Le pagelle di Udinese-Fiorentina 0-0: De Paul il più ispirato, Caceres non sbaglia nulla

--- Le pagelle dell'Udinese ---

Juan MUSSO 6 - Non viene mai interpellato nei 90 minuti, ma nel recupero si supera con un tuffo miracoloso su missile di Chiesa

Rodrigo BECAO 6 - Altra grande prova per il brasiliano

William TROOST-EKONG 6 - Annulla Chiesa e Vlahovic

Bram NUYTINCK 6 - Attento e concentrato anche se rischia di regalare il gol a Milenkovic in occasione del palo

Jens Stryger LARSEN 5,5 - Si limita ai compiti difensivi

Rolando MANDRAGORA 6,5 - Ci prova con un mancino da fuori area in avvio, è sempre nel vivo dell'azione dei friulani

Mato JAJALO 5 - Impalpabile, tantissime palle perse (dal 70' FOFANA 6 - L'ingresso del francese dà nuova linfa al centrocampo bianconero, anche se sbaglia un gol già fatto a 10 metri da Dragowski)

Ken SEMA 6 - Spinge tantissimo su Lirola, ma cala nella ripresa (dall'81' ZEEGELAAR S.V.)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - L'argentino sale in cattedra nella ripresa, portando prima a spasso mezza difesa viola e poi sfiorando il vantaggio con una gran botta a fil di palo. Altre due occasioni prima di spegnersi nel finale

Stefano OKAKA 6 - L'occasione più pericolosa dell'Udinese è sua: l'ex Watford, in anticipo su Caceres, devia il pallone di testa di poco sulla traversa difesa da Dragowski. Poi poco altro

Ilija NESTOROVSKI 5,5 - Si danna tanto per i compagni, ma non conclude mai in porta. Non un dettaglio tracurabile per un attaccante (dal 60' LASAGNA 6 - Impegna Dragowski dal limite e non molla fino al 95')

All. Luca GOTTI 6 - Quarto pareggio consecutivo, sprazzi di gioco e cambi azzeccati. Bilancio positivo, un po' meno la classifica

Okaka e Caceres a duello in Udinese-FiorentinaImago

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Bartlomjei DRAGOWSKI 6 - Ordinaria amministrazione

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Nel primo tempo sfiora il vantaggio con una botta al volo: coordinazione da applausi, il palo gli nega la gioia

German PEZZELLA 5,5 - Il capitano va in difficoltà con la fisicità di Okaka prima e la velocità di Pezzella poi

Martin CACERES 6,5 - Il migliore dei suoi: anticipi puntuali e personalità strabordante. Promosso a pieni voti

Pol LIROLA 5,5 - Riesce a fatica a contenere Sema

Milan BADELJ 5 - Perde una quantità spropositata di palloni, un ritorno da titolare amaro (dall'87' PULGAR S.V.)

Alfred DUNCAN 5,5 - Prestazione altalenante dell'ex Sassuolo, condizionata da un dolorosissimo ginocchio contro ginocchio a fine primo tempo

Gaetano CASTROVILLI 6 - Qualche lampo di genio, ma anche tante scelte sbagliate

IGOR 5 - Chi l'ha visto dietro le punte? (dal 72' CUTRONE 5,5 - Fatica a rendersi pericoloso anche se offre un ottimo assist, poi sprecato, a Castrovilli)

Federico CHIESA 6 - Musso gli nega la gioia allo scadere. Partita da gladiatore

Dusan VLAHOVIC 5 - Rispetto al compagno di reparto si sacrifica meno e dà meno profondità alla squadra. Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni

All. Giuseppe IACHINI 5,5 - La fase difensiva della Fiorentina è da promuovere, l'attacco è da rivedere