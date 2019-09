=== UDINESE ===

Juan MUSSO 5 – Sul primo gol sbaglia completamente l'intervento. Sugli altri due non può nulla.

William TROOST-EKONG 5,5 – Fatica su Gervinho, sul terzo gol del Parma si fa saltare con troppa facilità.

Rodrigo BECAO 6 – Prestazione sufficiente, riesce a chiudere il più possibile su Kulusevski.

SAMIR 6,5 – Lotta contro Inglese su tutti i palloni e vince praticamente sempre i duelli con l'attaccante avversario.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 – Spinge tanto sulla fascia, utilissimo soprattutto nella prima frazione. (Dal 79' Łukasz TEODORCZYK 6: Nel finale cerca il gol in più occasioni).

Mato JAJALO 6 – Prova ordinata in mezzo al campo, dove prova a fare da collante tra difesa e attacco e lo fa abbastanza bene.

Rolando MANDRAGORA 6 – Prova ordinata, seppur a fari spenti. Lottatore della linea mediana. (Dal 54' Seko FOFANA 5,5: Entra nel momento di maggiore difficoltà dei suoi, ma affonda insieme ai compagni).

Ken SEMA 5,5 - Ci prova a più riprese a farsi vedere sulla fascia, ma spesso corre a vuoto e male.

Kevin Lasagna - Udinese-Parma Serie A 2019/20Getty Images

Rodrigo DE PAUL 7 – Nonostante le tante chiacchiere di questi giorni per il mercato, gioca una signora partita a tutto campo. Gli manca solo il gol che meriterebbe a più riprese.

Kevin LASAGNA 6,5 – Sgomita e suda la maglia. Superbo in occasione del contropiede del primo gol. Si spegne un po' nella ripresa.

Ilija NESTOROVSKI 5,5 - Qualche lampo nel primo tempo, poi poco altro. (Dal 68' Ignacio PUSSETTO 6: Va vicino al gol appena entrato, forse poteva giocare dall'inizio).

All. Igor TUDOR 6 – L'Udinese gioca anche una buona partita, ma in maniera un po' sorprendente finisce sconfitta addirittura per 3-1. Il vero problema di questa sera è stata la concretezza davanti al portiere. Con un po' più di cinismo il risultato sarebbe stato molto diverso.

Riccardo Gagliolo - Udinese vs Parma - Serie A TIM 2019/2020LaPresse

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6,5 – Perfetto in ogni occasione. Bravissimo a salvare i suoi a più riprese nel primo e secondo tempo.

Vincent LAURINI 6 – Partita onesta, soffre poco Sema dalla sua parte. (Dal 69' Giuseppe PEZZELLA 5,5: Entra un po' in punta di piedi, facendosi vedere molto poco).

Simone IACOPONI 5 – Deve ringraziare Bruno Alves che in tante occasioni mette una pezza. Sbaglia tutto in occasione del primo gol, Lasagna lo salta come un birillo.

Bruno ALVES 6,5 – Altra grandissima partita del portoghese. Grande e solida roccia della retroguardia crociata. Difende tutto ciò che passa dalle sue parti.

Riccardo GAGLIOLO 6 – Soffre e non poco le percussioni offensive di Stryger. Però poi ripaga i compagni con un inserimento da campione e un grandissimo che porta avanti i suoi.

Antonino BARILLA 6 – Come al solito corre per quattro nel mezzo. Comunque stavolta non brilla come contro la Juve.

Alberto GRASSI 6,5 – Si prende un giallo nei primi minuti che un po' lo condiziona. Per il resto gioca un'ottima gara praticamente a tutto campo, sia in difesa che in attacco. (Dal 63’ Juraj KUCKA 6: La calma che porta in campo e che trasmette ai compagni è eccellente. Entra nel momento giusto).

HERNANI 5,5 – Altra partita ricca di poche luci e tante ombre. Si vede che il ragazzo ha i numeri, ma fatica ancora a mettersi in luce.

Dejan KULUSEVSKI 6 – Strana partita del nuovo giocatore del Parma. Sbaglia tantissimo, ma comunque si rivela utilissimo per i due assist ai compagni in occasione del primo e secondo gol.

Roberto INGLESE 6,5 – Il solito, immenso, Roberto Inglese. Si prende un sacco di botte, corre e tanto ma non gli arriva mai una palla. E poi dal nulla la butta dentro nell'unica occasione a disposizione. Perfetto. (Dall'82 Andreas CORNELIUS S.V)

Gervinho in gol in Udinese-Parma - Serie A 2019/20LaPresse

GERVINHO 7 – Croce e delizia di questo Parma. A tratti è irritante con la sua voglia di fare sempre tutto da solo. Ma quando parte fa sempre paura. Bravo ad inserirsi nel primo gol, superbo in occasione dell'assist per Bobby English.

All. Roberto D’AVERSA 6,5 – La prepara alla solita maniera, ma all'inizio rimane spaesato, dato che è l'Udinese a colpire meglio in ripartenza. Poi deve ringraziare Gervinho per il pareggio. Nella ripresa il Parma gioca come sa e continua con il suo solito cinismo fino al 3-1 finale.

***

