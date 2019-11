Mano pesante del Giudice sportivo per la rissa in Lecce-Cagliari tra Robin Olsen e Gianluca Lapadula, espulsi entrambi dall'arbitro Maurizio Mariani nel finale di gara. Il portiere della formazione sarda è stato punito con 4 giornate di squalifica, mentre l'attaccante dei salentini dovrà rimanere fermo per 2 turni.

Le motivazioni del doppio stop

Nel comunicato il Giudice sportivo spiega di avere stangato Olsen "per avere, al 38' del secondo tempo, a gioco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo avere subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la consequenziale espulsione, indirizzato al quarto ufficiale un'espressione ingiuriosa". Lapadula, invece, è stato fermato "per avere, al 38' del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest'ultimo con la testa all'altezza della bocca".