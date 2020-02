Lecce-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu, Barak; Lapadula. All. Liverani

Indisponibili: Babacar, Farias, Falco

Squalificati:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: Toloi

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di campionato contro una squadra neopromossa (16V, 3N): quella contro l’Empoli nel novembre 2018 (2-3).

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi sei incroci casalinghi di Serie A contro l’Atalanta, il Lecce ha vinto soltanto uno di tutti i successivi cinque (1N, 3P) andati in scena nel XXI secolo, nel gennaio 2005, con Zdenek Zeman in panchina.

Soltanto a Lazio (30) e Udinese (28), il Lecce ha rifilato più gol di quanti ne abbia segnati all’Atalanta (27) nel massimo campionato italiano.

Il Lecce ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite al Via del Mare: tanti quanti quelli messi insieme in tutte le 13 gare casalinghe precedenti.

L’Atalanta ha segnato 63 reti in 24 giornate di campionato: in 58 precedenti edizioni della Serie A, soltanto due volte i bergamaschi hanno segnato più gol in un’intera stagione (66 nel 1949/50 e 77 lo scorso torneo).

Soltanto il Bordeaux (13) ha realizzato più reti dell’Atalanta (12) dalla distanza nei cinque maggiori campionati europei: il 66% di questi gol (otto) sono stati siglati dai nerazzurri in trasferta.

Si affrontano la squadra che ha subito meno tiri, l’Atalanta, (271) e quella che, ne ha fronteggiati di più, il Lecce, (471) nel campionato in corso.

Soltanto l’Inter (15) ha mandato in gol più giocatori dell’Atalanta (14) in questo campionato; in particolare, tutte le ultime sette reti della Dea portano la firma di giocatori differenti.

Robin Gosens dell’Atalanta, a segno nel match d’andata contro il Lecce, ha preso parte a 12 gol (sette reti, cinque assist) in questa Serie A; tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, ha fatto meglio (14, due marcature e 12 passaggi vincenti).

Tra i giocatori che hanno trasformato tutti i rigori in questo campionato, soltanto Cristiano Ronaldo (sette) ne ha calciati più del centrocampista del Lecce Marco Mancosu (cinque).