Leao in discoteca e il party di Calabria: tifosi del Milan furiosi. La replica dei giocatori

Non c'è pace per il Milan, nemmeno all'indomani della clamorosa sconfitta per 5-0 rimediata a Bergamo contro l'Atalanta, il ko più pesante degli ultimi 21 anni nella storia del club rossonero. Ad agitare le acque già turbolente spunta un video nel quale si vede Leao che ride, fuma e fa un brindisi con un bicchiere di vino in mano presumibilmente durante una festa in discoteca. Il filmato, postato su Instagram da un amico del 20enne attaccante portoghese arrivato al Milan in estate, ha inevitabilmente mandato su tutte le furie i tifosi milanisti che ancora non hanno digerito la figuraccia di Bergamo. A smentire la ricostruzione dell'episodio ci pensa lo stesso Leao che, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, specifica che "il video in circolazione è vecchio". Il portoghese, schierato titolare da Pioli nel match contro l'Atalanta, non ha ripagato la fiducia del tecnico rendendosi protagonista di una partita decisamente opaca.

Il caso Calabria e la replica del difensore

Nelle stesse ore a finire nel tritacarne mediatico dei social era stato anche Davide Calabria: il terzino del Milan è stato immortalato durante la propria festa di compleanno dalla fidanzata che ha postato il video su Instagram. Video in seguito reso privato e divenuto inaccessibile. Ma tanto è bastato per mandare su tutte le furie i tifosi rossoneri che, evidentemente, si aspettano comportamenti diversi dai giocatori soprattutto dopo uno 0-5. Dopo il polverone, lo stesso Calabria ha voluto dire la sua sul proprio profilo Instagram. Di seguito il messaggio del terzino del Milan.