Il miglior attacco del campionato contro la peggior difesa. Se è vero che a volte i dati non mentono, la gara del Via del Mare ne è il perfetto esempio. Per contare i gol di Lecce-Atalanta, unica partita della domenica pomeriggio di A in un mare di rinvii, serve il pallottoliere: finisce 7-2 a favore degli uomini di Gasperini, che per la terza volta in stagione – la seconda in trasferta – chiudono un match con 7 reti all'attivo. Una macchina da gol impressionante, collaudatissima, bella da vedere. Con due protagonisti principali: Duvan Zapata e Josip Ilicic. Il colombiano realizza una tripletta, dimostrando di essersi lasciato definitivamente alle spalle infortuni e lacrime; lo sloveno, semplicemente, disegna calcio dall'inizio alla fine. Il Lecce prova valorosamente a rimanere in corsa, rimonta addirittura un doppio svantaggio prima dell'intervallo, poi crolla sotto i colpi ancora una volta impietosi degli avversari. Troppo evidente la differenza di caratura tecnica. E ora, occhio allo snodo del campionato: sabato prossimo – sempre se si giocherà – il campionato propone Atalanta-Lazio, scontro tra le due realtà più belle del campionato. La lotta scudetto, ma anche quella per andare in Champions, passano da qui.

Il tabellino

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (63' Tachtsidis), Deiola, Barak; Saponara, Mancosu (63' Shakhov); Lapadula. All. Liverani

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; de Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez (69' Malinovskyi), Ilicic (73' Muriel); Zapata (85' Tameze). All. Gasperini

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 17' aut. Donati (A), 22' Zapata (A), 29' Saponara (L), 40' Donati (L), 47' Ilicic (A), 54' Zapata (A), 62' Zapata (A), 89' Muriel (A), 91' Malinovskyi (A)

Assist: Ilicic (A, 0-2), Deiola (L, 1-2), Saponara (L, 2-2), Pasalic (A, 2-4), Ilicic (A, 2-5)

Ammoniti: Hateboer, Palomino, Lucioni, Saponara

Note: -

La cronaca in 11 momenti chiave

13' – Angolo di Gomez e colpo di petto sul secondo palo di Palomino, che trova la respinta sulla linea di Majer.

17' – GOL DELL'ATALANTA. Angolo da sinistra di Ilicic e clamoroso colpo di testa nella propria porta di Donati. Autogollonzo da “Mai dire Gol” e nerazzurri in vantaggio.

22' – GOL DELL'ATALANTA. Altro angolo di Ilicic e volo d'angelo di Zapata, che anticipa Rossettini e di testa batte ancora Gabriel. 0-2.

29' – GOL DEL LECCE. Gran lancio di Deiola per l'ex genoano, che parte in posizione regolare, si porta la palla sul destro e con uno splendido tiro a giro lascia immobile Gollini. 1-2 e gara riaperta.

40' – GOL DEL LECCE. Saponara serve al limite proprio Donati, che con un destro secco di prima intenzione batte Gollini rimediando all'autogol. 2-2.

47' – GOL DELL'ATALANTA. Ilicic serve Gomez, il cui sinistro viene respinto da Gabriel: riprende lo stesso sloveno, che con una finta stupenda manda fuori giri tre difensori e, con la porta vuota, non può sbagliare. Gol da fuoriclasse e Atalanta di nuovo in vantaggio.

49' – Ilicic imbuca meravigliosamente per Hateboer, tocco all'indietro per Pasalic che, da pochi passi, manca clamorosamente la porta con un piattone mancino.

54' – GOL DELL'ATALANTA. Sempre Ilicic trova nello spazio Pasalic, tocco al centro per Zapata che in spaccata batte Gabriel da due passi. 2-4.

62' – GOL DELL'ATALANTA. Gomez scucchiaia in area per Ilicic, che serve Zapata in acrobazia: spaccata vincente da pochi passi e Gabriel è nuovamente battuto. 2-5.

87' – GOL DELL'ATALANTA. Malinovskyi lancia sul filo del fuorigioco Muriel, che colpisce il palo e poi segna. Gol inizialmente annullato per offside, poi concesso dopo il check VAR. 2-6.

91' – GOL DELL'ATALANTA. Sinistro imprendibile da fuori area di Malinovskyi e la palla entra nuovamente in rete. Incredibile 7-2 per i nerazzurri.

MVP

Ilicic. L'equazione è semplice: una palla toccata corrisponde a un'occasione da gol. Dal suo piede partono le azioni di tutti e cinque i primi gol. Uno dei quali, ovvero il suo, è una vera e propria magia. Giocatore meraviglioso.

Fantacalcio

Promosso – Zapata. Torna titolare e non tradisce. Anzi. Fa piovere palloni su palloni nella porta del Lecce, divertendosi con una tripletta devastante. L'infortunio degli scorsi mesi è ormai alle spalle

Bocciato – Calderoni. Resiste per un tempo, poi crolla completamente. Dopo l'intervallo, dalla sua parte i giocatori dell'Atalanta si infilano senza nessuna resistenza.

Il momento social del match

Le pagelle

CLICCA QUI