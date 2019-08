Le pagelle di Verona-Bologna 1-1: Miguel Veloso e Amrabat stoici, così così Orsolini

Le pagelle dell’Hellas Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Qualche ingenuità in uscita, ma per il resto fa un buon lavoro. Dà sicurezza al reparto nella ripresa, gestendo bene la propria difesa.

Amir RRAHMANI 6,5 - Buon impatto alla Serie A. Nella ripresa il Bologna attacca sempre nella sua zona di competenza, ma è bravo a rimanere lucido.

Pawel DAWIDOWICZ 4,5 - Non un grande impatto alla Serie A. Saltato da Orsolini come un birillo, fa peggio regalando il rigore e prendendo l’espulsione. Peggio di così.

Marash KUMBULLA 5,5 - Pronti via e regala una palla gol a Palacio. Che brividi. Col passare dei minuti riesce a riprendersi, ma non è sempre perfetto.

Davide FARAONI 6 - Pensa più a difendere che ad attaccare, ma lascia comunque poco spazio a Dijks.

Liam HENDERSON 6 - Ci mette molta intensità in mezzo al campo, forse anche troppa con qualche intervento sopra le righe. Sfodera anche delle belle conclusioni da fuori.

Miguel VELOSO 7 - Dopo l’espulsione al 13’ di Dawidowicz nessuno poteva ipotizzare che il Verona riuscisse a pareggiare i conti. Invece è bastata la prodezza dell’ex Genoa per regalare agli scaligeri il primo punto in Serie A.

Darko LAZOVIĆ 5 - Si attendevano le sue sgroppate sulla sinistra, ma il serbo è completamente fuori dalla partita.

Valerio VERRE 6 - Si vede davvero poco davanti, ma anche lui si sacrifica arretrando di molto la propria posizione. (dal 49’ Sofyan AMRABAT 7 - Corre come un pazzo a sinistra, avanti e indietro. Chiude tutto sulla fascia e ha tempo anche per attaccare e mettere in difficoltà Tomiyasu).

Gennaro TUTINO 7 - Ci mette grande cuore andando avanti e indietro per tutto il campo. Sarebbe un attaccante, ma fa tanto lavoro sparco rallentando le azioni del Bologna. Si prende una standing ovation una volta uscito dal campo. (dall’87’ Koray GÜNTER 6 - Entra nel momento più duro, ma è bravo a non sbagliare nulla).

Mattia ZACCAGNI sv - La sua partita dura solo un quarto d’ora, con Juric costretto a toglierlo dal campo per avere comunque il terzo difensore. (dal 16’ Salvatore BOCCHETTI 6,5 - Perfetto una volta entrato. Aiuta tutta la squadra a conquistare questo incredibile punto).

All. Ivan JURIĆ 6,5 - La formazione titolare faceva un po’ paura. Ma, tutto sommato, il Verona era ben messo messo in campo e ha rallentato di molto il giro palla del Bologna. Punto strameritato.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Forse poteva fare di più in occasione del gol di Miguel Veloso. Ma gli si può imputare davvero poco per tutto il match.

Takehiro TOMIYASU 6,5 - Fino a metà secondo tempo è perfetto. Si difende con ordine e trova il tempo di attaccare sulla fascia. Con l’ingresso di Amrabat, però, comincia a faticare.

Larangeira DANILO 6 - Guida bene la difesa che corre davvero pochi pericoli.

Stefano DENSWIL 6 - Poche sbavature in difesa, se non per un giallo evitabile nella ripresa.

Mitchell DIJKS 5,5 - Ci aspettavamo ben altra intensità sulla fascia. Non sempre preciso con i suoi cross.

Andrea POLI 6 - Ci prova con la sua solita grinta e con qualche conclusione dalla distanza, ma non è sufficiente per centrare la vittoria.

Michael KINGSLEY 6 - A fare filtro ha una buona gamba, molto meno quando si tratta di impostare. (dal 77’ Blerim DZEMAILI 6 - Non dà la scossa, ma riesce comunque a creare un’occasione per il gol del vantaggio).

Roberto SORIANO 5,5 - Fatica a trovare la posizione giusta in mezzo al campo. Prova ad accelerare nel finale, ma non crea pericoli.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Guardagna il rigore, ma poi si spegne. Sotto porta non è efficace. Continua con i suoi lanci verso il secondo palo che però servono a poco. Non l’Orsolini che ricordavamo.

Rodrigo PALACIO 5,5 - Nel primo tempo mette in difficoltà la linea difensiva del Verona, ma si spegne nella ripresa. (dal 70’ Mattia DESTRO 5,5 - Non dà nulla di più alla fase offensiva del Bologna).

Nicola SANSONE 6,5 - In avanti è lui a toccare tutti i palloni ed è l’uomo più pericoloso. Segna anche dal dischetto il momentaneo vantaggio per il Bologna. (dal 54’ Federico SANTANDER 5,5 - Ha subito una chance importante sugli sviluppi di un corner, ma non trova la porta. Non sempre fa il movimento giusto).

All. Sinisa MIHAJLOVIĆ 10 - Che grinta vederlo a bordo campo. Che determinazione che ha dato ai suoi giocatori verrebbe da dire, ma il Bologna si spegne dopo la mezz’ora del primo tempo.

