKAKA 6,5 – Gioca una buona gara, lavorando come al solito per la squadra ma anche tirando fuori giocate personali (come una fuga solitaria conclusa con una scivolata sul più bello). E’ anche, di fatto, nel gol che regala i 3 punti ai suoi.

All. Luca GOTTI 6,5 – La sua cura funziona. Nelle ultime 4 uscite ufficiali l’Udinese ha perso solo con la Juventus, trovando il passaggio del turno in Coppa Italia, fermando il Napoli e facendo crollare per la prima volta in trasferta il Cagliari. Una squadra intelligente, che non vuole strafare ma sa come stare in campo. Un approccio che paga i dividendi nella fattispecie col Cagliari e che per ora leva i friulani dalle zone bassissime della classifica.

===CAGLIARI===

RAFAEL 5,5 – Sui gol non può nulla ma non convince a pieno oggi, specie in un paio di uscite alte.

Paolo FARAGO’ 6,5 – Partita onesta, condita dalla bella discesa che porta l’assist per il gol di Joao Pedro.

Fabio PISACANE 4,5 – Davvero evitabile il secondo giallo che lascia i suoi in 10; ma al di là di quello – visto che era comunque tempo di recupero – paga il gap fisico che consente a Okaka alla fine di lavorare per il gol vittoria.

Ragnar KLAVAN 6 – Partita ordinata quella del centrale estone. Legge bene le situazioni pericolose e contiene quasi sempre con successo le sfuriate di Okaka.

Babis LYKOGIANNIS 5,5 – Non si macchia di particolari errori, ma dal punto di vista della spinta offensiva non offfre praticamente nulla ai suoi. Tant’è che dopo un tempo Maran decide di averne abbastanza. Dal 46’ Luca PELLEGRINI 6,5 – E con Pellegrini la musica cambia parecchio. Tante discese del terzino sinistro cagliaritano. Si conferma uno dei migliori in questo momento, in questo preciso ruolo, all’interno del campionato italiano.

Artur IONITA 6 – Partita di sostanziale ordine in mezzo al campo. Mette dentro un paio di palloni che un Joao Pedro in versione meno efficace del solito non riesce a tramutare in gol.

Luca CIGARINI 6 – La solita buona partita in cabina di regia. Non ci sono picchi o giocate particolari da registrare; tantomeno ci sono errori.

Marko ROG 6 – Un primo tempo decisamente convincente unito a una ripresa decisamente in calando. La risultate è comunque sufficiente. Era al rientro. Dall’81’ Daniele RAGATZU – sv.

Radja NAINGGOLAN 6,5 – E’ il più pericoloso del Cagliari nel primo tempo. Le solite palle rubate; i soliti tentativi da fuori; un palo colpito sullo 0-0 che forse avrebbe cambiato la storia di questa partita. Cala anche lui un po’ nella ripresa, ma si conferma comunque come una certezza di questa squadra.

Joao PEDRO 6 – Sì, c’è il gol. Ma ci sono anche tante occasioni mancate di un nulla e un pomeriggio sostanzialmente meno brillante rispetto al solito.

Giovanni SIMEONE 5,5 – Non è mai pericoloso per la porta di Musso ed è sempre ben contenuto a turno dai 3 di difesa dell’Udinese. Dal 60’ Alberto CERRI 6 – Il suo ingresso porta fisicità a un Cagliari che ne aveva bisogno. Sforna un assist davvero pregevole per Joao Pedro, che però – gol escluso – oggi combina davvero poco.

All. Rolando MARAN 5,5 – Il suo Cagliari non parte neanche male, anzi, l’avvio è tutto dalla sua. Il gol subito però lo manda un po’ in confusione e anche la reazione è decisamente tardiva. Per lunghi minuti della ripresa infatti gli isolani insistono in un possesso a basso ritmo che non scalfisce l’organizzazione dell’Udinese. Quella di oggi era una prova del nove dopo il ko con la Lazio per capire le reali ambizioni: e il Cagliari, in qualche modo, ne esce ridimensionato.