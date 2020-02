Le pagelle di Udinese-Inter 0-2: Sanchez e Brozovic suonano la carica, Eriksen stecca la prima

--- Le pagelle dell’Udinese ---

Juan MUSSO 5,5 - Non ha neanche il tempo di sistemarsi tra i pali che il baby Esposito lo costringe a superarsi in angolo. Nel primo tempo è l'unico pericolo che corre. Nella ripresa pasticcia: subisce l'1-0 sotto le gambe e sbaglia l'uscita su Sanchez causando il rigore

Rodrigo BECAO 5 - Bene fino a quando perde Sanchez in marcatura in occasione dell'azione del rigore

Sebastien DE MAIO 6 – Annulla Lukaku negli ultimi 30 metri nella prima ora di gioco. I gol dell'Inter non sono sua responsabilità

Bram NUYTINCK 5 - Il 29enne olandese è il responsabile del vantaggio iniziale di Lukaku: il belga riceve palla da Barella e Bram gli concede 2 metri di distanza. Un suicidio (dal 71' JAJALO 5,5 - Entra a partita praticamente finita. Non cambia l'inerzia)

Jens STRYGER LARSEN 5,5 – Young gli nega la gioia del gol su un tiro diretto nell'angolino. Si spegne nel secondo tempo

Seko FOFANA 6,5 - Un rullo compressore che a intermittenza semina il panico dalle parti di Vecino e Barella. Due sue conclusioni potenti nel primo tempo fanno venire i brividi ai tifosi nerazzurri, ma Padelli c'è. Nella ripresa non abbassa i ritmi e continua a martellare fino a quando esce (dall’83’ Teodorczyk S.V.).

Rolando MANDRAGORA 6 - Uno, massimo due tocchi. Sempre più metronomo della regia friuliana. Promosso anche se il risultato è negativo

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Per lui è una gara speciale: l'argentino è finito più volte nel mirino di Marotta tra la scorsa estate e l'ultima finestra di mercato invernale. Assieme a Fofana è il migliore in campo dell'Udinese con missili improvvisi che partono dal suo destro

Ken SEMA 6 - Lo svedese vince il duello fisico con Moses, ma concede un po' troppo spazio ad Esposito nel primo tempo (dal 71’ ZEEGELAAR 5,5 - Si vede pochissimo);

Kevin LASAGNA 6 - Dà fastidio a De Vrij e Skriniar fino a quando sfiora il 2-1 nel finale. Sfortunato

Stefano OKAKA 5,5 - Lotta, si danna, subisce e commette falli. Ma alla fine la sua prestazione non convince pienamente. Reclama un rigore inesistente

All. Luca GOTTI 6 – Quarta sconfitta di fila per i bianconeri che lottano per un'ora allo stesso livello della banda di Conte. La sensazione è che manchino i cambi di qualità

Lukaku - Udinese-Inter - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

--- Le pagelle dell’Inter ---

Daniele PADELLI 6 – Per lui è l’esordio assoluto in campionato con la maglia nerazzurra. In Serie A ha giocato l’ultima volta il 28 agosto 2016 con il Torino. Si fa trovare pronto quando serve

Milan SKRINIAR 6 - Guida la difesa con la solita personalità, galvanizzato dalla fascia di capitano al braccio per l'assenza di Handanovic. Unica macchia? Perde la marcatura di Lasagna nel finale e rischia il 2-1. Niente di grave, col senno di poi

Stefan DE VRIJ 6,5 - Un muro. Granitico. Sulle percussioni di Fofana tiene sempre l'ivoriano a distanza di sicurezza. Ennesima prova di spessore

Alessandro BASTONI 6 - Il classe '99 è entrato pienamente nelle rotazioni di Conte. E non potrebbe essere altrimenti. Esce coi tempi giusti, vince una marea di duelli e ascolta i colleghi più esperti di lui. Un peccato salti il derby per diffida

Victor MOSES 5,5 – Il duello con Sema è per forti di cuore e lui soffre tantissimo lo svedese che più volte lo supera. Tempo al tempo (dall’83’ D’AMBROSIO S.V.).

Matias VECINO 5,5 - Tanta legna come al solito, ma anche tanta imprecisione. Non è al top della forma e si vede

Nicoló BARELLA 6,5 – Partita a due facce: per il ragazzo di Cagliari c'è un pre Eriksen e un post Eriksen. Già, perchè fino a quando è in campo il danese lui deve tenere le redini del centrocampo e fatica non poco. Dal 60' in poi, con l'aiuto di Brozo, ha meno compiti di copertura e si inventa l'assist dell'1-0

Christian ERIKSEN 5,5 – Il debutto dell'ex Spurs delude le aspettative. Il danese inizia bene recuperando palloni e concludendo due volte in porta, ma i suoi tiri non impensieriscono Musso e più passa il tempo più sparisce dal vivo della manovra. Ha nelle gambe un'ora di gioco, l'impressione che non sia ancora entrato nelle logiche contiane. Più che comprensibile (dal 57’ BROZOVIC 6,5 - Con i suoi tempi cadenzati dà tranquillità e centimetri al centrocampo nerazzurro. Un toccasana).

Video - Conte: "Eriksen così così? Ho forzato il suo inserimento, ma ha qualità ed esperienza importanti" 01:34

Ashley YOUNG 6 - Un paio di scorribande (con tiro) interessanti impreziosiscono la sua gara. Salva lo 0-0 con una chiusura decisiva su Stryger Larsen. Meglio del collega di fascia opposta Moses

Romelu LUKAKU 8 - Orfano del suo partner ideale (Lautaro) nei primi 45 minuti dà il meglio di sè a centrocampo piuttosto che negli ultimi 30 metri, guadagnando un paio di falli preziosi e facendo salire la squadra. Nella ripresa si trasforma nel solito trascinatore, o meglio ancora nel "leader spirituale" della banda di Conte. In una partita rognosa come quella della Dacia Arena, il 15° e il 16° gol in campionato del belga (terzo solo a CR7 e Ciro Immobile) sono un'oasi nel deserto. Sei minuti da applausi del gigante di Anversa bastano per strappare 3 punti vitali per la lotta scudetto

Sebastiano ESPOSITO 6 – Dopo 30 secondi impegna i guantoni di Musso con un tiro dalla distanza: il manifesto del suo approccio in campo: potenza e imprevedibilità. Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, ma è anche impreciso. Conte lo toglie dopo un'ora di gioco e cambia la partita (dal 58’ SANCHEZ 7 - La svolta della partita. Il Nino Maravilla non dà punti di riferimento alla retroguardia friulana, creando spazio anche per Lukaku. Così' nasce il gol dell'1-0. Non contento si guadagna il rigore poi realizzato da Romelu. Un dolce ritorno a Udine, Alexis sarà determinante per il finale di stagione dell'Inter).

All. Antonio CONTE 7 - Lancia dal 1' i tre nuovi acquisti dalla Premier League con coraggio e, al netto della condizione fisica di Moses, Young ed Eriksen, ottiene buone risposte. I suoi cambi propiziano il successo dei nerazzurri: Brozovic e Sanchez spaccano la partita in due. Il suo pupillo Lukaku è ancora una volta decisivo. Solo belle notizie. La settimana del derby inizia nel migliore dei modi.