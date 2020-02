Le pagelle di Verona-Juventus 2-1: Ronaldo non basta, male Bonucci. Kumbulla e Amrabat show

VERONA

Marco SILVESTRI 6 - Poco reattivo sul destro a giro di Ronaldo, ma per sua fortuna il palo gli dà una mano. Incolpevole sul gol, per il resto non deve fare grandi interventi.

Amir RRAHMANI 7 - Altra prestazione super del 25enne kosovaro. Chiude la saracinesca, non fa passare nulla. È vero, nell'azione del gol della Juventus concede un po' troppo spazio a Ronaldo ma di fronte a un fenomeno così c'è poco da fare.

Koray GUNTER 6,5 - Molto bene fino all'ingresso in campo di Dybala, poi l'argentino si piazza dalle sue parti e va in sofferenza. Bravo a non demoralizzarsi e a rimanere concentrato fino all'ultimo secondo.

Marash KUMBULLA 8 - Sicuro e attento dietro dove non sbaglia praticamente nulla. E quando si spinge in avanti fa malissimo. Solo un fuorigioco millimetrico gli nega la gioia del gol, poi nel finale guadagna anche il rigore inducendo Bonucci a commettere il fallo di mano.

Davide FARAONI 7 - Sulla destra sfida Alex Sandro nell'uno contro uno e spesso ha la meglio. Macina chilometri su e giù per il campo lanciandosi benissimo negli spazi. Motorino inesauribile.

Sofyan AMRABAT 7,5 - Idee chiare, forza fisica e personalità. Sa sempre cosa fare quando ha il pallone tra i piedi. Dominatore del centrocampo, grande prova. Sempre nel vivo del gioco.

Miguel VELOSO 6,5 - Il suo sinistro è velenoso. Dai suoi calci piazzati nasce sempre qualcosa, vedi il gol annullato a Kumbulla e il corner da cui ha origine l'occasionissima per Rrahmani.

dal 58' Valerio VERRE 6 - Entra e offre il suo contributo in termini di qualità e quantità. Molto prezioso nei minuti finali.

Darko LAZOVIC 6 - Mette pressione a Cuadrado costringendolo sulla difensiva. Si perde un po' quando arriva negli ultimi 16 metri, ma il suo apporto rimane prezioso.

dal 79' Federico DIMARCO 5,5 - Qualche intervento scomposto e una punizione regalata alla Juventus sulla trequarti che poteva far male.

Matteo PESSINA 6,5 - Giocatore molto interessante, attaccante che non dà punti di riferimento. Tra i migliori in avvio, poi col passare dei minuti si spegne ma Juric giustamente non rinuncia a lui.

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Pronti, via e semina il panico tra i difensori della Juventus con accelerazioni e incursioni. Gioca tra le linee e spesso sparisce dai radar della difesa juventina che fa fatica a prenderlo. Bel giocatore.

dal 69' Giampaolo PAZZINI 7 - Entra in partita con la garra. Impegna Szczesny con una girata di testa e poi trasforma un rigore con un destro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Determinante.

Fabio BORINI 7 - L'ex attaccante del Milan si posizione sul lato destro dell'attacco dell'Hellas e dà fastidio ad Alex Sandro con il suo movimento perpetuo. Tatticamente prezioso, diventa persino fondamentale quando segna il gol dell'1-1 con un guizzo da rapace dell'area di rigore.

All.: Ivan JURIC 8 - Alzi la mano chi in estate aveva immaginato un Verona così. L'Hellas gioca a memoria, arriva sempre primo sul pallone, ed è di fatto già salvo quando manca quasi un intero girone di ritorno. Chapeau a un tecnico che sta dimostrando tutto il suo valore.

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6 - Bravissimo ad alzare in corner un destro da posizione defilata di Faraoni in avvio. Incerto sull'incornata vincente di Kumbulla cancellata dal VAR. Il suo voto è la media tra questi estremi.

Juan CUADRADO 5,5 - Primo tempo di enorme sofferenza, passato quasi interamente sulla difensiva. Prova ad alzarsi nella ripresa, ma si rivela decisamente poco brillante.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Senza dubbio il migliore nel reparto difensivo bianconero. Non sbaglia quasi mai, e quando lo fa rimedia con tempismo. Sicuro nelle palle alte e bravo a giocare in anticipo. In crescita.

Leonardo BONUCCI 5 - Mal posizionato in occasione del gol di Kumbulla poi cancellato dal VAR per un fuorigioco millimetrico. Imperdonabile il fallo di mano che induce Massa - grazie all'aiuto del VAR - a fischiare il rigore che manda in estasi l'Hellas.

Alex SANDRO 5 - Faraoni e Borini agiscono dalla sua parte e lo mettono in grande apprensione. Anche in fase offensiva si vede pochissimo.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 - Fino alla palla persa dell'1-1 era stato uno dei più lucidi e continui mettendo lo zampino anche nell'azione del gol di Ronaldo. Ma tentare un colpo di tacco al limite dell'area al 76' è davvero un errore da matita blu.

dall'82' Mattia DE SCIGLIO s.v. - Entra in campo nel finale senza incidere. Non giudicabile.

Miralem PJANIC 5 - Soffre il dinamismo dei centrocampisti dell'Hellas e tocca pochissimi palloni rispetto ai suoi standard. Non sembra al meglio della condizione fisica.

Adrien RABIOT 5 - Onestamente si fa fatica a comprendere il suo ruolo in mezzo al campo. Lento col pallone tra i piedi, non attacca la profondità e va in tilt quando viene aggredito. Altra bocciatura.

Douglas COSTA 6 - Fa tremare la traversa con una bordata di sinistro dai venti metri, sembra ispirato e voglioso. L'unico a dare un po' di vivacità nel primo tempo, oltre a Ronaldo. Costretto a uscire per l'ennesimo problema muscolare.

dal 72' Aaron RAMSEY 5,5 - Ha a disposizione oltre 20 minuti ma non combina niente di apprezzabile.

Gonzalo HIGUAIN 5,5 - Un destro pericoloso in avvio, poi il nulla o quasi. Prestazione opaca per il Pipita, che esce scuro in volto per la classica staffetta con Dybala. Ha il merito di sacrificarsi molto in fase di non possesso.

dal 59' Paulo DYBALA 5,5 - Entra in partita con un buon piglio mandando in confusione Gunter. Perde lucidità col passare dei minuti e nel finale spara in curva un paio di palloni che andavano gestiti meglio.

Cristiano RONALDO 7,5 - Un gol così lo prendi e lo esponi al Louvre. Trova il gol per la decima partita di fila in campionato, è a un passo dal record di Batistuta e Quagliarella. Anche nel primo tempo ci aveva provato in almeno 3 occasioni colpendo il palo con un velenoso destro a giro. Altra prestazione fenomenale, ma ai bianconeri non basta.

All.: Maurizio SARRI 5 - Non ci siamo. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Napoli, altra prova poco convincente (eufemismo) dal punto di vista del gioco. Poche volte abbiamo visto una Juve così dimessa e schiacciata come quella del primo tempo contro l'Hellas. Il centrocampo non funziona: insiste su Rabiot ma il francese non ripaga la sua fiducia. Se non ci fosse Ronaldo...