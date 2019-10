Le pagelle di Udinese-Torino 1-0: Okaka match winner, Opoku monumentale; male Verdi

Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO 6,5 – Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa: che riflesso sulla rovesciata di Belotti!

Nicholas OPOKU 7 - Alla Dacia Arena è un autentico gladiatore capace di esaltarsi nella “battaglia”. Insuperabile e utile anche quando si tratta di rilanciare l’azione. Re Leone.

William TROOST-EKONG 6,5 – Qualche sporcatura dietro, ma anche qualche salvataggio decisivo.

SAMIR 6 – Soffre oltremodo le folate di Ansaldi in avvio, ma lentamente prende le misure.

Hidde TER AVEST 6 – Attento in fase difensiva, pur senza strafare. (63’ BECAO 6 – Impatta col giusto cipiglio, anzi, forse è sin troppo combattivo).

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Partita di sostanza e qualità: splendido l’assist che manda in gol Okaka.

Mato JAJALO 6,5 – Sempre nel vivo del match, protagonista in entrambe le fasi: colonna portante di questa Udinese. (74’ WALLACE 6 – Fa legna nella parte finale della gara)

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Regista avanzato e "cervello" della squadra; non segna, non fa segnare, ma innesca la manovra offensiva... E crea più d'un grattacapo a Sirigu con le consuete soluzioni balistiche.

Ken SEMA 7 – Rullo compressore sulla fascia sinistra, partecipa all’azione del gol partita dopo aver centrato un palo clamoroso in avvio: conferma dopo gli ottimi segnali sciorinati a Firenze.

Stefano OKAKA 6,5 - Sbaglia tutto o quasi nella prima parte ma si fa trovare pronto sulla sponda radiocomandata di Mandragora. La metà dei gol dell’Udinese in campionato portano la sua firma, un caso? Nato pronto.

Kevin LASAGNA 6 - Termina offensivo friulano dedito alla causa: i suoi scatti a ripetizione tengono impegnata la difesa avversaria e aprono spazi per i compagni. (85' NESTOROVSKI sv)

Allenatore: GOTTI 7 – L’organizzazione fa la differenza: squadra combattiva e ben disposta in campo. Idee chiare e risultato centrato con merito.

Okaka - Udinese-Torino - 2019Getty Images

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 – Tra i migliori del Toro: incolpevole sul gol, salvifico in altre occasioni.

Armando IZZO 5 – Una delle poche prestazioni negative del suo campionato. Grosse responsabilità nell’azione del gol friulano.

Nicolas NKOULOU 5,5 – Appena meglio del compagno di reparto, non infonde sicurezza alla difesa.

LYANCO 6 – Non si rende protagonista di evidenti svarioni, il più lucido dei centrali quest’oggi.

Diego LAXALT 5 – Non riesce mai a sfondare sulla fascia sinistra: copia sbiadita del guizzante esterno dei tempi di Genova. (86’ MILLICO sv)

Daniele BASELLI 5,5 – Presenza impalpabile in mezzo al campo. Sovrastato dagli avversari nella fascia centrale del campo.

Tomas RINCON 6 – Uno dei pochi a guadagnarsi la pagnotta per spirito e interpretazione del match, ma la sua grinta non è bastata a trascinare i compagni.

Sasa LUKIC 5 – Prestazione anonima in mezzo al campo. Già gravato di un giallo, rimane negli spogliatoi nell’intervallo quando Mazzarri promuove la trazione anteriore. (46’ ZAZA 5 – Tanto rumore per nulla. Ingrasso confusionario.)

Cristian ANSALDI 6,5 – Il migliore del Torino, l’unico ad essere una costante spina nel fianco per la difesa avvesaria, pur concedendosi qualche pausa.

Simone VERDI 4,5 – Impalpabile e pure nocivo con la “persa” che origina il gol di Okaka. Un disastro. (60’ IAGO 6,5 – Entra e rivitalizza il Toro: doveva essere gettato nella mischia prima)

Andrea BELOTTI 5,5 – Evanescente nella prima frazione, cresce nella seconda ma trova Musso a sbarrargli la strada. Fiato corto.

All.: Walter MAZZARRI 5 – Toro troppo brutto per essere vero, incapace di esprimere un calcio degno di nota e continuo. Iago Falque doveva essere gettato nella mischia molto prima, perché insistere a lungo su un Verdi in versione “ectoplasma”?