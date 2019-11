Niente aggancio al terzo posto. Per una volta il Cagliari torna sulla terra e, a Lecce, lascia tra i rimpianti due punti di platino. In vantaggio per 2-0 fino all'83' grazie a un rigore di João Pedro e a Nainggolan, i sardi si fanno incredibilmente rimontare nel finale da un altro penalty, questa volta trasformato da Lapadula, e dal definitivo 2-2 al 91' di Calderoni. Uno abituato alle prodezze in extremis: chiedere per informazioni a Donnarumma e al Milan, da lui trafitti poco più di un mese fa. Al Via del Mare, dopo il rinvio per pioggia di ieri sera, va in scena una gara a due facce. Pare tutto facile per il Cagliari, che però nel finale si suicida, rimanendo addirittura in 9 uomini e dando via libera alla rimonta di un Lecce dal cuore enorme. Decisivo l'ingresso dell'ex Farias, devastante. Se i sardi vedono sfumare la terza posizione in coabitazione con la Lazio, la formazione di Liverani si tiene stretta il quinto pareggio nelle ultime 6 giornate. Importantissimo e insperato, per come s'era messo il pomeriggio.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (88' Dubickas), Lucioni, Rossettini (57' Meccariello), Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (69' Farias); Lapadula, La Mantia. All. Liverani

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (87' Mattiello); Nainggolan (87' Rafael); João Pedro, Simeone (76' Ionita). All. Maran

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)

Gol: 30' rig. João Pedro (C), 67' Nainggolan (C), 83' rig. Lapadula (L), 91' Calderoni (L)

Assist: Tachtsidis (L, 2-2)

Ammoniti: Lykogiannis, Rog, Petriccione, Farias

Note: espulsi Cacciatore, Olsen e Lapadula

La cronaca in 9 momenti chiave

30' – GOL DEL CAGLIARI. Mariani assegna ai sardi un rigore per un mani in area di La Mantia: sul dischetto va João Pedro, che spiazza Gabriel e firma lo 0-1.

L'esultanza di Joao Pedro per il rigore segnato contro il Lecce, Lecce-Cagliari, Serie 2019-2020, LaPresseLaPresse

35' – Grande parata di Olsen: La Mantia prova a riscattarsi, una deviazione lungo la traiettoria di Cacciatore rischia di mandare fuori causa lo svedese, che schiaffeggia miracolosamente la palla con una mano.

52' – Shakhov serve in area Lapadula, che si porta benissimo il pallone sul sinistro ma da due passi sbatte contro il corpo di Olsen.

55' – Nandez sfiora il raddoppio: azione personale di Rog e tocco per l'ex Boca, il cui destro incrociato sfiora il secondo palo.

67' – GOL DEL CAGLIARI. Cross di Lykogiannis, Tabanelli rinvia malissimo e dal limite Nainggolan spara imparabilmente in rete. 0-2.

Radja Nainggolan esulta per il gol del momentaneo 2-0 contro il Lecce, Getty ImagesGetty Images

79' – Farias centra forte per La Mantia, che a un passo dalla porta devia sopra la traversa, divorandosi il gol del possibile 1-2.

83' – GOL DEL LECCE. Colpo di testa di La Mantia e “parata” sulla linea di Cacciatore: rosso per l'ex difensore del Chievo e rigore trasformato da Lapadula.

85' – ESPULSI OLSEN E LAPADULA. I due vengono a contatto dopo il rigore e Mariani decide di estrarre un cartellino rosso a testa. Lecce in 10 uomini, Cagliari addirittura in 9.

91' – GOL DEL LECCE. Assist in area di Tachtsidis e sinistro incrociato alle spalle di Rafael di Calderoni, decisivo come a San Siro. 2-2 definitivo.

MVP

Farias. Il suo ingresso in campo spacca in due la partita. Partendo dalle due fasce semina il panico, approfittando della propria freschezza e della stanchezza degli avversari. Nell'azione dell'1-2 c'è il suo zampino.

Fantacalcio

Promosso – Calderoni. Per buona parte del match non è impeccabile, ma nel finale diventa protagonista: in collaborazione con Farias disegna l'1-2, poi trova il pari con un sinistro chirurgico.

Bocciato – Tabanelli. Nulla da dire su volontà e determinazione. Dal punto di vista tecnico, invece, è un mezzo disastro: João Pedro lo perdona, Nainggolan invece no.

