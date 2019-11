Lecce-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, La Mantia. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Falco, Farias, Tabanelli

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Birsa, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti, Pellegrini, Nandez

Statistiche Opta

Solo tre delle 16 sfide tra Cagliari e Lecce in Serie A sono terminate in pareggio: completano il parziale sette successi sardi e sei pugliesi.

Il Lecce ha vinto cinque delle otto sfide interne di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P), solo contro l’Udinese ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato (7V, 1N, 5P).

Il Lecce ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite di campionato: striscia più lunga da maggio 2009 per i salentini, che arrivarono a quota otto.

Solo il Brescia (uno) ha ottenuto meno punti del Lecce (due) in casa in questo campionato: solo nella stagione 2011/12 i salentini erano partiti peggio nelle prime cinque gare interne stagionali, in quel caso persero la sesta.

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime tre partite disputate dopo la pausa per le gare delle nazionali: l’unica volta in cui è arrivato a quattro è stata nel 1998.

Il Cagliari ha vinto sette delle prime 12 partite di campionato, solo nel 1968/69 ha fatto meglio (otto) a inizio stagione, in quel caso pareggiò la 13ª.

Il prossimo sarà il 250º tiro subito dal Lecce in questa Serie A (esclusi autogol) - da quando la Serie A è tornata a 20 squadre solo sette club hanno incassato così tante conclusioni prima di dicembre in una singola stagione.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto al Cagliari in questo campionato (cinque) - allo stesso tempo, nessuna ne ha subiti meno dei sardi con questo fondamentale (uno).

Sette giocatori dell’attuale rosa del Lecce hanno un passato nel Cagliari: Mancosu, Rossettini, Farias, Tabanelli, Tachtsidis, Gabriel e Vigorito.

Giovanni Simeone ha partecipato attivamente a una rete per quattro gare di fila (due gol e due assist), già striscia record per l’attaccante del Cagliari nel massimo campionato.