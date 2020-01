=== Udinese ===

Juan MUSSO 7: il Sassuolo viene demoralizzato anche a causa della sua saracinesca sulle varie conclusioni di Boga, Traoré e Kyriakopoulos. La piazza bianconera lo premia come miglior giocatore del 2019. E ne ha ben donde.

Rodrigo BECÃO 6,5: rientro in grande stile, senza rischiare e con buoni inserimenti offensivi sui calci piazzati.

William TROOST-EKONG 6,5: comanda la difesa bianconere con grande autorità. Letteralmente annullata la "mina vagante" Caputo.

Bram NUYTINCK 6,5: quanta generosità nel fare da scudo ai tentativi a botta sicura di Boga e Traoré...

Jens STRYGER LARSEN 6: prestazione sbavature sulla fascia destra anche se, nella gara in questione, non è tra i primi protagonisti.

Seko FOFANA 8: guida l'Udinese alla goleada coi due assist vincenti a favore di Sema e De Paul. Contropiedista nato, lavora due ottimi palloni, in velocità, per gli acuti dei propri compagni di squadra. Il suo ritorno in grande stile, dopo le tante panchine nella gestione Tudor, sono una manna per lo scacchiere di mister Luca Gotti.

Rolando MANDRAGORA 7: gran cross, il suo, dalla sinistra, per la rete con cui Stefano Okaka apre l'incontro. Non c'è angolo battuto da lui che non metta in grave pericolo la difesa avversaria. Il pubblico di casa gli tributa la giusta standing ovation al momento della sua sostituzione.

Dal 75' Mato Jajalo 6,5: puntuale su ogni palla vagante, che riconquista e trasforma in ottimi suggerimenti per trasformare l'azione da difensiva a offensiva.

Rodrigo DE PAUL 7,5: per la prima volta in carriera, va a segno per la terza partita consecutiva in Serie A. Nel primo tempo sfiora già l'acuto (sempre imbeccato da Fofana) con un delizioso pallonetto, di poco a lato, dopo una travolgente serpentina nella trequarti avversaria. Sarebbe "venuto giù" lo stadio, come si sul dire. E' successo, poi, al 91'.

Ken SEMA 7,5: straordinaria prova sulla mancina, in cui "rulla" Toljan e sfonda di continuazione, sino a trovare l'acuto personale con un diagonale rasoterra mancino imprendibile.

Stefano OKAKA 7,5: autentico ariete dell'attacco bianconero. La VAR prova ad annullargli anche questo gol (dopo i due tolti nell'ultima partita di Lecce) per un presunto "blocco" in area di Rodrigo Becão ai danni di Ferrari. Questa volta, però, nulla è cambiato sul tabellino.

L'esultanza di Stefano, Udinese-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Dall'85' Lukasz Teodorczyk: sv.

Kevin LASAGNA 6: ha la possibilità di stappare il match dopo soli 6' in contropiede, annullato però dal pronto intervento in uscita di Consigli. Gioca una buona partita, senza però strafare.

Dal 62' Ignacio Pussetto 6,5: entra "indemoniato", lottando su ogni pallone. Gli manca solamente il gol.

Mister Luca GOTTI 7,5: quarta vittoria su 9 partite di campionato. La terza consecutiva. Più il 4-0 al Bologna in Coppa Italia: la squadra lo segue, è più ordinata e, al contempo, aggressiva. L'Udinese si è ritrovata, in casa, un grandissimo allenatore.

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5: prova a salvare capra e cavoli con qualche ottimo intervento, ma di fronte ha una difesa a dir poco arrendevole.

Jeremy TOLJAN 5: l'ex Borussia Dortmund e Celtic viene travolto, sulla fascia di competenza, da Ken Sema. Ci capisce davvero poco...

Ken Sema, Jeremy Tolian, Udinese-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Dal 75' Mert Müldür 6: entra bene in partita. Grande spinta sulla destra, da cui rifornisce con generosità la linea offensiva neroverde.

Giangiacomo FERRARI 5: labile in marcatura, Okaka e compagnia hanno vita facile.

Filippo ROMAGNA 5: disimpegni scriteriati ed errori di posizioni. Prestazione difensiva da dimenticare

ROGERIO 6: al rientro, disputa una partita senza errori sull'out di sinistra, in cui sembra predicare nel deserto.

Dall'86' Georgios Kyriakopoulos: sv.

Francesco MAGNANELLI 5,5: ha generosità e carattere. Ma a centrocampo finisce per subire il ritmo incessante di Fofana, Mandragola e De Paul.

Pedro OBIANG 5: poca inventiva in fase nevralgica, zero interdizione. De Zerbi non può certo essere soddisfatto della sua prestazione.

Hamed Junior TRAORE 6,5: uno dei pochi, insieme a Boga, a meritarsi la sufficienza "rotonda". La gioia del gol gli viene negata solamente da un grande Musso.

Filip DJURICIC 4,5: peggiore in campo, quasi indisponente sulla trequarti. De Zerbi lo toglie quasi "di pancia" subito dopo il raddoppio dell'Udinese.

Dal 69' Giacomo Raspadori 6: classe 2000, un'occasione all'attivo e tanta brillantezza là davanti. Il futuro è suo.

Jeremie BOGA 6,5: dribbling e imprevedibilità, largo sulla sinistra. Davanti allo specchio, scalda più volte i guantoni a Musso.

Francesco CAPUTO 5,5: un assist di buona fattura a inizio ripresa, a beneficio di Traoré, e nient'altro. Giornata poco proficua.

Mister Roberto DE ZERBI 5: squadra assente, anche se martoriata dalle assenze. Ora, per evitare che la situazione in classifica precipiti, occorre accantonare le illusuioni guardioliste di grandeur e badare al sodo in ottica salvezza.