Lecce-Cagliari rinviata? Niente paura, i tifosi di casa ospitano i sostenitori sardi

La pioggia ha costretto all'inevitabile rinvio di Lecce-Cagliari, ma ci hanno pensato i tifosi di casa a regalare spettacolo. In vista del recupero di questo pomeriggio - ancora da confermare visto il perdurare del maltempo - i sostenitori giallorossi hanno dato ospitalità per la notte ai sardi decisi a restare in Puglia per seguire la propria squadra anche l'indomani. L'iniziativa è partita al momento della decisione di rinvio, quando un un gruppo di tifosi leccesi si è recato all'uscita del settore ospiti per offrire il proprio aiuto.

Forte naturalmente la reazione social al bel gesto. "Oggi ha vinto l'umanità", si legge sul profilo Facebook di Ccn-Cagliari Calcio News. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato di "gesto importante che conferma il cuore della nostra tifoseria", mentre la pagina ufficiale del Cagliari non ha mancato di ringraziare i propri tifosi (erano circa 250) per l'attaccamento a una squadra che sta facendo sognare.