Il momento no di fine ottobre e inizio novembre è definitivamente alle spalle. Il Bologna espugna Lecce e si porta a casa la terza vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato. Un 3-2 netto, se non nettissimo, alla faccia di quanto potrebbe suggerire il risultato. Lo firmano una doppietta di Orsolini e un gol di Soriano, ma le reti bolognesi non sono che la ciliegina sulla torta di una prestazione addirittura dominante per quasi tutti i 90 minuti. Fino a un finale strano, in cui gli ospiti si rilassano e i padroni di casa trovano due gol in sequenza con Babacar e poi con Farias, rischiando la clamorosa impresa in rimonta com'era già accaduto contro Cagliari e Genoa. Per quel che si è visto in campo, però, non sarebbe stato giusto. Classifica: il Bologna supera il Milan, chiudendo il 2019 in bellezza, e il Lecce resta fuori dalla zona retrocessione. Ma deve ringraziare il parmense Grassi, a segno nel recupero contro il Brescia.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (46' Shakhov), Tabanelli (60' Farias); Mancosu; Falco (81' La Mantia), Babacar. All. Liverani

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Poli (76' Schouten), Medel; Orsolini, Soriano (87' Svanberg), Sansone; Palacio (91' Santander). All. Mihajlovic

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 43' Orsolini (B), 56' Soriano (B), 66' Orsolini (B), 85' Babacar (L), 91' Farias (L)

Assist: Sansone (B, 0-1), Palacio (B, 0-2), Soriano (B, 0-3)

Ammoniti: Medel, Tachtsidis, Mbaye, Babacar, Calderoni

Note: -

La cronaca in 13 momenti chiave

11' – Gol annullato a Babacar: scodellata di Calderoni, stop e meraviglioso destro di controbalzo all'incrocio dell'ex viola, che viene però pescato in leggero fuorigioco.

16' – Lucioni sbaglia il disimpegno, Soriano recupera e taglia in area per Palacio: il sinistro dell'argentino sbatte però contro Gabriel.

19' – Anche Orsolini manca il vantaggio: dopo un rimpallo nell'area leccese, il suo destro di controbalzo sfila a pochi centimetri dal palo.

32' – Punizione di Sansone, spizzata di testa del solito Palacio e volo di Gabriel, che toglie la palla dalla porta.

34' – Soriano serve Palacio, il cui tocco sotto col sinistro viene respinto quasi sulla linea da Rossettini. Arriva Orsolini, il cui colpo di testa scheggia la parte superiore della traversa. Grandissima occasione per il Bologna.

39' – Orrendo controllo di Tachtsidis davanti alla propria area, Poli recupera e col sinistro spara di poco sul fondo, mancando l'ennesima chance per il vantaggio.

42' – Destro a giro di Sansone e ennesimo intervento di Gabriel, che poi vola a deviare in angolo anche il successivo colpo di testa di Poli. Sul corner va poi Denswil di testa e Petriccione respinge sulla linea.

43' – GOL DEL BOLOGNA. Finalmente il dominio del Bologna si tramuta nel gol del vantaggio grazie a Orsolini, che sul secondo palo riceve un tiro-cross di Sansone e, da due passi, non ha difficoltà a depositare il pallone nella porta vuota. 0-1 meritatissimo.

L'esultanza di Orsolini, Lecce-BolognaGetty Images

56' – GOL DEL BOLOGNA. Gabriel mura anche Sansone in contropiede, ma la palla arriva a Palacio, che la serve a Soriano: destro di prima intenzione e 0-2.

66' – GOL DEL BOLOGNA. Doppio passo in area dello scatenato Orsolini su Calderoni e destro imparabile all'incrocio. 0-3.

70' – Farias crossa sul secondo palo e Babacar manca la porta di testa. Errore abbastanza clamoroso.

85' – GOL DEL LECCE. Scodellata perfetta di Calderoni per lo stesso Babacar, che sul secondo palo scarica in rete, al volo, la palla dell'1-3.

91' – GOL DEL LECCE. Destro da fuori area di Farias, Skorupski non ci arriva e la palla entra nuovamente. 2-3 e partita completamente riaperta, anche se per qualche secondo.

MVP

Orsolini. Immarcabile e mortifero davanti alla porta: con la sua doppietta fa volare il Bologna, coronando nel migliore dei modi una prestazione eccellente.

Fantacalcio

Promosso – Soriano. Torna dopo un mese e mezzo, si prende la maglia da titolare e sfrutta nel migliore dei modi la chance. Un gol, un assist, un contributo eccellente tra le linee.

Bocciato – Lucioni. Tra un disimpegno sbagliato e un tentativo di autorete, ne combina più o meno di ogni colore. Esce dal campo a pezzi.

Il momento social del match

Anche il cantante Cesare Cremonini si esalta per le giocate di Riccardo Orsolini...