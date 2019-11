La pioggia stoppa Lecce e Cagliari. Il posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A non si gioca. Uno scenario paventato nel pomeriggio, quando era già apparso evidente come il fattore meteo potesse mettere in pericolo la disputa della sfida, e diventato concreto in serata. E così la pioggia che sta cadendo da ore sulla città pugliese ha reso impraticabile il terreno di gioco del Via del Mare, inducendo l'arbitro, Maurizio Mariani, a rinviare il match, che sarà ora recuperato domani pomeriggio alle ore 15.

Una decisione sofferta, ma apparentemente saggia e inevitabile. Le due squadre, e soprattutto il direttore di gara, hanno provato in ogni modo a iniziare la partita, ma i sopralluoghi in campo di Mariani e di Fabio Luciani e Radja Nainggolan, i due capitani, non hanno dato frutti: il pallone non è mai rimbalzato correttamente in nessuna zona del campo, sotto lo sguardo dei pochi e infreddoliti sostenitori presenti in tribuna e in curva al Via del Mare. Inizialmente la decisione di Mariani pareva poter portare almeno al calcio d'inizio, spalleggiato dai giocatori del Lecce, che sembravano propensi a cominciare la partita. Il Cagliari, invece, ha sempre spinto per il rinvio. E si è visto dare ragione. Alle 21.05, con una ventina di minuti di ritardo rispetto all'originario orario d'inizio, ecco la decisione definitiva: non si gioca.

Si passa dunque alla questione successiva: quando sarà recuperata Lecce-Cagliari? C'è già una data definitiva: la gara tra i giallorossi di Liverani e i rossoblù di Maran si disputerà nel pomeriggio di domani, lunedì 25 novembre, con calcio d'inizio alle ore 15. Le previsioni meteo relative a Lecce, però, non promettono nulla di buono nemmeno per le prossime ore e, dunque, il punto interrogativo rimane. Anche se per domani è comunque atteso in miglioramento in questo senso.

Per quanto riguarda la questione pubblico presente allo stadio domani, nel pomeriggio di un giorno lavorativo, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani se l'è cavata con un sorriso e una battuta davanti alle telecamere di Sky:

" "Alle 15 di lunedì avremo tanti parrucchieri...". "