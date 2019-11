Le pagelle di Verona-Brescia 2-1: Salcedo brilla, Balotelli non basta

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6 - Lo salvano i legni e l'imprecisione di Romulo, lo supera Balotelli. In mezzo, deve lavorare concretamente solo su una punizione di Supermario.

Amir RRAHMANI 6,5 - In collaborazione con la traversa toglie dalla porta il colpo di testa di Bisoli. Dietro sbaglia poco.

Marash KUMBULLA s.v. (dal 18' Pawel DAWIDOWICZ 6 - Entra a freddo per l'infortunio di Kumbulla, ma se la cava. Nel recupero, però, rischia con un intervento sospetto su Matri)

Alan EMPEREUR 5,5 - Protagonista di più di un impaccio iniziale, tanto che sbaglia cose semplici, si fa ammonire e rischia perfino il rosso. Si tranquillizza nel corso del match.

Davide FARAONI 6 - Presidia la fascia destra del Verona, tentando qualche sortita offensiva ma facendosi preferire nella fase di copertura.

Sofyan AMRABAT 6 - Come sempre svolge un lavoro prezioso sui portatori di palla avversari. E alla fine viene pure lui ripagato dalla vittoria.

Miguel VELOSO 6,5 - Non al meglio, fa quel che può in mezzo al campo e dalla bandierina è come al solito mortale: sfiora il gol e mette sulla testa di Salcedo la palla dell'1-0 (dal 54' Matteo PESSINA 6,5 - Entra con il piede giusto, mettendosi a disposizione della squadra e trovando il punto del raddoppio)

Darko LAZOVIC 6,5 - Cresce di tono con il passare dei minuti, trovando sempre più continuità. Mentre gli altri perdono lucidità e brillantezza, lui pare acquistarne.

Valerio VERRE 6 - Apprezzabile la sua continuità nel portar su palloni su palloni, anche se non sempre con la giusta lucidità. Sfiora la rete del raddoppio.

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Primo tempo così così, senza troppi spunti, e finale in assoluto crescendo. Sulla sinistra si rende protagonista di tante buone iniziative, entrando pure nel tabellino degli assist.

Eddie SALCEDO 7 - Ogni tanto commette qualche peccato di gioventù, tra scelte sbagliate e un pizzico di egoismo, però che verve, che grinta, che brillantezza. Tiene in ambasce da solo la difesa bresciana e realizza il gol del vantaggio. Esce tra l'ovazione del Bentegodi (dal 73' Mariusz STEPINSKI 5,5 - Ha sulla coscienza un paio di palle gol sciupate. Per sua fortuna, ininfluenti sul risultato)

All. Ivan JURIC 7 - Con il suo calcio tutto pressing e ritmo ha già conquistato 15 punti. E pure certe intuizioni, come quella di schierare Salcedo unica punta, si stanno rivelando azzeccate.

Eddie Salcedo, Verona-Brescia, Getty imagesGetty Images

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 - Non ha particolari responsabilità sui due gol veronesi. Così come Silvestri, lascia il proscenio ad altri.

Ales MATEJU 6 - Corini lo sposta dalla posizione di terzino a quella di centrale di una difesa a tre. Risposte non così negative, nonostante la sconfitta.

Andrea CISTANA 6 - Guida una difesa completamente inedita, senza riuscire a mettere una pezza agli attacchi veronesi. Non soltanto per colpa sua.

Massimiliano MANGRAVITI 5,5 - Confermato da Corini nei tre di difesa, soffre la vivacità di Salcedo e viene salvato dalla VAR. Esce all'intervallo (dal 46' Emanuele NDOJ 6 - Vivace. Gran parte delle azioni bresciane nel secondo tempo passa dai suoi piedi)

Stefano SABELLI 5,5 - Gioca un tempo da esterno, dove non incide granché, e un altro da terzo di difesa. Protagonista in negativo, assieme a Romulo, nell'azione del raddoppio veronese.

Dimitri BISOLI 6,5 - Utile sia da mezzala, dove cuce e si inserisce, che da esterno. Solo la traversa, nel primo tempo, gli impedisce di trovare il gol del vantaggio.

Sandro TONALI 5,5 - Ben chiuso dai centrali di centrocampo del Verona, fatica a proporre il suo solito gioco. Non la sua miglior prestazione.

ROMULO 5 - Grande ex (fischiato) dell'incontro, è protagonista di continui inserimenti dalle retrovie, ma pecca in due episodi decisivi: si divora l'1-1 e perde la palla che porta al raddoppio di Pessina.

Bruno MARTELLA 5 - Dalla sua zona di campo il Brescia crea pochissimo. Viene sovrastato da Salcedo nell'azione che porta in vantaggio il Verona (dall'86' Felipe CURCIO s.v.)

Mario BALOTELLI 7 - Uomo copertina, in tutti i sensi. Sia in termini strettamente calcistici, con un palo clamoroso e bellissimo gol, che extra. Il suo destro all'incrocio non basta al Brescia, ma che perla.

Alfredo DONNARUMMA 5 - Non trova praticamente mai l'intesa con Balotelli e, in questo modo, non ha opportunità per far male. Anonimo. Non a caso non conclude la partita (dal 71' Alessandro MATRI 5,5 - Si fa notare solo per l'episodio del 94', venendo successivamente espulso da Mariani. Sarà squalificato)

All. Eugenio CORINI 6 - Conferma la difesa a tre, mantenendola per tutti i 90 minuti e ottenendo buoni riscontri nel primo tempo. Il gol di Salcedo manda all'aria ogni piano.