Le pagelle di Udinese-Milan 1-0: Musso sv, Piatek non si sblocca, si salva Donnarumma

Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO sv – Il Milan non ha tirato in porta nemmeno una volta in tutti i 90 minuti.

William TROOST-EKONG 6,5 – Strepitoso un recupero su Piatek nel primo tempo, a testimonianza di una prova super del reparto arretrato dei friulani.

Rodrigo BECAO 7,5 – Man of the match con gol-partita e altri interventi efficaci a sbarrare la strada a Piatek. Che esordio da favola per il difensore brasiliano!

SAMIR 6 – Rischia tanto e forse viene graziato dalla Var per quel braccio largo in area. Al netto di quell’episodio la sua performance è onesta.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 – Spinge tanto sulla fascia indirizzando qualche buon cross al centro dell’area. Prezioso.

Mato JAJALO 7 – Padrone incontrastato del centrocampo che spesso e volentieri si sgancia provando a impensierire Donnarumma. Autoritario.

SEKO FOFANA 6,5 - Domina in sala macchine al pari del compagno di reparto e spesso è pure efficace in ripartenza. Quando parte palla al piede non si riesce a contenere: gli è mancata sola la precisione in fase di conclusione a rete. (71' NESTOROWSKI 6 - Impatta con il giusto piglio).

Rolando MANDRAGORA 6 – Prova ordinata, seppur a fari spenti. Lottatore della linea mediana.

Giovanni PEZZELLA 6 – Anche lui ara la sua fascia, ma spesso è impreciso al momento del cross. Ultima recita in maglia bianconera prima di passare al Parma? (81' SEMA sv)

Ignacio PUSSETTO 6 – Si accende a intermittenza, ma quando parte mette spesso e volentieri in difficoltà i difensori rossoneri. Ancora comunque lontano dal top della forma. (72’ DE PAUL 6,5 – Entra e sforna l’assist per Becao. È fondamentale per questa Udinese, ma il mercato sa essere impietoso).

Kevin LASAGNA 6 – Sgomita e suda la maglia da unico terminale offensivo. Nel finale un super Donnarumma gli nega un gol già fatto.

All. Igor TUDOR 6,5 – Prova tignosa della sua Udinese, abile ad approfittare della prima grave defaillance della difesa rossonera mostrando una più che dignitosa organizzazione di gioco. Sarà una stagione di lotta e sofferenza per questa squadra, specialmente se davvero De Paul dovesse partire. Intanto arrivano tre punti di siderale importante già alla prima in campionato.

Udinese-Milan - Serie A 2019/2020Getty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Migliore in campo con miracolo sulla girata improvvisa di Lasagna nel finale.

Davide CALABRIA 5 – Spinge con poca, pochissima qualità, e sbagli aperaltro troppi appoggi. Confusionario.

Mateo MUSACCHIO 5,5 – Sbanda in marcatura su Lasagna in qualche occasione. Non il massimo della sicurezza.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Uno dei meno peggio, utile nello smistare pallone e attento dietro. Prova, invano, a dare l’esempio.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 – Si limita al compitino e alle volte fallisce pure in quello.

Hakan ÇALHANOGLU 5 – Incapace di calarsi nel ruolo di regista davanti alla difesa. Avrebbe modo di innescare gli uomini offensivi ma non è efficace in fase di rifinitura. La sensazione è che manchi sempre un centesimo per fare un euro: eterno incompiuto, in qualunque ruolo del campo giostri.

Fabio BORINI 5,5 – Stavolta impegno ed abnegazione non bastano. Non è un fattore in questa partita. (60’ KESSIE 5 – Si perde Becao sul gol dell’Udinese).

PAQUETÀ 5,5 – Suo l’unico tiro verso la porta di una certa pericolosità, ma è in netto ritardo di condizione e ancora lontano dai suoi migliori standard, quelli mostrati al suo arrivo in Italia. (77' PAQUETA' sv)

SUSO 5 – Stecca piuttosto netta nel ruolo di trequartista: senza tirarla troppo per le lunghe, un pesce fuor d’acqua.

Krzysztof PIATEK 5 - Emblema delle difficoltà rossonere e del suo momentaccio: polveri bagnatissime per l'uomo da 30 gol nella stagione 2018/2019. La condizione non lo sorregge (ancora), i compagni neppure: Giampaolo si augura di ritrovarlo al più presto, ma nel frattempo finisce dietro la lavagna.

Samu CASTILLEJO 5 – Mai un tiro in porta, solo qualche spunto degno di nota rovinato sistematicamente sul più bello. Non ha la fisicità (né la classe) per giocare seconda punta in Serie A. (75’ LEAO 6 – Si sbatte, ma il tempo a disposizione è troppo esiguo).

Allenatore: GIAMPAOLO 5 – Molto male il suo “primo” Milan: squadra confusionaria e atleticamente molto indietro di condizione. Troppi giocatori fuori ruolo e un impianto di gioco che non decolla; sarà fondamentale inserire i nuovi prima possibile e sperare che dal mercato arrivi qualcuno… Questa squadra così com’è non assolutamente da quarto posto.