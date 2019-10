Le pagelle di Udinese-Roma 0-4: Zaniolo non si ferma più, Pastore incanta. Samir e Becao da horror

--- Le pagelle dell'Udinese ---

Juan MUSSO 5,5 - Tunnel di Zaniolo e gol di Kluivert preso sul suo palo, poi salva il risultato in un paio di occasioni, ma non bastano per la sufficienza

Rodrigo BECAO 4,5 - In tempi di Var, il suo braccio teso in area di rigore è una svista da circolino rosso. Pessimo come tutti i suoi compagni di reparto

William TROOST-EKONG 4,5 - Si fa scherzare da Kluivert sul 3-0 e riempie tutta la sua prestazione di errori evitabili

SAMIR 4 - Pronti-via, il suo errore sul gol di Zaniolo è imperdonabile. Senza quella disattenzione probabilmente la partita avrebbe preso binari diversi. Altre amnesie sparse per i novanta

Hidde TER AVEST 5 - Praticamente non pervenuto (dal 55' NESTOROVSKI 5,5 - Il suo ingresso non sposta gli equilibri nè in fase offensiva nè in quella difensiva)

Rolando MANDRAGORA 5 - Stretto nella morsa di Veretout e Mancini si vede poco. Viene sostituito dopo un tempo (dal 46' BARAK 5 - Non meglio del suo compagno di reparto).

Mato JAJALO 6 - Assieme alla velocità di Okaka, le bordate del bosniaco sono gli unici pericoli dei friulani. Pau Lopez gli nega il 4-1 nel finale

Rodrigo DE PAUL 5 - Tanti, tantissimi errori dal giocatore che dovrebbe essere il faro del centrocampo di Tudor. Si iscrive al tabellino solo per un'ammonizione. Dovrebbe tirare una riga dopo le prime dieci giornate e cominciare un nuovo campionato. E' anche, e soprattutto, una questione di atteggiamento

Stefano OKAKA 5,5 - Nei primi venti minuti sulla sinistra è una spina nel fianco della retroguardia capitolina. Non a caso si guadagna con furbizia l'espulsione di Fazio. Si spegne nella ripresa

Kevin LASAGNA 5 - Ci prova anche lui in avvio, ma poi macchia la sua serata con una deviazione sciagurata che serve il 2-0 a Smalling sul piatto d'argento (dal 79' PUSSETTO s.v.).

All. Igor TUDOR 4 - Pochissime idee in attacco, confusione a centrocampo e difesa colabrodo. C'è da resettare tutto e ricominciare da capo: Genoa, Spal e Samp sono alla portata dei friulani. Il tris di "appuntamenti salvezza" ci diranno molto di più del valore della sua Udinese

--- Le pagelle della Roma ---

Pau LÓPEZ 6 - Il suo gesto più bello lo si vede allo scadere sulla bordata di Jajalo. Per il resto spettatore non pagante

Davide SANTON 6 - Fa il suo senza strafare, Fonseca gli darà altro spazio nel corso dell'anno

Chris SMALLING 6,5 - Inizia con un passaggio assassino a Mancini che costa un'ammonizione al 2' per l'azzurro. Cresce durante la gara e corona il suo terzo mese italiano con il primo gol

Federico FAZIO 5,5 - Parte bene prendendo le misure a Okaka e amministrando la difesa. Al 33' viene penalizzato da una decisione piuttosto severa di Irrati che giudica un classico spalla contro spalla con l'attaccante bianconero passibile di espulsione. Il Var conferma la decisione. Piuttosto sfortunato l'argentino

Aleksandar KOLAROV 7 - L'out di sinistra è la sua prateria e lui fa avanti-indietro con la solita generosità. Pericoloso sulle palle inattive, è glaciale dagli undici metri

Gianluca MANCINI 6,5 - Utilizzato da mediano, gioca meglio di tanti che masticano quel ruolo da anni, si sposta in difesa dopo l'espulsione di Fazio. Promosso a pieni voti

Jordan VERETOUT 6,5 - Legna a centrocampo, lavoro come al solito invisibile, ma non per questo meno importante. In costante ricerca del suggerimento veloce, il francese è un altro uomo-chiave di Fonseca

Nicolò ZANIOLO 7 - Momento d'oro dell'enfant prodige giallorosso. Terzo gol decisivo nelle ultime tre e un'altra prestazione di spessore con pochissimi errori. Sfiora un paio di volte la doppietta (dal 78' FLORENZI s.v.)

Javier PASTORE 7,5 - Un missile al volo al 10' di pura coordinazione è solo l'antipasto di una serata magica per il Flaco. Tecnica e qualità a servizio della squadra, mixate (finalmente!) ad una condizione fisica inviadiabile. La sua percussione centrale e l'assist a Kluivert del terzo gol sono da far vedere e rivedere in tutte le scuole calcio (dal 69' CETIN 6 - Si vede poco, ma a Roma ci si aspetta grandi cose da lui).

Justin KLUIVERT 7 - Vivacissimo tra le linee, il gol del 3-0 è un autentico capolavoro di tecnica e visione di gioco. Si guadagna il rigore poi trasformato da Kolarov (dal 73' PEROTTI 6 - Sul 4-0 c'è poco da fare, specie se si abbassano i ritmi. Tocca poche palle)

Edin DZEKO 6 - Partita a servizio della squadra con un paio di spunti verso la porta. Una pausa dal gol ogni tanto gli è pure consentita, specie se la Roma viaggia a questo ritmo

All. Paulo FONSECA 7,5 - La squadra sta prendendo piano piano le sue sembianze e la zona Champions è una diretta conseguenza. Cambiano gli interpreti, ma rimane immutato il piano di gioco. La sua Roma può sognare, infortuni permettendo