Le pagelle di Udinese-Napoli 1-1: Lasagna e Fofana sugli scudi, Insigne flop

Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO 5,5 – Sorpreso (e forse mal posizionato?) sul gol dell’1-1 firmato Zielinski.

Sebastian DE MAIO 6 - Porta a casa la pagnotta con una performance attenta. Sul pezzo.

William TROOST-EKONG 6 – Disputa una buona partita nel complesso, ma forse su Zielinski avrebbe potuto accorciare con più solerzia.

Bram NUYTINCK 6,5 – Solido e combattivo là dietro; non si passa dalle sue parti.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 – Qualche sofferenza in fase difensiva, ma nel complesso disputa una gara caparbia.

TER AVEST 6 – Buon lavoro sulla corsia di destra. Diligente. (74’ PUSSETTO 5,5 – Non incide nel finale.)

Rolando MANDRAGORA 5,5 – Senza mordente nell’occasione che porta all’1-1 azzurro, troppo molle nel contrasto con Mertens.

Seko FOFANA 7 – Veste i panni dell’uomo assist questa sera: davvero poderosa la sua progressione palla al piede seguita dal filtrante in stile playstation per Lasagna. Applausi.

Rodrigo DE PAUL 6 – Pochi guizzi ma quando si accende sono dolori per la difesa del Napoli. (84’ BARAK sv)

Stefano OKAKA 6 – Lotta come un gladiatore e sa rendersi utile per la squadra. Lottatore.

Kevin LASAGNA 7 – Fa un figurone al cospetto dei due centraloni del Napoli Koulibaly e Manolas: regala sempre profondità alla squadra ed è freddo davanti a Meret nel momento più propizione. (90’ BECAO sv)

All. Luca GOTTI 6,5 – Ottimo (e meritato) pareggio che infonde convinzioni ed autostima alla sua squadra. Conferma.

Udinese-Napoli - Gol di ZielinskiGetty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Non può nulla nell’uno contro uno con Lasagna nella prima frazione.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Una delle note positive del Napoli questa sera; cresce alla distanza e nella ripresa è un fattore sulla corsia di destra.

Kostas MANOLAS 6 – Tiene botta nonostante tutto, nessuna sporcatura da rilevare nel suo match.

Kalidou KOULIBALY 5 – Lasagna gli scappa via in occasione del gol friulano. Peccato capitale per il difensore senegalese.

MARIO RUI 5,5 – Spinge molto ma non è mai preciso al momento dei rifornimenti.

Fabian RUIZ 6 - Non è in serata di grazia, ma quanto meno si sbatte per la causa.

José CALLEJON 5 – Proprio non gli riesce di incidere nel match. Momentaccio.

Piotr ZIELINSKI 7 – Nel secondo tempo si carica la squadra sulle spalle e trova il gol che salva il Napoli da sconfitta certa. È quello che gli si chiede di fare, dopotutto.

Lorenzo INSIGNE 4,5 – E’ il peggiore in campo alla Dacia Arena e simbolo della disastrosa recita partenopea nella prima frazione di Udine. Netto passo indietro rispetto alla performance contro il Bologna. (46’ LLORENTE 6 – La sola presenza basta a incrinare le certezze dei difensori friulani. Gli è mancato il guizzo sottoporta)

Hirving LOZANO 5,5 – Tanto movimento, ma zero incisività. Fumoso. (62’ YOUNES 6 – Vivo e frizzante nel finale di gara)

Dries MERTENS 5,5 – Partecipa all’azione dei gol andando a ringhiare su Mandragora, ma nel complesso fa troppo poco per meritare l’insufficienza. Irriconoscibile anziché no.

All.: Carlo ANCELOTTI 5,5 – Napoli spento e sbiadito nel primo tempo, finalmente capace di reagire nella ripresa. Senza vittorie da sette turni. Un’eternità.